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 Перед матчем за Суперкубок поліція затримала 12 уболівальників, які намагалися влаштувати бійку. ВIДЕО

У відділ поліції для з'ясування обставин доставлено 12 уболівальників однієї з команд - учасниць матчу за Суперкубок.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

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"За попередньою інформацією, зазначені особи намагалися затіяти бійку в парку Шевченка, а один з чоловіків образливо висловлювався на адресу співробітника поліції, який несе службу з охорони громадського порядку на вході на стадіон", - йдеться в повідомленні.

Всіх затриманих доставили у відділення поліції, після встановлення їхніх осіб і обставин інциденту "буде вирішуватися питання про правову кваліфікацію їхніх дій".

Нагадаємо, 28 липня 2019 року в Одесі на стадіоні "Чорноморець" відбувся матч за Суперкубок. Донецький "Шахтар" забив гол наприкінці першого тайму, а київське "Динамо" - на 80-й і 83-й хвилинах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140050
 
 
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Мабуть війна "закінчилась"???що почали махач робити...???
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Обидно вьісказьіваться в адрес сотрудника полиции обязан каждьій сознательньій гражданин.
Шоб сотруник полиции никогда не забьівал шо он мусор.
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