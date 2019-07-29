 Перед матчем за Суперкубок поліція затримала 12 уболівальників, які намагалися влаштувати бійку. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

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"За попередньою інформацією, зазначені особи намагалися затіяти бійку в парку Шевченка, а один з чоловіків образливо висловлювався на адресу співробітника поліції, який несе службу з охорони громадського порядку на вході на стадіон", - йдеться в повідомленні.

Всіх затриманих доставили у відділення поліції, після встановлення їхніх осіб і обставин інциденту "буде вирішуватися питання про правову кваліфікацію їхніх дій".

Нагадаємо, 28 липня 2019 року в Одесі на стадіоні "Чорноморець" відбувся матч за Суперкубок. Донецький "Шахтар" забив гол наприкінці першого тайму, а київське "Динамо" - на 80-й і 83-й хвилинах.