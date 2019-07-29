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 Політика України
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Все про:СБУ (4562) РНБО (538) реформи (1614) Данилюк Олександр (308)

 Прибрати додаткові функції, зосередитися на контррозвідці, - Данилюк розповів про плановану реформу СБУ. ВIДЕО

Команда нового президента готує пакет законопроєктів, які мають реформувати різні сфери управління держави, зокрема Службу безпеки України.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку, інформує Цензор.НЕТ.

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Секретар РНБО підкреслив, що Служба безпеки історично вбудована у багато процесів держави, тому до її реформування всі інші реформи абсолютно не матимуть сенсу.

Що має відбутися:
1. СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – це контррозвідка.

  1. Прибрати додаткові функції, які непритаманні СБУ, зокрема економічна сфера та боротьба з корупцією.

Він додав, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.

"Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.

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Він заявив, що до створення законопроєктів мають бути залучені СБУ, українські та західні партнери.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140049
 
 
 Топ коментарі
 
Знайомтесь з новою заступницею Голови Служби Зовнішньої розвідки. І це,блд,не жарт

Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 8158
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Правильно,а то не сбу,а какое то курвометр с присоской
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Не зря же говорят, что талантливый человек талантлив во всем!
Вот, например, Данилюк.
Утром реформирует СБУ, а после обеда, когда борщ переварит, принимается за Оборонпром,

Большой специалист патамушта в разработке высокотехнологичных продуктов.
Ведь Данилюк имеет инженерное образование?
Ведь так?
Ведь Dанилюк работал на Боинге, Райтеон, Эрбасе, и подобных компаниях?
Ведь правильно?
Или он просто п*здабол?
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Знайомтесь з новою заступницею Голови Служби Зовнішньої розвідки. І це,блд,не жарт

Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 8158
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Странно, экономическая сфера и коррупция одни из важнейших рычагов для вербовки и соответственно для контрразведки.
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для контрразведки нужно вербовать граждан ДРУГИХ стран! При чем тут наша коррупция?
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Вербовка унд контрразведка у избушников побочная деятельность .
Человек, которьій идет работать на зарплату 8 тьіс гривен, при том шо грузчик получает двенадцать - ни о каких вербовках и контрразведках не думает, а думает о том как поскорее на рейндж ровер намутить.
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погоди, данилюк, а кто работать бкдет??? Без вознаграждения??? За так? За идею безопасности??? Ты шо, совсем???? В безопаснсти ж бабла нет... вот если бы кто нибкдь шо ибкдь отжал а тт мы и тоже у более слабого чо ить отжпли... а та, трудись сам, данлюк
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Главным "контрразведчиком" будет Семочко, заместителем - Свинарчук
Американци! Дайте поскорей Джавелины и все такое ...
А то так хочется, что что уже некуда
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Правильно,а то не сбу,а какое то курвометр с присоской
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І що ви думаєте почути від телевізійного стада?
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настолько глупо смотрятся эти все жалкие потуги развешать лапшы после ситуации с ArcelorMittal
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А литинант бакланов уже знает...что его хотят от кормушки отодвинуть...или еще нет...？
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Не зря же говорят, что талантливый человек талантлив во всем!
Вот, например, Данилюк.
Утром реформирует СБУ, а после обеда, когда борщ переварит, принимается за Оборонпром,

Большой специалист патамушта в разработке высокотехнологичных продуктов.
Ведь Данилюк имеет инженерное образование?
Ведь так?
Ведь Dанилюк работал на Боинге, Райтеон, Эрбасе, и подобных компаниях?
Ведь правильно?
Или он просто п*здабол?
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На миттале уже контрразведкой позанимались?
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Давно пора! У СБУ Главка "К" быть не должно вообще. Нахер всех. и в частности экономической сферы!
СБУ пора попрощаться с не свойственными ей функциями и удалить отдел "К", как раковую опухоль.

Прикрываясь защитой интересов государства, этот отдел Сбу "К", обслуживает частные интересы и самообогащением занимается и является воплощением коррупции. Поэтому чем скорее этот отдел перестанет позорить службу, тем лучше для всех нас. СБУ должна защищать безопасность Украины и контрразведкой.
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ахах..как рвутся пердаки у свидетелей пыжжиты по новому
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Так, як з"ясував Данилюк "позвонивши Баканову насчёт этого чёрта", в СБУ немає відділу "Ч" через що ЗЕ залишився без шаурми з бісівськім мясом. Тож рехвормування Служби Безпеки буде спрямована на вирішення саме цієї надзвичайно важливої проблеми, якій попередня влада незрозуміло чому абсолютно не приділяла уваги... Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 9867
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Давно пора. Сегодня СБУ занимается крышеванием коррупцией, а не борьбой с ней.
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Якщо ці слова закріпляться ділом то це добре!
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СБУ подлежит реформированию только потому, что под руководством хотя и верной Пороху, но весьма глупой собаки Грыцака, спецслужба полностью прощёлкакла главную опасность для Порохатого Шоколатье - полное его свержение и абсолютный захват власти Зе-Чуваком. Какая же после этого СБУ - служба безопасности? Сброд зажравшихся вахтёров.
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Самая главная задача, вычистить СБУ от эфесбешых кротов.
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Може їм у двері притиснути яйця і вони признаються
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Так якраз зараз ефесбешні кроти і призначені керувати СБУ.
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Так шо, тепер трафіки і потоки буду контролювати Я. Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 5775
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Давно пора. А что там с Демчиной будет? Только увольнение по собственному???
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СБУ больше не будет проверять киоски и гонять бабушек с семечками ?
А они еще не разучились?
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Как сильно теперь начнет страдать экология.
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