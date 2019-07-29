 Прибрати додаткові функції, зосередитися на контррозвідці, - Данилюк розповів про плановану реформу СБУ. ВIДЕО

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку, інформує Цензор.НЕТ.
Секретар РНБО підкреслив, що Служба безпеки історично вбудована у багато процесів держави, тому до її реформування всі інші реформи абсолютно не матимуть сенсу.
Що має відбутися:
1. СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – це контррозвідка.
- Прибрати додаткові функції, які непритаманні СБУ, зокрема економічна сфера та боротьба з корупцією.
Він додав, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.
"Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.
Він заявив, що до створення законопроєктів мають бути залучені СБУ, українські та західні партнери.
Человек, которьій идет работать на зарплату 8 тьіс гривен, при том шо грузчик получает двенадцать - ни о каких вербовках и контрразведках не думает, а думает о том как поскорее на рейндж ровер намутить.
Американци! Дайте поскорей Джавелины и все такое ...
А то так хочется, что что уже некуда
Вот, например, Данилюк.
Утром реформирует СБУ, а после обеда, когда борщ переварит, принимается за Оборонпром,
Большой специалист патамушта в разработке высокотехнологичных продуктов.
Ведь Данилюк имеет инженерное образование?
Ведь так?
Ведь Dанилюк работал на Боинге, Райтеон, Эрбасе, и подобных компаниях?
Ведь правильно?
Или он просто п*здабол?
СБУ пора попрощаться с не свойственными ей функциями и удалить отдел "К", как раковую опухоль.
Прикрываясь защитой интересов государства, этот отдел Сбу "К", обслуживает частные интересы и самообогащением занимается и является воплощением коррупции. Поэтому чем скорее этот отдел перестанет позорить службу, тем лучше для всех нас. СБУ должна защищать безопасность Украины и контрразведкой.
А они еще не разучились?