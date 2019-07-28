 Ворог обстріляв КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Крім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано.
Нагадаємо, найманці російсько-терористичних військ 27 липня один раз порушили режим тиші в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, один український військовий зазнав поранення.
Жодного стравлювання нема. Насправді в суспільстві є ось такі світоглядні протиріччя до протилежних. І не визнавати це - то заплющувати очі на очевидне.
Це - факт. І від нього потрібно відштовхуватися.
кучма пострадал только. и волкир.
ну хотя бы на несколько дней (в связи с обстрелом - уважительная причина)
и посмотреть - кому оно было выгодно... это шастанье...
1 ч. ·
ОБИТЕЛЬ ЗЛА
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ССУТСЯ В ТРУСИШКИ? С ЧЕГО БЫ?
https://www.youtube.com/watch?v=9xK4NTDgAvQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR36fp3eWiduGEuuRdh1gFoKNonf0eVyfIBxdMkoLIswDSIUNqkz6RpTJMU
И Американський сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол активно перешкоджає схваленню законопроекту, що передбачає запровадження санкцій проти магістрального газопроводу з РФ до Німеччини через Балтійське море «Nord Stream-2».