 Ворог обстріляв КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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Уточнюється, що противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Крім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, найманці російсько-терористичних військ 27 липня один раз порушили режим тиші в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, один український військовий зазнав поранення.