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Все про:обстріл (5367) Донбас (12617) Мар'їнка (432) Об'єднані сили (342)

 Ворог обстріляв КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета, постраждалих немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

З початку доби 28 липня збройні формування РФ і її найманці порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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Уточнюється, що противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Крім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, найманці російсько-терористичних військ 27 липня один раз порушили режим тиші в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, один український військовий зазнав поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140036
 
 
 Топ коментарі
 
Помолової щось не видно, ото була зрада так зрада
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не могу понять...может следует прикрыть это КПВВ...
ну хотя бы на несколько дней (в связи с обстрелом - уважительная причина)
и посмотреть - кому оно было выгодно... это шастанье...
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Помолової щось не видно, ото була зрада так зрада
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да ну...все они есть ,никуда не делись.поменяли погонялы и продолжают стравливание украинцев Ворог обстріляв КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета, постраждалих немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7118
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Вибачте, але мені дуже не подобається ця теза, яка є однією з інших, які масово розганяються.
Жодного стравлювання нема. Насправді в суспільстві є ось такі світоглядні протиріччя до протилежних. І не визнавати це - то заплющувати очі на очевидне.
Це - факт. І від нього потрібно відштовхуватися.
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Домбасіт, тобто ви це спеціально КПВВ обстрілюєте?
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Деда, за свои слова нужно отвечать. Понял земалорос?
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Враг обстрелял КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета, пострадавших нет, - пресс-центр ОС





кучма пострадал только. и волкир.
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бррр...не розумію..то в кого держава? виходить у сєпарів .дійсна держава лдерія.бо вони себе захищають і воюють?
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А в это же время, где-то в недрах Министерства обороны Украины весьма довольный собой Мудрый Хатхи пересчитывал гонорар за очередное перемирие, которое он же сам и протрубил, при этом усмехааясь себе в хобот: «Стреляйте-стреляйте сколько вам влезет, а мне своё трубить. Но бабки на гонорар - вперёд».
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не могу понять...может следует прикрыть это КПВВ...
ну хотя бы на несколько дней (в связи с обстрелом - уважительная причина)
и посмотреть - кому оно было выгодно... это шастанье...
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опять зеля зарабатывает на крови, ему и его подельникам олигархам это выгодно, иначе он мог бы легко договориться, как он сообщал
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Рэнд Пол - известный трампоид и зоофил.
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