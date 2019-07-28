 П'яна ДТП в Рівному: мікроавтобус зніс електроопору, одна людина загинула, трьох госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz 308", 23-річний рівнянин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на електроопору.
Внаслідок ДТП 33-річний житель села Постійне Костопільського району, який перебував на передньому пасажирському сидінні, від травм загинув на місці.
Водій автомобіля "Mercedes-Benz" одразу після зіткнення втік. Його розшукали патрульні поліцейські спільно із нацгвардією. З’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – алкотестер показав 1,4 проміле. 23-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчим слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події.