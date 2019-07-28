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 Події, Фоторепортаж
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 П'яна ДТП у Рівному: мікроавтобус зніс електроопору, одна людина загинула, трьох госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 липня, близько 20-ї години на вулиці Київська міста Рівного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz 308", 23-річний рівнянин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на електроопору.

Внаслідок ДТП 33-річний житель села Постійне Костопільського району, який перебував на передньому пасажирському сидінні, від  травм загинув на місці. 

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Пяна ДТП у Рівному: мікроавтобус зніс електроопору, одна людина загинула, трьох госпіталізовано 01

Крім того, травмувалися ще троє пасажирів, які перебували у вантажному відділенні мікроавтобуса. У рідного брата загиблого, 33-річного рівнянина, медики діагностували неповний травматичний відрив вушної раковини, у 33-річного жителя села Великий Олексин Рівненського району — перелом ліктьової кістки та нижньої щелепи, у 34-річного жителя Рівного — закриту травми грудної клітки, забій тулуба. Усіх трьох госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні. 

Пяна ДТП у Рівному: мікроавтобус зніс електроопору, одна людина загинула, трьох госпіталізовано 02
Пяна ДТП у Рівному: мікроавтобус зніс електроопору, одна людина загинула, трьох госпіталізовано 03

Водій автомобіля "Mercedes-Benz" одразу після зіткнення втік. Його розшукали патрульні поліцейські спільно із нацгвардією. З’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – алкотестер показав 1,4 проміле. 23-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Слідчим слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140029
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, сколько уже будут погибать украинцы в этих ДТП? Почему на дорогах беспредел? Где видеокамеры? Где усиление ответственности за вождение автомобилем в пьяном виде? В Украине каждые 2 часа кто-то погибает на дороге в ДТП.Это просто ужас и власть это не колышет. Почему за пьяное вождение не 25 лет тюрьмы, а штраф? Вот и результаты. Люди погибают как мухи. Это геноцид. Надеюсь Рада Зеленского усилит ответственность за нарушения на дорогах до больших сроков тюрьмы, конфискации автомобилей и прав у нарушителей. Если мы идем в ЕС, то и наши законы должны соответствовать.
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Сколько проклятый алкоголь забрал жизней или может жадность к употреблению.
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Виживші напевно більше не будуть сідати в авто в якому водій п"яний.
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Зеленский, сколько уже будут погибать украинцы в этих ДТП? Почему на дорогах беспредел? Где видеокамеры? Где усиление ответственности за вождение автомобилем в пьяном виде? В Украине каждые 2 часа кто-то погибает на дороге в ДТП.Это просто ужас и власть это не колышет. Почему за пьяное вождение не 25 лет тюрьмы, а штраф? Вот и результаты. Люди погибают как мухи. Это геноцид. Надеюсь Рада Зеленского усилит ответственность за нарушения на дорогах до больших сроков тюрьмы, конфискации автомобилей и прав у нарушителей. Если мы идем в ЕС, то и наши законы должны соответствовать.
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Кстати, шо там с евробляхами? Уже всё?
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если ті на ржавой бляхе ездиеш то ненадо всех равнять под себя
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Світоглядна проблема. Якщо людина в стані поросячого вереску сідає за кермо, то цілісної картину світу у його свідомості годі чекати. Це той випадок, коли технічна система,-старий мерс, досконаліша за систему людську.
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Сколько проклятый алкоголь забрал жизней или может жадность к употреблению.
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Глупость сказали... при чём тут алкоголь? Алкоголь - химическое соединение, всего навсего. Что, топор виновен в том, что кто-то проломил башку кому-то??? Разруха не в клозетах... помните??? Давайте запретим спирт - поглядим, что будет...
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