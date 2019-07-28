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 Навчання військових медиків із розгортанням передової хірургічної групи відбулися на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині в районі проведення операції Об’єднаних Сил відбулись масштабні навчання з розгортанням передової хірургічної групи в безпосередній близькості до лінії зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Враховуючи, що обстановка в районі бойових дій будь-якої миті може змінитися, військові медики мають вміти відпрацьовувати свої дії в польових умовах та бути готовими працювати в екстремальних ситуаціях.

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Передові хірургічні групи створені на базі мобільних військових госпіталів, що функціонують у районі проведення ООС. Їхня мета — в максимально стислі терміни розгорнутися на найзагрозливіших напрямках бойового зіткнення для подальшої евакуації поранених бійців на відстані не менше як 12 км від лінії фронту та надати кваліфіковану медичну допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140028
 
   
 Топ коментарі
 
Цензор чому я маю дізнаватись про участь Антонова в випробуванні супутникової ракети на Алясці з російських ЗМІ? Висвітліть будь ласка новину.
https://www.youtube.com/watch?v=LDV-ddF0-8M&feature=youtu.be
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Наконец то скоро в европу начнется поставка свежих донорских органов
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Распятые мальчики в трусиках уже подготовлены к отправке
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Цензор чому я маю дізнаватись про участь Антонова в випробуванні супутникової ракети на Алясці з російських ЗМІ? Висвітліть будь ласка новину.
https://www.youtube.com/watch?v=LDV-ddF0-8M&feature=youtu.be
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В Ливии уничтожены два украинских самолета,
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Це правда, таке інколи трапляється при участі в бойових діях. Підтримуємо наших американських союзників, які поки що не можуть палитись там поставками зброї з C130. Можливо будуть втрати в майбутньому і в Венесуелі, коли Захід вирішить знести режим Мадуро.
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го на фронт, камарад, будь беспощаден к ворогу, куй мечём Тора заветную пэрэмогу. или засццал?
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Взаємно) Вагнерівська ЧВК в братський Сирії вас зачекалася вже
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Опять заблудилась кацапская погань?😂😂🌷
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Можеш дізнатися і з Гордона новин, там є
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Учения военных медиков с развертыванием передовой хирургической группы прошли на Донетчине


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Наконец то скоро в европу начнется поставка свежих донорских органов
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Распятые мальчики в трусиках уже подготовлены к отправке
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