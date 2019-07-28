 Бандит Сороченко, який побив ветерана у Бердичеві, погрожує "азовцям", які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах одного за одним". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, на відео, яке розмістив у фейсбуці Іса Українець, Сороченко розповідає, що його нібито намагалися знайти "азовці", і погрожує їм, а також усім, хто спробує його знайти. Крім цього, Сороченко обіцяє фінансову винагороду за інформацію.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика.

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