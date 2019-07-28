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Все про:Бердичів (14) бійка (458) побиття (451)

 Бандит Сороченко, який побив ветерана у Бердичеві, погрожує "азовцям", які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах одного за одним". ВIДЕО

Бердичівський бандит Артур Сороченко на прізвисько Квадрат, який недавно побив ветерана війни з Росією на Донбасі, погрожує всім, хто спробує його знайти.

Як передає Цензор.НЕТ, на відео, яке розмістив у фейсбуці Іса Українець, Сороченко розповідає, що його нібито намагалися знайти "азовці", і погрожує їм, а також усім, хто спробує його знайти. Крім цього, Сороченко обіцяє фінансову винагороду за інформацію.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика.

Дивіться також: "Росія з нами не воює... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями", - у Бердичеві побили ветерана АТО. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140023
 
   
 Топ коментарі
 
По ходу фраерок уже крепко обхезался и начал
с перепугу истерить чтобы привлечь к теме внимание...
Бандит Сороченко, избивший ветерана в Бердичеве, угрожает азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному" - Цензор.НЕТ 7017
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Какой оборзевшой любитель рузке мира. Обезвредить.
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повылазила сепорская мразь !
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Может и это видео уже из раши Бандит Сороченко, який побив ветерана у Бердичеві, погрожує "азовцям", які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах одного за одним" - Цензор.НЕТ 4370 ..? Как то слишком борзо оно балакает ртом .
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Теж мені велике цабе! Із самого Пердичева))))) Був би дуже радий, якби він відправився вслід за Французом...
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Лучше чем гонятся за бандитами, спросите украинские власти почему ветераны спиваются, что их возле магазинов избивают.
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Он уже итак обосрался, своей тени боится, где то на дно заляг, он теперь понимает что он мишень, никто ему уже не поможет, разве что из страны сбежит
Слишком популярным стал
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Только это видео уже тянет лет этак на пять.А теперь соревнование кто этого урода скорее найдет.Если менты первыми то этому уроду крупно повезет...
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чувак рєально провоціруйєт, заодно провєряйєт а чи насправді в Україні йє націоналісти, бо про них шось десь кажуть, а насправді їх ніхто не бачив
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Так чего же спрятаться этот пидарок. Появись красна девица.
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в нормальной стране такой гоп стоп и босячество был бы наказан азовцами обычным аутдофе, вместе с самкой. Где Билецкий?
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он только за деньги , найдут этого дебила , набьют рожу так , что рот закроет навсегда
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Не ссцы, имбецил, сделают тебя **** "тихо и красиво".
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Русский мир во всей красе, каков он есть.
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а в цей час Білецький прислужує авакову , та здатен тільки на те, щоб фаєрами будинок Пороха закидати...фу...мурло...слабо на погрози бандюків відповісти??? "орел" завбільшки в москальську вошу...
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Він хто такий взагалі? Він ж не великий бізнесмен і олігарх.В нього немає ніякого дипломатичного захисту і охорони в нього також немає.Знайомі бандити є,але чи вони захочуть за нього відповідати,мені здається.що ні.Щось останім часом багато вилупків повилазило.
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Беги Артурчик,беги!Він як раз нагадує мені того Артурчіка з фільму:День народження буржуя,такий же петушок...
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дивно , що порохофіли захищають свого квадрата-Сороченка і гонять на азовців ... хоча - чому це дивно , все логічно !
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Воно від народження таке. Мабуть мамка на залізобетонну підлгу народжувала стоячи...
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Квадрат соротченко это избиратель Зе.
Или зебоб обыкновенный.
Думай что несешь сепарочек.
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а вокруг этого квадрата от страха аж в стулья вдавились!! думают что ты несеш!
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Ну як вам таке, Азів? Це не на тачку Пороха стрибати. Будете відповідати?
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На тачку Пороха стрибав кацапський засланець. Таких багато було заслано і до "Азову і до "Донбасу" в 2014-2015 роках.
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1. Ну, вони ж прийняли.
2. Значить, громадянство при ПП йому правильно не надавали ? А от зелепуха зразу дала.
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Думаю данная история будет иметь продолжение
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Певно ..А з логіки ..буде видаватись *дозована інформація * !
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Мутная тема какая-то. Не исключаю что етот кругляк просто инструмент по замутке противостояния в Украине.

Я бьі не велся на етого недоумка
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Ой какое там противостояние. По тихому прикопать урода, и все через день забудут не успев даже схоронить. ВОт и всё противостояние. Жаль что по ходу прикапывать не кому..вот и беснуца кацапячая мразь..
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Найдут его с ножевыми ранениями, скажут что подскользнулся и упал на нож десять раз, невероятно но бывает. Какое там противостояние? Просто дурень и все. Так не провоцируют.
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Зе-бид.ячий електорат у всій красі. Ну, шо, Азову залиша.ться піти стрибнути на тачку Пороха або обісцяти паркан його будинку.
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Ути пути, а где же наши грозные нацжёны которые перед выборами визжали аж усерались про Свинарчуков, шарики там в воздух пускали, толпами по Крещатику ходили..эуу хде вы патриоты??
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а мы где,всё на надеемся что кто все сделает за нас,не выйдет,обливать людей поносом,делать их *агентами кремля* и потом что то от них требовать. Давайте собиратся и что делать самим,раз кругом одни *агенты рашки*
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Квадрата нашли повешенным, прокуратура открыла дело, по статье:"Доведення до самогубства"😭
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Какие приятные молодые люди - вот это я понимаю, наверное украинцы (определил по говору) ну не москали же. Виборьци, и где жа ваши НацЖены и кровожадные националисты с Аваковым на челе (захистник правопорядку, прикольный такой чюувак прм как ЗЕчюувак)?
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Может вы хотите чтоб еще и Трамп дал команду, во кучме , гонгадзе до сих припоминают, кто на себя открыто козла возьмет, вам бы только крови и зрелища, да чужими руками
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цензор виділиш новину жирним шрифтом, коли буде повідомлення про суїцид вчинений цим чуваком, з предсмертною запискою де він нікого ні в чому не звинувачує
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что уже? а остальные - не утопились случаем?
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Особо мне понравился боров который сидел сразу за фронтменом - такой кабаньеро и ****** с желтой челкой или что у него там на голове было.
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Римма Филипенко shared a link to the group: Місто Львів - город Львов «Відродження XXI».

6 hrs

Військовий з Ізраїлю Цві Аріелі зробив екстрене звернення до Авакова: "Або Ви дієте, або я беру все в свої руки!"
Прихильник "русского мира" з Бердичева побив бійця АТО за те, що той відкрито заявив про присутність бойовиків РФ на Донбасі. Більш того, сепаратист навіть злив в Мережу кадри побиття військового. Це відео викликало ефект бомби, що розірвалася. Мережа вирує. Жорстко висловився з приводу події і ізраїльський військовий, інструктор Цві Арієлі.

На своїй сторінці в Facebook він особисто звернувся до головних силовикыв України, в тому числі і до міністра МВС Арсена Авакова.

"Зорян Шкіряк, Антон Геращенко, як ви вважаєте, поліція в курсі справ, що Росія з нами воює і чи є шанс на внесення цієї жерсті до Єдиного Реєстру Д (Наукових) Р?" - пише товариш України в соцмережі.

Арієлі підкреслює, що якщо відповідні Міністерства не проведуть належного розслідування кричущого інциденту, то він готовий особисто приїхати в Бердичів і провести з сепаратистом лекцію з політології. "Готовий надати свою машину і особисту посильну допомогу в поїздці до Бердичева для проведення лекції з політології", - попередив ізраїльський військовий.
Нагадаємо, Сороченко побив АТОшніка за правду про Донбас. Сказане українським військовим привело сепаратиста в сказ. Але на питання захисника України про те, як сепаратист може міркувати про Донбас, якщо там не був, той викрутитися і сказав: "не до *** б, на ** й" їхати на окуповану територію.
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Подібних потрібно заспокоювати непомітно....
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Ну, если уже начал истерить и угрожать, то дела его, видать, совсем плохи.
...Так. Все идет правильно. Клиент начинает нервничать. Сейчас он переходит от тупого недоумения к беспричинному страху. Я не сомневаюсь, что он вскакивает по ночам в постели и жалобно лепечет: "Мама, мама"... (с) Золотой телёнок
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Засуньте в сраку свою жалість,
--- зробіть милість.
Вони вб"ють вашу толерантність,
Бо їх більшість.
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Компашка такая сидит... Петух там у них с жёлтым гребнем на голове.
Похожа на одну из подобных в фильме "Кин-Дза-Дза".
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ось тому псевдонаціоналісти і набрали такий мізерний бал - у себе дома не можуть дати ради якомусь козлу, не кажучи вже про рибу крупніше.. .Білас і Данилишин тихо плачуть у своїй захмарній обителі...
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А фо тама Мератвориц и Антонина? Может мона как то этого бандита внести в в "базу" или этого тока Саакашвили достоин?
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Радуйтесь, зебобики. Вы "сделали их". Сделали это вместе с вашим клованом-роялистом. Только не верещите, когда такие квадратные бадюганы переключатся с АТОшников на вас. А это будет рано или поздно, ждите.
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Если он говорит, что россия не воюет с Украиной, то загнать эту мразь в Донбасс и пусть там будет
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Этот мальчик в трусиках будет распят, в ближайшее время.
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ну ЧТО АТОВЦЫ И ВЕТЕРАНЫ услышали угрозы в вашу сторону? а это не угрозы а реальность давно..уж частенько стали нападения на атовцев. кто то повешенным найден. кто то из окна прыгнул. кто то застреленный или порезан или избит...много читаю и такое попадается. так вот слушайте и запомните! не начнёте их убивать и калечить собравшись вместе и до конца... будет вам всем горе...(( хватит патриотам и националистам бегать как идиотам за ЛГБТ, избивать несчастных геев и лесбиянок . они были есть и будут всегда и во всём мире (в любом сообществе таковы везде к стати имеются и среди вас также!) вот вам заявления открыто обьявлена вам всем война! не тем часто занимаетесь проверяя кто какие фильмы в театре смотрит и гонять зрителей порой ошибочно не в том кинотеатре...(( эти твари выполняют обещанное сепаратистами всякими в соц сетях.одумайтесь пока ещё не поздно!!! хватит уговаривать к примеру водителей автобусов которые обижают атовцев и так далее... пора радикально решать свою безопасность и права.
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