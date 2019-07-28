 Бандит Сороченко, який побив ветерана у Бердичеві, погрожує "азовцям", які нібито намагалися його знайти: "Вас почнуть калічити, стріляти в під'їздах одного за одним". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, на відео, яке розмістив у фейсбуці Іса Українець, Сороченко розповідає, що його нібито намагалися знайти "азовці", і погрожує їм, а також усім, хто спробує його знайти. Крім цього, Сороченко обіцяє фінансову винагороду за інформацію.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика.
Слишком популярным стал
Или зебоб обыкновенный.
Думай что несешь сепарочек.
2. Значить, громадянство при ПП йому правильно не надавали ? А от зелепуха зразу дала.
Я бьі не велся на етого недоумка
6 hrs
Військовий з Ізраїлю Цві Аріелі зробив екстрене звернення до Авакова: "Або Ви дієте, або я беру все в свої руки!"
Прихильник "русского мира" з Бердичева побив бійця АТО за те, що той відкрито заявив про присутність бойовиків РФ на Донбасі. Більш того, сепаратист навіть злив в Мережу кадри побиття військового. Це відео викликало ефект бомби, що розірвалася. Мережа вирує. Жорстко висловився з приводу події і ізраїльський військовий, інструктор Цві Арієлі.
На своїй сторінці в Facebook він особисто звернувся до головних силовикыв України, в тому числі і до міністра МВС Арсена Авакова.
"Зорян Шкіряк, Антон Геращенко, як ви вважаєте, поліція в курсі справ, що Росія з нами воює і чи є шанс на внесення цієї жерсті до Єдиного Реєстру Д (Наукових) Р?" - пише товариш України в соцмережі.
Арієлі підкреслює, що якщо відповідні Міністерства не проведуть належного розслідування кричущого інциденту, то він готовий особисто приїхати в Бердичів і провести з сепаратистом лекцію з політології. "Готовий надати свою машину і особисту посильну допомогу в поїздці до Бердичева для проведення лекції з політології", - попередив ізраїльський військовий.
Нагадаємо, Сороченко побив АТОшніка за правду про Донбас. Сказане українським військовим привело сепаратиста в сказ. Але на питання захисника України про те, як сепаратист може міркувати про Донбас, якщо там не був, той викрутитися і сказав: "не до *** б, на ** й" їхати на окуповану територію.
...Так. Все идет правильно. Клиент начинает нервничать. Сейчас он переходит от тупого недоумения к беспричинному страху. Я не сомневаюсь, что он вскакивает по ночам в постели и жалобно лепечет: "Мама, мама"... (с) Золотой телёнок
--- зробіть милість.
Вони вб"ють вашу толерантність,
Бо їх більшість.
Похожа на одну из подобных в фильме "Кин-Дза-Дза".