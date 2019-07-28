 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
Чоловікові відразу запропонували пройти перевірку на алкотестері на місці і знайшли двох свідків, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але той відмовився. Після цього йому також надали можливість проїхати в медзаклад, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж відкинув.
Пізніше чоловік зник через зарості в невідомому напрямку, закривши перед цим свій Chevrolet.
За законодавством, співробітники поліції не мають права затримати прокурора, адже вони не були свідками того, як він порушує. Та ж ситуація з його машиною, її не заберуть на штрафмайданчик. Чоловікові в будь-якому разі надішлють повістку до суду.
Пізніше журналістам вдалося зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції Києва для уточнення деталей того, що сталося. Виявилося, що "хитрий хід" порушника був безпідставним: у чоловіка запитали, чи він буде підписувати протокол - він відмовився у присутності свідків. У такому разі ситуація розгортається так: у водія вилучили посвідчення водія, склали матеріали і чоловік може бути вільним, чекаючи рішення суду.
Також у пресслужбі уточнили, що навіть якби патрульні були свідками порушень чоловіка, затримувати його вони не можуть. Ба більше, матеріали складають без процедури затримання особи.
Що стосується автомобіля порушника, то його можна евакуювати тільки, якщо він істотно заважає дорожньому руху. Те, що водій пішов, ніяк не впливає на проведення евакуації. Автомобіль зможе забрати або тверезий водій, або сам чоловік, коли буде тверезим. Адже до рішення суду людина має тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом терміном до 3 місяців.
ввели налог на обмен валюты +1%;
налог на депозиты 18%, при этом налог на роялти и прочие фишечки госворов оставили без изменений 5%.
ввели налог на АТО 1,5% на котором харчевался свиоборонпром.
налог на недвижимость 2% от минималки * квадратный метр недвижимости, что выше 60 м кв(квартира) 120 дом в год.
налог на импорт 5 и 10% Яценюка.
Но свиномордые молчали и пышались. А теперь делают предъявы кабмину Зеленского которого ещё даже нет.
Мозга нет. а щёки надувает...
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Так, что на порядочного и хорошего человека бочки не кати, а слушайся папу Богдана.
Днепропетровец
Зеленський вже до ручки довів краііну!! Прокурори з горя пьють непросихаючи!! При Порошенку такого не було!!
полный великодуховности и сракальности уровня 95 квартала, даже не смотря на то, что у Порошенко офшоры в десятки тысяч раз меньше, чем у Зелемойского и страной правит Богдан, который курировал все рейдерские схемы Коломойского.
Какие же у него связи?
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
уЗеленские всё завалили, даже мантры про Луценко для зерады забыли поменять.
У мажоров и их обслуги началося процесс очко-треммера ... и панические атаки !
Другой вопрос откуда беруться прокВОРы в таком свежем возрасте и на таких крутых точиллллах ?!
Вова зазря не обратил внимание на сам фак того , мол откуда у гослужащего - генерал-лейтенанта цельный "Лэндровер" с водилой на борту ?
У него тоже подружка диджейка ?!
Вот ёпсель - кто-то может представить , чтобы у главного фараона цельного Парижу был бы даже не цельный "Лендровер" , а захудалый "Вольво" ?!
у вас там в ОЛьгино шо интернет отключен шо не в состоянии посмореть зарплату во франци
То доречі. Сьогодні повертаю ліворуч, зустрічна - поліцейські, їм теж ліворуч. Ну я ж, як вчили, правими бортами і розійдемось. АГА, сча. Ті протягують далі, я в супорті. Думаю, може вони прямо. Ті мені щось крикують, я мовляв, ви ж лівий поворот включили...
Висновок. Я звернук куди треба, ті розвернулись та за мною. Догнали та давай парити, що я мав повернути за їв бортом, упевнившись, що ніхто не заважає... Я їм, мовляв, на перехресті в поворотах ліворуц най розходитись правими бортами, пропустивши інших зустрічних...
Ті - ні, тіко позаду корпусу зустрічного авто. І вписали штраф за порушення правил зустрічного роз'їзду...
Це так *** правила змінились і я відстав, чи змінились, а мене ніхто не попередив.
Бо я почав сумніватись в своїй 30-ти річній практиці.
P.S. Сперечатись не став, бо ту є дорожче стане. Але, перечитав правила, передивився усі відео, ніц немає про зустічний роз'їзд на перехрестях, *****....
Мог звісно непогодитись та піти в відмову з жорсткими проти. Але... Нехай їх Бог розведе. Я борг оплачу, а вони ???
Не всі звісно такі. Навіть в цьому патрульному екіпажі двоє, абсолютно різні копи.
Ну то таке.
10.5
Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа
может тебе у себя полы вымыть для начала?
Знову ці копи!? працівник був після вчорашнього ще при виконанні:
Источник: https://censor.net.ua/v3140012