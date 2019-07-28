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 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 27 липня, в Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили Chevrolet Cruze, за кермом якого перебував начальник відділу прокуратури Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Леляк Ярослав. За повідомленнями очевидців, у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння: нерівна хода, запах із рота і невиразна мова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Чоловікові відразу запропонували пройти перевірку на алкотестері на місці і знайшли двох свідків, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але той відмовився. Після цього йому також надали можливість проїхати в медзаклад, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж відкинув.

Пізніше чоловік зник через зарості в невідомому напрямку, закривши перед цим свій Chevrolet.

За законодавством, співробітники поліції не мають права затримати прокурора, адже вони не були свідками того, як він порушує. Та ж ситуація з його машиною, її не заберуть на штрафмайданчик. Чоловікові в будь-якому разі надішлють повістку до суду.

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Пізніше журналістам вдалося зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції Києва для уточнення деталей того, що сталося. Виявилося, що "хитрий хід" порушника був безпідставним: у чоловіка запитали, чи він буде підписувати протокол - він відмовився у присутності свідків. У такому разі ситуація розгортається так: у водія вилучили посвідчення водія, склали матеріали і чоловік може бути вільним, чекаючи рішення суду.

Також у пресслужбі уточнили, що навіть якби патрульні були свідками порушень чоловіка, затримувати його вони не можуть. Ба більше, матеріали складають без процедури затримання особи.

Що стосується автомобіля порушника, то його можна евакуювати тільки, якщо він істотно заважає дорожньому руху. Те, що водій пішов, ніяк не впливає на проведення евакуації. Автомобіль зможе забрати або тверезий водій, або сам чоловік, коли буде тверезим. Адже до рішення суду людина має тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом терміном до 3 місяців.

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У Києві пяний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах 01
У Києві пяний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах 02
У Києві пяний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах 03
У Києві пяний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах 04
У Києві пяний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах 05
У Києві пяний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140012
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський вже до ручки довів краііну!! Прокурори з горя пьють непросихаючи!! При Порошенку такого не було!!
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Прокурор напился при Порошенко и до сих пор перегаром дышит. :D
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А в Украине за время панування свыночолых:
ввели налог на обмен валюты +1%;
налог на депозиты 18%, при этом налог на роялти и прочие фишечки госворов оставили без изменений 5%.
ввели налог на АТО 1,5% на котором харчевался свиоборонпром.
налог на недвижимость 2% от минималки * квадратный метр недвижимости, что выше 60 м кв(квартира) 120 дом в год.
налог на импорт 5 и 10% Яценюка.
Но свиномордые молчали и пышались. У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 5557 А теперь делают предъявы кабмину Зеленского которого ещё даже нет.
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Как можно делать предьявы пустому месту ？
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можно если писал до удаления. Предъява была типа в польше убрали НДФЛ для молодых людей, а что вам сделал зеленский типилы-контоны, что вы за него голосовали.
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зато номер модный У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 5035 АА8882ХХ сразу видно пгакугогг
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Ты опять с ошибкой пишешь свой ник ...дупа правильно пишется как ass, а не acse.
Мозга нет. а щёки надувает...
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Зеленський вже до ручки довів краііну!! Прокурори з горя пьють непросихаючи!! При Порошенку такого не було!!
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Прокурор напился при Порошенко и до сих пор перегаром дышит. :D
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а ты как беловатным жополизом - петухом, так и при любом президенте будешь)
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это случилось при прокуроре Луценко, где его реакция на происшедшее?))) У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 3568 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 3568 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 3568 ваш ход соевая ботва.
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Зеб, это случилось также при Трампе и при наркотическом угаре зелектората.

"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024

Так, что на порядочного и хорошего человека бочки не кати, а слушайся папу Богдана.
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Трамп руководитель прокуратуры? Нет, а Луценко да,- это случилось с работником ведомства главой которого он является. Твой ход соевый ПТУшник У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 6423 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 6423 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 6423 Так что меня интересует мнение главы прокуратуры, а не рядового гражданина украины.
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Зеб, ты когда пишешь посты то иконы Зелемойского и Богдана отворачиваешь к стене?
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по сути нечего сказать? У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 1323 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 1323 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 1323 а как начиналось борзо: "Прокурор напился при Порошенко" иди подмойся обдристанное ничтожество.
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Днепропетровец

Зеленський вже до ручки довів краііну!! Прокурори з горя пьють непросихаючи!! При Порошенку такого не було!!

полный великодуховности и сракальности уровня 95 квартала, даже не смотря на то, что у Порошенко офшоры в десятки тысяч раз меньше, чем у Зелемойского и страной правит Богдан, который курировал все рейдерские схемы Коломойского.
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так ты не парировал замечание контраргументом? У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 5334 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 5334 У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 5334 ничтожество
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У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 9522 Ти ворог і *********** прихвостень пнх за порєбрік.
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Прокурора мордой в землю и выпустить ему кишки наружу . Все майно конфисковать в пользу государства .
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хоспади , опять 25 . Уже 403 раза обсудили и выяснили , шо я - кремлевский агент . Делай скрин , дебил , и на рабочий стол себе прикрепи , шоб не забывать У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 6662
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так вали взад нарасию, засераешь тут медиапространство.
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Я тут голосую против петробудки . Скоро еще на местные голосовать пойду . Буду голосовать за то , шоб у пороховни все отжали .
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Якось рассасьотся само сабой. Треба більше відпочивати.

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какая мерзкая рожа,это кто ？
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Мажор на шевроле круз?
Какие же у него связи?
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прокурор луценка-кума баригі 5роківмнорм їздив, а тут не дали їздити і порохоботи заскулили. Порохоботні скоти, коли у вас там канонізація насірова і свинарчуків, до лику святив
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024

уЗеленские всё завалили, даже мантры про Луценко для зерады забыли поменять.
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Что там с борьбой ЗЕ против кумовства во власти ? Уже всех своих друзей на теплые места пристроил ?
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Когда икону и бюст клоуна купишь,пример покажешь как это делать.
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Вот и первые результаты вмешательства ЗЕ в дело водилы генерала ...
У мажоров и их обслуги началося процесс очко-треммера ... и панические атаки !

Другой вопрос откуда беруться прокВОРы в таком свежем возрасте и на таких крутых точиллллах ?!

Вова зазря не обратил внимание на сам фак того , мол откуда у гослужащего - генерал-лейтенанта цельный "Лэндровер" с водилой на борту ?

У него тоже подружка диджейка ?!

Вот ёпсель - кто-то может представить , чтобы у главного фараона цельного Парижу был бы даже не цельный "Лендровер" , а захудалый "Вольво" ?!
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могу представить цельный Вульво у рядового рабочего а выше еще подороже
у вас там в ОЛьгино шо интернет отключен шо не в состоянии посмореть зарплату во франци
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Вот только ни слова о причине остановки. Он ничего не нарушал.. так на каком основании его вообще остановили?
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бухой в стельку и нечего не нарушал, да ты в своём уме?
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Из объяснительной-" еду я по встречке, ничего не нарушаю,ну как обычно после ........." У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 2352
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Все эти младопрокуроры на крутых тачках - биомусор, подлежащий перевоспитанию на шахтах
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тачка пока не крутая, но замашки уже требуют скорейшего и длительного перевоспитания..
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Терміново треба КОРД визивати...

То доречі. Сьогодні повертаю ліворуч, зустрічна - поліцейські, їм теж ліворуч. Ну я ж, як вчили, правими бортами і розійдемось. АГА, сча. Ті протягують далі, я в супорті. Думаю, може вони прямо. Ті мені щось крикують, я мовляв, ви ж лівий поворот включили...
Висновок. Я звернук куди треба, ті розвернулись та за мною. Догнали та давай парити, що я мав повернути за їв бортом, упевнившись, що ніхто не заважає... Я їм, мовляв, на перехресті в поворотах ліворуц най розходитись правими бортами, пропустивши інших зустрічних...
Ті - ні, тіко позаду корпусу зустрічного авто. І вписали штраф за порушення правил зустрічного роз'їзду...
Це так *** правила змінились і я відстав, чи змінились, а мене ніхто не попередив.
Бо я почав сумніватись в своїй 30-ти річній практиці.

P.S. Сперечатись не став, бо ту є дорожче стане. Але, перечитав правила, передивився усі відео, ніц немає про зустічний роз'їзд на перехрестях, *****....
Мог звісно непогодитись та піти в відмову з жорсткими проти. Але... Нехай їх Бог розведе. Я борг оплачу, а вони ???
Не всі звісно такі. Навіть в цьому патрульному екіпажі двоє, абсолютно різні копи.
Ну то таке.
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Я не прихильник цих девайсів, але в таких випадках, напевно допоміг би.
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они правы. нет в ПДД разъезда "правыми бортами".

10.5
Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а при повороте направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части. Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа
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По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут источник: https://censor.net.ua/v3140012это как,если патрульные не видели что прокурор бухал,то значит ничего доказать нельзя?
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Мутно написано... можно понимать, что остановили, если ничего не нарушал, можно, что кто-то сообщил, что пьяный сел за руль автомобиля с таким-то номером...
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А куда деться от зелёного смердения, которое с ветрами проникает в Беларусь?
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Эту форточку в Украине делали, то в таёжный союз она распахивается, то в ЕС, то... Хлопает, как уши зебов.
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Ты с первого раза не понимаешь? Я же тебе сказал, что её поймать невозможно - хлоп-хлоп и лапша на ушах распушилась и подойти не даёт.
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ты дурак? не лови её, оставь в покое и делай свою У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 8890
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Извини, я без картинок смотрю... Ты, наверно, картинку запостил и Барвинка или Мурзилки?
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Ты статью читал? Тогда - что ты обсуждаешь? Может ещё уведёшь обсуждение на кипрский офшор или мутные схемы Богдана, когда он был официально при Коломойском?
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с тобой ничего не обсуждал, я тебе сообщил ваши новости, а то ты на цн всё пропускаешь, что у вас там происходит, сильно ты Зе, Коломойскими, Богданами... занят У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 9613
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Какой ты гостеприимный, а я думал, что ты мне расскажешь - почему ты избрал того, у кого в офшорах в десятки тысяч раз больше, чем у "старого лица", почему "новые лица" сплошь кумовья, почему толпы бизнес партнёров и из 95 квартала лучше, чем парочка бизнес партнёров... Должен же я найти хоть крупинку, хоть молекулу логики в выборе зелектората.
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объясняю, - это волеизъявление избирателя, свободные демократические выборы называется, я могу голосовать за Зе или ещё за кого-то, а не только за Петю, к примеру. А теперь вопрос к тебе хамовитый гость: у тебя дома есть хотя бы такой выбор?
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Я и забыл, что охлос называет свой выбор демократическим, а форум своим личным.
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на охлократии Петя пришёл к власти, а сейчас как раз демократия
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вже скоро Сто днів святкувати будемо, а ті все ще по інерції їздять
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Юра принимает на работу только если стакан без закуси накатишь
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Позже мужчина скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой Chevrolet.

Знову ці копи!? У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 9837 працівник був після вчорашнього ще при виконанні:
У Києві п'яний прокурор кинув автомобіль і сховався від патрульних у кущах - Цензор.НЕТ 3283
Источник: https://censor.net.ua/v3140012
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И теперь они фиг докажут что он был бухой
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На украинском языке разговаривает и уже хорошо .Значит закон про языки не нарушает .
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выяснится скоро, что он из 25% думающей элитной соли земли
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хороший кадр. его нужно бы к генитальному пгокугогу югику. пусть вместе синячат.
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Боже , які дібіли займають такі високі пости в моїй країні .
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Всі в Трускавець на навчання!!,зелені організовують курси державного діяча,дибіли бл"дь
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