EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Суспільство
  4406  132
Все про:Донецьк (555) комунізм (43)

 "Наш шлях лише разом із Росією", - афрокомуніст із "ДНР" полум'яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР. ВIДЕО

Терорист "ДНР" Бенес Айо на прізвисько Чорний Ленін виступив із полум'яною промовою в окупованому Донецьку проти Євромайдану і на підтримку комуністичної ідеї.

Як передає Цензор.НЕТ, відео полум’яної промови комуніста в окупованому Донецьку на сторінці у фейсбуці розмістив Денис Казанський.

Дивіться також: "Тепер ми, виявляється, поза законом!" - афрокомуніст із "ДНР" скаржиться, що "компартію республіки" закрили ще в 2016-му. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3140010
 
   
 Топ коментарі
 
Хай Господь збереже нашу Україну.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Не более недели, при самых оптимистичных прогнозах.
 показати весь коментар
 
Проще говоря -- этот лугандонский Лумумба за объединение Павловской больницы с Кащенко ...
Не понимаю Цензор -- ну зачем он популяризует весьма убогие и отсталые личности ...

Что для этого мало журнала "Антизомби" ?! За пределами этого сатиристического цикла подобных персонажей быть не должно ... Ещё и главного дырлянского министра галюцинанций процитируйте !!!
 показати весь коментар
 
 
Согласна с Вами! Зачем тратить на эту одиозную личность место в Цензоре?!

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала три уголовных процесса в отношении нацбола Бенеса Айо, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщил сам Айо.
 показати весь коментар
 
 
Нахрена его из мавзолея выпустили? Лежал бы себе
 показати весь коментар
 
 
"нашi людi" - это следующий президент Украины.
 показати весь коментар
 
А я бы даже не удивилась, от наших людей можно легко ожидать и такой выбор, пускай дальше утверждают, что они не пи..данутые.
 показати весь коментар
 
Дойте ему броневик🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 без броневика его народ не слушает
 показати весь коментар
 
 
вот посмотрите на его, это продукт руцкой мандели из Резекне и африканского кобеля, наверно в нём сконцентрировано всё плохое из обоих - то есть ошибка природы.
 показати весь коментар
 
 
Ще треба ретельно вивчити досвід Резекне, раз така гидота там не втримується й дьоргає до лугандону.
 показати весь коментар
 
Ему реально хлопали, или так, чтоб заткнулся???
 показати весь коментар
 
20% "українців" проголосували за подібних вмродків 😁
 показати весь коментар
 
73% выбрали клоуна-очень похожего на это недоразумение.
 показати весь коментар
 
Рейтинг 95-го кварталу неухильно падає, пропоную 95-го кварталу підписати контракт, зали будуть повні!
 показати весь коментар
 
а шо у нас уже мир, жвачка и главное не стрелять? так модеры ЦЕНЗОРА?
и шо я такого написал, шо вы удалили если это так и было?:

так этот дебил, лугандонский, пошел получать гражданство параши, а ему сказали шо мордой не вышел и послали на ху- =))
 показати весь коментар
 
сложилось впечатление, шо у него запор, а поконцовке обезьяна таки усралась... "Наш шлях лише разом із Росією", - афрокомуніст із "ДНР" полум'яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР - Цензор.НЕТ 8487
 показати весь коментар
 
Какой смысл Украине и ДНР воевать между собой если и одни и другие хотят быть там где их не хотят видеть? Одних в России - других в Европе "Наш шлях лише разом із Росією", - афрокомуніст із "ДНР" полум'яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР - Цензор.НЕТ 6334
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору