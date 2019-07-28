 "Наш шлях лише разом із Росією", - афрокомуніст із "ДНР" полум'яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео полум’яної промови комуніста в окупованому Донецьку на сторінці у фейсбуці розмістив Денис Казанський.
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Хай Господь збереже нашу Україну.
Не понимаю Цензор -- ну зачем он популяризует весьма убогие и отсталые личности ...
Что для этого мало журнала "Антизомби" ?! За пределами этого сатиристического цикла подобных персонажей быть не должно ... Ещё и главного дырлянского министра галюцинанций процитируйте !!!
Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала три уголовных процесса в отношении нацбола Бенеса Айо, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщил сам Айо.
и шо я такого написал, шо вы удалили если это так и было?:
так этот дебил, лугандонский, пошел получать гражданство параши, а ему сказали шо мордой не вышел и послали на ху- =))