 "Наш шлях лише разом із Росією", - афрокомуніст із "ДНР" полум'яно закликав жителів окупованого Донецька відновити СРСР. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео полум’яної промови комуніста в окупованому Донецьку на сторінці у фейсбуці розмістив Денис Казанський.

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