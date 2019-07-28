 Посол Франції Дюмон попрощалася з українцями у зв'язку із завершенням терміну повноважень. ВIДЕО

Воно опубліковане у твітері, передає Цензор.НЕТ.
До побачення ! pic.twitter.com/PoZEoZBMad— Isabelle Dumont (@isabelledumont) July 27, 2019
"Дорогі друзі, настав час для мене сказати всім вам "до побачення" після майже чотирьох років в Україні, які промайнули дуже швидко, оскільки були дуже насичені роботою, враженнями, відкриттями, зустрічами. Повірте, для мене це були незабутні роки", - зазначила Дюмон.
Вона побажала українцям згуртованої роботи під керівництвом нової команди в досягненні миру і вирішенні проблем, які перешкоджають прогресивному розвитку країни.
"Зі свого боку, ми, Європа і Франція зокрема, і надалі будемо поруч, щоб надавати вам допомогу і підтримку. Спасибі всім вам і удачі", - зазначила французький посол.
Нагадаємо, Ізабель Дюмон очолила дипломатичну місію Франції в Україні у вересні 2015 року.
Так и есть.
Также Дюмон отметила, что письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день.