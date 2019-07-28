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Все про:посол (536) Франція (757) Дюмон (41)

 Посол Франції Дюмон попрощалася з українцями у зв'язку із завершенням терміну повноважень. ВIДЕО

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон записала відеозвернення.

Воно опубліковане у твітері, передає Цензор.НЕТ.

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"Дорогі друзі, настав час для мене сказати всім вам "до побачення" після майже чотирьох років в Україні, які промайнули дуже швидко, оскільки були дуже насичені роботою, враженнями, відкриттями, зустрічами. Повірте, для мене це були незабутні роки", - зазначила Дюмон.

Вона побажала українцям згуртованої роботи під керівництвом нової команди в досягненні миру і вирішенні проблем, які перешкоджають прогресивному розвитку країни.

"Зі свого боку, ми, Європа і Франція зокрема, і надалі будемо поруч, щоб надавати вам допомогу і підтримку. Спасибі всім вам і удачі", - зазначила французький посол.

Нагадаємо, Ізабель Дюмон очолила дипломатичну місію Франції в Україні у вересні 2015 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139987
 
   
 Топ коментарі
 
Короче, если переводить с французского на общедоступный - надежда у Европы только на нашу молодежь. Не зря Моисей своих единоверцев 40 лет по пустыне водил...
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О! Креативность, трудолюбие и духовность!
Так и есть.
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Чао, бамбино, сорри... ла ви оказалась совсем не па дю синема... бьенвеню, мон шери, в любое время... люблю француженок...точнее, любил...
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Зміна посла як правило означає зміну зовнішньополітичного курсу по відношенню до держави перебування.
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я тоже по 30 мешков на паи заношу каждому в селе --имхо меня зе услышит ?
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Ну не отнять! Ох и красивые бабы из Франции! Конфетка-шансонетка!
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Короче, если переводить с французского на общедоступный - надежда у Европы только на нашу молодежь. Не зря Моисей своих единоверцев 40 лет по пустыне водил...
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Ага, почти вся молодёжь за ЗЕкоманду, ну ещё за Шария
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Сообщается, что в адресованном Авакову письме французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов написала, что «группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат». «Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства», - заявила Дюмон.
Также Дюмон отметила, что письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день.
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Лесбийская коза, которая вытерала ноги о суверинет Украины.
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Дебильная соросятина, пришедшая к власти, устранение националистов из политики - дело ее вмешательства во внутреннюю политику.
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сколько же все таки их этих клоунов президентов , послов, и тд ***** пережил вернее пересидел.ну в Украине точно пятерых, с кучмы до зе.хотя зе пока не пересидел но все в по переду.
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