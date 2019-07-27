 Від початку доби ворог раз обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено українського воїна, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зведення ОС за добу: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна

Зазначимо, що в ранковому зведенні ОС повідомлялося, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл з автоматичного гранатомета позицій ЗСУ неподалік від Кримського. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець має поранення.