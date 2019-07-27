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 Від початку доби ворог раз обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено українського воїна, - пресцентр ОС. ВIДЕО

З півночі до вечора 27 липня Збройні сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зведення ОС за добу: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна

Зазначимо, що в ранковому зведенні ОС повідомлялося, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл з автоматичного гранатомета позицій ЗСУ неподалік від Кримського. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець має поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139978
 
 
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С начала суток враг единожды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский воин, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5756 Баба і кіт @babaikit




1 ч

То, може, хай Волкер президентом буде?

С начала суток враг единожды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский воин, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1235
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Ну, це ж таке.

А Презедент Зеленський вчора злітав на концерт ;Ліга Смєха;, сьогодні на пляжі провалявся, завтра на футбол зібрався.
Кожному своє....
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Ну, це ж таке.

А Презедент Зеленський вчора злітав на концерт ;Ліга Смєха;, сьогодні на пляжі провалявся, завтра на футбол зібрався.
Кожному своє....
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"прєзєдєнту треба відпочивати" - на Мальдивах?
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Молодец Зеленский ,всё правильно делает ! С начала суток враг единожды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский воин, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1325
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Он стал Президентом и послал в утиль Порошенка
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Звичайно, що такі боти працюють за копійки.
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Помножить на ноль соевую банду мальдивского упыря это уже ОЧЕНЬ МНОГО !
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Да, за всё время последнего перемирия два раненых и ни одного убитого.
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А пам'ятаєте ваші слова про російських моряків, яких звільнили? Та про ваше ставлення до Зеленського у такому випадку?
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Помнишь парад 24 августа 14-го,тогда был Илловайский котёл.
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Пам"ятаєте хомчака? Пляжник його головнокомандувачем зробив.
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Твой Пеца уже подсудимый(пока)
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зебилоид, а он сам об этом уже знает, ты ему сообщило?
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С чего вы взяли, что он сторонник Зе, а не просто По-хейтер, как вы Зе-хейтер?
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Хомчак выполнял команды Генштаба вплоть до того, когда ВСУ попала под разгром в обещанном муженко "зеленом коридоре".
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Ви собі уявляєте реакцію наших вічноголодних , якби Порошенко поїхав на лігу сміху , в той час як Волкер на Донбасі?
На гівно би зійшли , і ЗМІ , і люди з недогризеними варениками в пащеках .
А тепер - анічичирк. І фразочка " а шо , прєзідєнт должен каджую диру сваєй срахай закривать? У каждаво сваі абязаності"
Коротше, зубожілі, коли вам , вашим папам-мамам , вашим дітям перестане хватати на жрачку і світло для тєлєка- знайте , ваш прєзідєнт затикає своєю сракою найважливіше і мужньо травиться шаурмою на чергових хаханьках.
Ірина Ніка, https://www.facebook.com/1441422566159106/posts/1740741089560584
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А ти певно на Донбасі в окопі під кулями?
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А что скажешь на то что вас ваш главнокомандующий по порохоботам бросил вас порохоботов и улетел в отпуск ? А ведь ему сейчас ( по вашей логике ) нужно воевать сразу на 2 фронта против зебилов и против России одновременно
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Порошенко и Волкер обсудили вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО

"Петр Порошенко призвал использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине ПДЧ ... Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", - сообщается на сайте "Евросолидарности".
Стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока-2".
Порошенко осудил продолжающееся невыполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украину три военных корабля. По его мнению, это подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву через принятие "азовского пакета" санкций.
Волкер, в свою очередь, отметил, что последние пять лет "были наиболее продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и США".
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И кто такой Волкер???? Ну обсудили, ну посидели бухали поговорили и что?
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а чому слово расія з великої літери,ви шо кацап??
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Боятся твари Зеленского,как огня ,стреляют суки гораздо реже ...
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А мене цікавить чим за це заплатив Зеленський після особистої розмови з ******. Про яку ми дізналися не від нього, а від Пєскова.
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Ну явно не о фабрике в Липецке шёл разговор
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Это и ежу ясно, скорее всего шел разговор об офшорных счетах зепрездобола.
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А каким боком к нем Путин??? Или у Зеленского счета в России???
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Да. В його фірм. І у ворога, і в офшорах (були повідомлення, що на Кіпрі). Причому - діючі, через які проходять значні кошти - співмірні, і трохи навіть більші, ніж ті, які йшли через Ліпецьку кондфабрику. І що цікаво: фрми зебіла отримували фінансування з ворожого держбюджету; це не просто перерахування податків (від яких нікуди подітися), це - залежність від ворога.
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***** было объяснено ,что оно ***** и если будет баракатиться ,то *****бад будет полностью уничтожен великими и доблестными украинцами !
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То, что в принципе и должно происходить. Только проблема в том, что перестали меньше стрелять, а том что перестали считать. Результат резко возрастёт рост небоевых потерь и самоубийц...
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https://twitter.com/miroslavgai/status/1155000951880790016

Мирослав Гай‏ @miroslavgai

Знову поранений. І от дивина. Раніше було по 20-40 обстрілів і могло бути декілька поранених, а могло і не бути жодного взагалі. А тепер, кожного дня: один обстріл - один поранений. Це що? Противник наростив кпд до 100 відсотків?
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У ГЕНШТАБІ НЕЗАДОВОЛЕНІ ТИМ, ЩО БРИГАДИ ВШАНОВУЮТЬ ПАМ'ЯТЬ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ - ЗМІ
Спікерів бригад закликали писати позитивні новини
Заступник начальника Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України Юзеф Венскович вважає, що бригади і батальйони не повинні на своїх сторінках в Facebook публікувати інформацію про загиблих. Про це він написав у секретній групі "ВоєнПресUA" в Facebook.
"Останнім часом спостерігається тенденція поширення поминальних інформацій про загиблих військовослужбовців на офіційних сторінках ВЧ і ОВУ. Ви так підтримуєте МПЗ (морально-психологічне забезпечення) особового складу? Невже немає інших новин? Хто дав таку вказівку (в приват плз), якщо це не ініціатива прес-служб???", - написав Венскович.
Він закликав спікерів бригад писати позитивні новини і нагадав, що вони не "поминальна організація".
"Робіть новини правильно - обговорюйте з командирами теми, які заслуговують уваги суспільства, пропонуйте позитив. Так як прес-служба - не поминальна організація…", - написав він.
Наразі невідомо, за чиїм наказом - свого безпосереднього начальника Богдана Сеника, вищого начальства, або за своєю ініціативою - Венскович вирішив з'ясувати, хто ініціатор "створення поминальних служб".
Екс-морпех і волонтер Тарас Чмут в коментарі InfoResist зазначив, що важливо пам'ятати наших загиблих героїв - на їх історіях треба виховувати покоління.
"Важливо пам'ятати тих військових, які загинули за нашу країну. Це має бути не лише раз чи двічі на рік, на їх жертовності та подвигу мають виховуватися молоді покоління та ставитися у приклад наступним змінам у військах. У США надзвичайно розвинений цей культ героїв! Про них знімають фільми, встановлюють меморіали, їх іменами називають бойові кораблі", - зазначив Чмут.
Зазначимо, що повідомлення про смерть бійців публікуються на сторінках бригад і від імені бригад, командувань - таким чином висловлюють позицію бригади та/або командування, а не прес-служб. За інформацією ЗМІ, Венскович вже "відзначився" на службі під час роботи в штабі ООС. Він був на межі звільнення через те, що масово відмовляв журналістам в акредитації і допускав до роботи "свої" телеканали. Його діями був вкрай незадоволений, на той час командувач ООС, генерал Сергій Наєв. Від звільнення його врятував Богдан Сеник - умовив Віктора Муженка його залишити.

https://inforesist.org/ua/my-ne-pomynalpna-organizacziya-v-genshtabi-nezadovoleni-tym-shho-brygady-vshanovuyutp-pamyatp-zagyblyh-*******/ - скрін
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Що ж... У Зеленського хороший вчитель. Всі ми знаємо про ;іх там нєту!;.
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просто зеля умалчивает 73% случаев обстрела
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Мальдивы?Во время войны?Такое мог сделать только Парашенка
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три штопанных презерватива- первые кандидаты на столб.
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Пока что первым кандидатом является твой Парашенка
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Пол часа мнулся и такое изрыгнул,-порохосос
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Он с бабами дело не имеет,ему только портрет Пеца
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кацап, иди в гузно, здесь бояры не наливают.
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хорошо, кацап, какие доказательства тебе предоставить, чтобы после этого ты признал, что я не кацап?
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игогович, похоже ты только с бабами воевать мастак?
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три богатері)) три кабана!! так вони хто такі,ці пердуни??
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та что ж такое! отак п*скуды пристрелялись - один выстрел...один наш раненный!!!
хлопчики, рідненькі...бережіть себе!
спасибо, что живые!
тихої вам ночки, синочки! Янгола на плечі, і днем і ввечір... тримайтесь, козаки !!!
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За часів Пороха могло прилетіту у відповідь. А зараз пєрєміріє- проста пєрєсталі стрєлять.
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Золоті слова : More Vladislav
Зелей*обы ниють мов порохоботи погані бо радіють кожному косяку Зе.
Це неправда.
Якщо Зеленський приведе країну в НАТО ЄС
Підніме рівень життя громадян.
Розірве павутину руського міра.
Зменшить корупцію.
Закон буде один для всіх.
То я перший скажу йому браво ви молодець.
А покищо все що робиться, це позор та гопничестно.
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!!
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Враг резко повысил эффективность стрельбы, раньше всю ночь палил из крупных калибров, сам от ответного огня терял 20 человек, а ВСУ имели одного раненого, а теперь один выстрел и все тот же один раненый, правде, от одиночного ответного выстрела тоже по прежнему 20 убитых наемников.
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/// може таки долітає в Небо наше - горіть у пеклі москалі (с)...
Сразу в 10 регионах России бушуют лесные пожары - масштабные возгорания зафиксированы в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего на данный момент огнем охвачено более 3 млн гектаров. И их никто не тушит. Нет смысла это делать... К тому же основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба.
Кроме собственно выгорания леса, лесные пожары нанесли ущерб атмосферному воздуху - дым от сибирских пожаров зафиксирован во всех регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии. В городах наблюдается сильное загрязнение воздуха, а в Новосибирске и Томске оказалась превышена максимальная разовая предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, едкий запах добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. С 25 июля смог накрыл и Татарстан...........
чё там у хохлов??? да? дамбацу гумконвой прислали...
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