 Від початку доби ворог раз обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено українського воїна, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Зазначимо, що в ранковому зведенні ОС повідомлялося, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл з автоматичного гранатомета позицій ЗСУ неподалік від Кримського. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець має поранення.
А Презедент Зеленський вчора злітав на концерт ;Ліга Смєха;, сьогодні на пляжі провалявся, завтра на футбол зібрався.
Кожному своє....
Баба і кіт @babaikit
1 ч
То, може, хай Волкер президентом буде?
На гівно би зійшли , і ЗМІ , і люди з недогризеними варениками в пащеках .
А тепер - анічичирк. І фразочка " а шо , прєзідєнт должен каджую диру сваєй срахай закривать? У каждаво сваі абязаності"
Коротше, зубожілі, коли вам , вашим папам-мамам , вашим дітям перестане хватати на жрачку і світло для тєлєка- знайте , ваш прєзідєнт затикає своєю сракою найважливіше і мужньо травиться шаурмою на чергових хаханьках.
Ірина Ніка, https://www.facebook.com/1441422566159106/posts/1740741089560584
"Петр Порошенко призвал использовать возможность декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине ПДЧ ... Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", - сообщается на сайте "Евросолидарности".
Стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока-2".
Порошенко осудил продолжающееся невыполнение Россией решения Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украину три военных корабля. По его мнению, это подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву через принятие "азовского пакета" санкций.
Волкер, в свою очередь, отметил, что последние пять лет "были наиболее продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и США".
Мирослав Гай @miroslavgai
Знову поранений. І от дивина. Раніше було по 20-40 обстрілів і могло бути декілька поранених, а могло і не бути жодного взагалі. А тепер, кожного дня: один обстріл - один поранений. Це що? Противник наростив кпд до 100 відсотків?
Спікерів бригад закликали писати позитивні новини
Заступник начальника Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України Юзеф Венскович вважає, що бригади і батальйони не повинні на своїх сторінках в Facebook публікувати інформацію про загиблих. Про це він написав у секретній групі "ВоєнПресUA" в Facebook.
"Останнім часом спостерігається тенденція поширення поминальних інформацій про загиблих військовослужбовців на офіційних сторінках ВЧ і ОВУ. Ви так підтримуєте МПЗ (морально-психологічне забезпечення) особового складу? Невже немає інших новин? Хто дав таку вказівку (в приват плз), якщо це не ініціатива прес-служб???", - написав Венскович.
Він закликав спікерів бригад писати позитивні новини і нагадав, що вони не "поминальна організація".
"Робіть новини правильно - обговорюйте з командирами теми, які заслуговують уваги суспільства, пропонуйте позитив. Так як прес-служба - не поминальна організація…", - написав він.
Наразі невідомо, за чиїм наказом - свого безпосереднього начальника Богдана Сеника, вищого начальства, або за своєю ініціативою - Венскович вирішив з'ясувати, хто ініціатор "створення поминальних служб".
Екс-морпех і волонтер Тарас Чмут в коментарі InfoResist зазначив, що важливо пам'ятати наших загиблих героїв - на їх історіях треба виховувати покоління.
"Важливо пам'ятати тих військових, які загинули за нашу країну. Це має бути не лише раз чи двічі на рік, на їх жертовності та подвигу мають виховуватися молоді покоління та ставитися у приклад наступним змінам у військах. У США надзвичайно розвинений цей культ героїв! Про них знімають фільми, встановлюють меморіали, їх іменами називають бойові кораблі", - зазначив Чмут.
Зазначимо, що повідомлення про смерть бійців публікуються на сторінках бригад і від імені бригад, командувань - таким чином висловлюють позицію бригади та/або командування, а не прес-служб. За інформацією ЗМІ, Венскович вже "відзначився" на службі під час роботи в штабі ООС. Він був на межі звільнення через те, що масово відмовляв журналістам в акредитації і допускав до роботи "свої" телеканали. Його діями був вкрай незадоволений, на той час командувач ООС, генерал Сергій Наєв. Від звільнення його врятував Богдан Сеник - умовив Віктора Муженка його залишити.
https://inforesist.org/ua/my-ne-pomynalpna-organizacziya-v-genshtabi-nezadovoleni-tym-shho-brygady-vshanovuyutp-pamyatp-zagyblyh-*******/ - скрін
хлопчики, рідненькі...бережіть себе!
спасибо, что живые!
тихої вам ночки, синочки! Янгола на плечі, і днем і ввечір... тримайтесь, козаки !!!
Зелей*обы ниють мов порохоботи погані бо радіють кожному косяку Зе.
Це неправда.
Якщо Зеленський приведе країну в НАТО ЄС
Підніме рівень життя громадян.
Розірве павутину руського міра.
Зменшить корупцію.
Закон буде один для всіх.
То я перший скажу йому браво ви молодець.
А покищо все що робиться, це позор та гопничестно.
Сразу в 10 регионах России бушуют лесные пожары - масштабные возгорания зафиксированы в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего на данный момент огнем охвачено более 3 млн гектаров. И их никто не тушит. Нет смысла это делать... К тому же основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба.
Кроме собственно выгорания леса, лесные пожары нанесли ущерб атмосферному воздуху - дым от сибирских пожаров зафиксирован во всех регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии. В городах наблюдается сильное загрязнение воздуха, а в Новосибирске и Томске оказалась превышена максимальная разовая предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, едкий запах добрался в Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь и Челябинск. С 25 июля смог накрыл и Татарстан...........
чё там у хохлов??? да? дамбацу гумконвой прислали...