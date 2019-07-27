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 Суспільство
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Все про:УПЦ МП (554) Хрещення Київської Русі (37) Онуфрій (42)

 Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України. ВIДЕО

У Києві відбулася хресна хода вірян УПЦ МП з нагоди 1031-річчя Хрещення Київської Русі-України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На Володимирській гірці в Києві відбувся молебень УПЦ МП до Дня хрещення Київської Русі-України. Молебень відправляв глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. На богослужінні були присутні також народні депутати Юрій Бойко, Михайло Папієв, Вадим Новинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекритоі вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи. ФОТОрепортаж

Після молебню відбулася  хресна хода вулицями столиці в Києво-Печерську лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій поклав квіти до пам'ятника герою Небесної Сотні Михайлу Жізневському.

За маршрутом ходи чергували посилені наряди поліції, Нацгвардії і ДСНС,

Далі в Києво-Печерській лаврі відбудеться всеношна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139963
 
 
 Топ коментарі
 
А почему не в Москве ходили?
Там же у них Русь.
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Нема вже ніякого МП! Є Російська Православна Церква!
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їм фсб поставило завдання засмердіти весь Київ, немитими геніталіями(
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Зеліна опора. Фсбешна гундяєвська цнрква яка пр Пороху почала вже потихеньку збирати монатки до рашки, при Вовє Двбйбє отримала друге дихання..
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