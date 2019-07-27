 Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку. ВIДЕО

Автомобіль забрали на штрафмайданчик за порушення правил парковки: автомобіль стояв на пішохідному переході, пише 49000.com.ua.

Як видно на відео, що з'явилося в одній із соцмереж, співробітнику інспекції з паркування повідомляють, що машина належить меру Дніпра, на що інспектор відповідає, що йому байдуже, адже правила одні для всіх.





