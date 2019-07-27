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 Політика України
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Все про:авто (1379) Дніпропетровськ (1093) паркування (70) Філатов (187)

 Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку. ВIДЕО

Учора, 27 липня, в Дніпрі на Катеринославському бульварі евакуювали автомобіль"Мерседес" міського голови Дніпра Бориса Філатова з номером АЕ1289НА.

Автомобіль забрали на штрафмайданчик за порушення правил парковки: автомобіль стояв на пішохідному переході, пише 49000.com.ua.

Як видно на відео, що з'явилося в одній із соцмереж, співробітнику інспекції з паркування повідомляють, що машина належить меру Дніпра, на що інспектор відповідає, що йому байдуже, адже правила одні для всіх.

Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139959
 
   
 Топ коментарі
 
Усі перед моніторами просльозились.

Цирк, демонструючий демократизм та верховенство права у Дніпрі.
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Якщо для вас будь-яка демонстрація верховенства права - то цирк, то ви країну переплутали.
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У мене достатньо життєвого досвіду, щоб розрізняти реальну ситуацію та постановку.
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Усі перед моніторами просльозились.

Цирк, демонструючий демократизм та верховенство права у Дніпрі.
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Якщо для вас будь-яка демонстрація верховенства права - то цирк, то ви країну переплутали.
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У мене достатньо життєвого досвіду, щоб розрізняти реальну ситуацію та постановку.
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Ну так поведайте нам ваши критерии оценивания
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Контори евакуаторщиків (приватні чи комунальні) на сто відсотків узалежнені від міської адміністрації. Філатов - чиновник відомий своїм характером та замашками в стилі Лукашенки. Крім того, Дніпро - криміналізоване місто. А на відео евакуаторщик з кам'яним обличчям говорить, що для нього усі "на одне рило". Прям таки Швейцарія.
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Верховенство права в даному випадку це штраф і відібрані права за паркування на переході. А що там за машиною, то навіть не потрібно й знати.
Взагалі факт паркування на переході це як підняти руку на інваліда.
Але зеленофілам більш цікава яскрава картинка для викиду відповідних гормонів у зелений моск.
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Фішку підхватили, тепер всім зрозуміло в якій країні вони знаходяться.
Кортежі, десятки охоронців тільки при тілі, розширений Апарат П., нуль конкуренції і відкритості, персональні літаки. Що робити? Фотку з пляжа.
Корупція, беззаконня, вседозволеність, хамство - двохвилинний ролик
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Кто поверит в эту чушь? "Эвакуаторщик" участвующий в этом спектакле наверное трясся всю дорогу,чтобы не поцарапать "мерина".
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Ты одурманенный режимом Порошенко,везде тебе заговоры мерещатся,под кровать загляни,вдруг там клоуны с эвакуаторщиком
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Какие заговоры,лишенец? Это жизнь в Украине. Она была и при пэце и при овоще и при пчеловоде и т.д. И при зеле таковой останется.
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На самом деле машина бронированная, поэтому эвакуатор ее не потянул... Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку - Цензор.НЕТ 6190
Филатов сказал, что парковщиков наградит, а водилу накажет...
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Это видео про событие от сентября 2018го.
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Чурка муслимская, ты шо жидов не любишь?
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Я думаю , шо это неловкая попытка перевести стрелки с конфликта между полицией и кордом . Короче , постановка . Фильма ...
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Тю , та забирайте себе пальму первенства , абы на пользу пошло . А я в стороночке тихесенько покурю Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку - Цензор.НЕТ 4952
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Конфликт полиции и корда был в 2018м. Почему всплыло счас, х.з.
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может филатов бухнул просто и вызвал драйвера с эвакуатором , заодно и попиарился, за закон и порядок, там надо проверить кому эвакуаторы принадлежат, если филатому или афилированным прокладкам, то завтра в Днепре будут повально всех грузить и на штрафплощадки увозить, а им в уши будут дуть, типа а что ты хотели, машину самого филатова и ту забрали Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку - Цензор.НЕТ 443 вот так делается бизнес на лохах.
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Может... Но, думаю, что было иначе дело
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Моё мнение:
Эвакуаторщик поступил так, потому что считает так, как именно он и выразился: Закон для всех равен...
Показухи не было...
Времена Овоча прошли уже...
При Пети, в право верили, но с осторожностью, а при Зе' начали верить более решительней...
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ты "чорту" позвонил и он тебе про это рассказал?
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А шо за чодкий поцанчег с района снимал это видео?Мне редко такие попадаются в последнее время, думал уже вымирающий вид.
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А это шпециально, чтобы показать, что видео не постановочное.
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А сам Филатов небось в кустах и сам командует процессом...показать, мол какой он демократичный и чтит законы))
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Эвакуатор нужно вечером на набережную бюджет города пополнять, там куча авто с блатными и не очень номерами, хотя это пешеходная зона. И побольше барьеров между дорогой и тротуаром, в некоторых местах приходится даже одному человек протискиваться. К сожалению, многие хотят перемен, но почему-то сами менять стиль жизни не очень спешат. Но подвижки есть. Сейчас намного реже видишь пешеходов, не дожидающихся зеленого света. Их немало, да, но в былые времена то было тотальное явление.
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Все эти бредовые сценарии для любителей сватов.
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такий тупорогій піар може робити лише барига-парашенко і путлер
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А порохоботи всерівно кричать зрааааадаа Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку - Цензор.НЕТ 1724
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Театр одного актера... Ну, логично. През-показушник и вся свита должна вести себя подобным образом.
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а пари преЗЕдента с мэром...ни под какие статьи не попадает))) ну хоть..."зловживання вдадою"? ))) а то с этим пари...))) теперь какая-то дура хочет голяком пройти по мосту если Филатов выиграет))))...или не выиграет))) та ей по фиг!!!
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