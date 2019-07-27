 Машину Філатова евакуювали за неправильну парковку. ВIДЕО

Автомобіль забрали на штрафмайданчик за порушення правил парковки: автомобіль стояв на пішохідному переході, пише 49000.com.ua.
Як видно на відео, що з'явилося в одній із соцмереж, співробітнику інспекції з паркування повідомляють, що машина належить меру Дніпра, на що інспектор відповідає, що йому байдуже, адже правила одні для всіх.
Цирк, демонструючий демократизм та верховенство права у Дніпрі.
Взагалі факт паркування на переході це як підняти руку на інваліда.
Але зеленофілам більш цікава яскрава картинка для викиду відповідних гормонів у зелений моск.
Кортежі, десятки охоронців тільки при тілі, розширений Апарат П., нуль конкуренції і відкритості, персональні літаки. Що робити? Фотку з пляжа.
Корупція, беззаконня, вседозволеність, хамство - двохвилинний ролик
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