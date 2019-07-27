 На Дніпропетровщині за загадкових обставин загинули три фермери, - глава Агропродовольчої ради Слободяник просить Зеленського втрутитися. ВIДЕО

За останні три місяці в Дніпропетровській області загадковим чином загинули три власники великих сільськогосподарських підприємств. Незадовго до або через деякий час після трагедії господарства загиблих загадковим чином перереєстрували. Про це голові Агропродовольчої ради Івану Слободянику розповіли родичі загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Те, що відбувається в Дніпропетровській області, складно описати словами. Справжній кримінал, організований місцевими злочинними угрупованнями, які, найімовірніше, пов'язані з місцевою владою. За останній квартал три вбивства з дуже схожими ознаками організації злочинів. У всіх випадках злочинці діяли за одним алгоритмом: знаходять підприємство з 4-5 тисячами га землі, через підставних реєстраторів і за допомогою підроблених документів перереєстровують його, а законних власників вбивають, інсценуючи самогубство або нещасний випадок", - заявив Іван Слободяник.

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Зокрема, в селі Попасне Дніпропетровської області після незаконної перереєстрації підприємства його керівника було знайдено повішеним. До цього йому пропонували продати підприємство, маючи на увазі рейдерське захоплення. Аудіозапис цієї розмови був у тещі загиблого, через деякий час її тіло виявили в басейні власного будинку.

Аналогічна трагедія сталася в селі Новопавлівка на кордоні з Донецькою областю. 10 червня власника великого агропідприємства знайшли в будинку зі смертельним вогнепальним пораненням і зброєю в руках, проте гільзи на місці злочину так і не виявили. Через місяць, 10 липня, після перереєстрації у підприємства з'явився новий власник.

Іван Слободяник звернувся до президента України Володимира Зеленського та майбутніх народних депутатів України із закликом взяти розслідування під особистий контроль і домогтися справедливого покарання для винних.

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"Ми не можемо повернути життя цим людям, але ми можемо хоча б встановити справедливість, щоб підприємства повернулися до їхніх сімей. Я закликаю усіма можливими способами поширити цю інформацію. Резонанс і жорсткий громадський контроль не дадуть спустити розслідування на гальмах", - сказав Слободяник.