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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Події
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Все про:Дніпропетровщина (579) Зеленський (2236) рейдерство (170) вбивство (1856) фермер (38)

 На Дніпропетровщині за загадкових обставин загинули три фермери, - глава Агропродовольчої ради Слободяник просить Зеленського втрутитися. ВIДЕО

На Дніпропетровщині вбивають фермерів і відбирають їхні підприємства, заявив голова Агропродовольчої ради Слободяник.

За останні три місяці в Дніпропетровській області загадковим чином загинули три власники великих сільськогосподарських підприємств. Незадовго до або через деякий час після трагедії господарства загиблих загадковим чином перереєстрували. Про це голові Агропродовольчої ради Івану Слободянику розповіли родичі загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Те, що відбувається в Дніпропетровській області, складно описати словами. Справжній кримінал, організований місцевими злочинними угрупованнями, які, найімовірніше, пов'язані з місцевою владою. За останній квартал три вбивства з дуже схожими ознаками організації злочинів. У всіх випадках злочинці діяли за одним алгоритмом: знаходять підприємство з 4-5 тисячами га землі, через підставних реєстраторів і за допомогою підроблених документів перереєстровують його, а законних власників вбивають, інсценуючи самогубство або нещасний випадок", - заявив Іван Слободяник.

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Зокрема, в селі Попасне Дніпропетровської області після незаконної перереєстрації підприємства його керівника було знайдено повішеним. До цього йому пропонували продати підприємство, маючи на увазі рейдерське захоплення. Аудіозапис цієї розмови був у тещі загиблого, через деякий час її тіло виявили в басейні власного будинку.

Аналогічна трагедія сталася в селі Новопавлівка на кордоні з Донецькою областю. 10 червня власника великого агропідприємства знайшли в будинку зі смертельним вогнепальним пораненням і зброєю в руках, проте гільзи на місці злочину так і не виявили. Через місяць, 10 липня, після перереєстрації у підприємства з'явився новий власник.

Іван Слободяник звернувся до президента України Володимира Зеленського та майбутніх народних депутатів України із закликом взяти розслідування під особистий контроль і домогтися справедливого покарання для винних.

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"Ми не можемо повернути життя цим людям, але ми можемо хоча б встановити справедливість, щоб підприємства повернулися до їхніх сімей. Я закликаю усіма можливими способами поширити цю інформацію. Резонанс і жорсткий громадський контроль не дадуть спустити розслідування на гальмах", - сказав Слободяник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139940
 
   
 Топ коментарі
 
Опять Днепр. Снова подняли голову бойцы типа Корбана и Ко. Кто-то в ожидании рынка земли концентрирует земельку в своих руках. Как бы не Беня активничает.
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Ігор Валерійович готується до відміни мораторію на продаж землі. Не дарма ж він купу юристів з Ізраїлю привозив перед виборами Зеленського.
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Нету там государства по факту. Сейчас оно где-то на переходе mafia state-->failed state. Его нужно создавать с нуля. А то что есть ликвидировать целыми структурами.
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Что именно ? Разве таких убийств не было раньше ?
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Например, когда был последний рейдерский захват с убийствами?
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Дивний збіг - саме зараз будуть знімати генерала поліції, керівника Дніпропетровського УМВС! Таке враження що провокацію проти генерала організувала та сама банда що й вбивства власників агропідприємств. Та сама банда яка стала новими власниками землі яка належала загиблим. Чомусь Корбан приходить на думку першим!
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Началась подготовка к рынку земли...дали буде еще похлеще...
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А ЗЕ-наполеон где отдыхает ?... на Лиге Смеха ?
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Послухайте, невже хтось надіеться, що клоун може створити державу та ще з циркачами.Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-обіцянки. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
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особливо тупим.


«П. дав добро»: як друг президента Кононенко заробляв на аферах в енергетиці

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29848144.html
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Он создаст державу Украина в смартфоне. И пенсии с субсидиями будут в смартфоне. И вкусная еда вместо холодильника будет в смартфоне, учителя уже получают зарплату в 4000$ в смартфоне.
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Лицеміре ти, Андрій В'юга! Досі жодного аудиту діяльності твого пройдисвіта і мародера ніхто не проводив! Але ця мерзота шоколадна з накрадених грошей платить тобі за сопливі, лицемірні тексти. Це Порошенко завів у Раду медведчуків і бойків, подарував їм головні телеканали, дозволив торгувати дизелем і зрідженим газом без податків, віддав цілу магістральну трубу бензопроводу. Він програв вибори з розгромом, але продовжує зіштовхувати лобами мешканців Львівщини і решти України і гадити, гадити, гадити...
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тільки не називайте шута клоуном, клоун для людей працює, а шут зубоскалить по господарській вказівці
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Самая бандитская область. Кстати, Зеля сам говорил когда-то, что бандитская. На Дніпропетровщині за загадкових обставин загинули три фермери, - глава Агропродовольчої ради Слободяник просить Зеленського втрутитися - Цензор.НЕТ 736
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Самая героическая! лидер по числу погибших в АТО.
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беня от украинцев хорошо подчистил, теперь будет туда насраель перевозить
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По данным ГПУ, зачастую рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области. За последние 5 лет там было зарегистрировано почти 400 рейдерских атак. На втором месте - Днепропетровская и Львовская область. В каждой зафиксировали более 100 случаев рейдерства.
Кроме того, по количеству захватов лидируют Одесская, Донецкая, Закарпатская, Николаевская и Житомирская области. Замыкают топ-10 Львовская область и Херсонская.
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Засуньте пальцы патриота Юры Берёзы в дверь, и узнаете правду!
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Зеленский только недавно издал антирейдерский указ, направленный на борьбу с черными регистраторами. Схемы с такими регистраторами стали возможны после принятия радой (бпп+нф) изменений в законодательство.
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Дайте вгадаю, ця дівчина з відео голосувала за ЗЕ, не дивлячись на те що за ним стоїть Бєня?
Мені її реально шкода.
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насправді, шкода таких полупокерів як ти !! Ви просерете НАШУ країну !!
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Это пять лет Порося просрал страну, грабя её. Т такие персонажи как ты за 30 сребрянников ему помогали. А теперь отсувув его от корыта, визжите почём зря.
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"грабя её" ?... а Bloomberg говорит, что ты врешь, т.к. состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40 %
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
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ні.. Не шкода вас, полупокерів! Ви негідні нічого кращого ніж зеки та кловуни при владі.
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Дон Серхіо, скажи, а що ти думаєш про Майдан і Небесну Сотню?
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порохоботи..

це ваш Пєтя просрав по черзі


Надії Майдану
Економічний розвиток.
рейтинг.
Влпду
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ага... При Петі країна мала шанси стати насправді Незалежною. При зєбєнє тебе повернуть у кацапське стійло.. Та про що це я!! ти звідти і не вилізав..
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ты и подобные тебе обсосы формируют мнение посмотрев Ж+Ж и Г+Г. реалии другие- 16 июля, 07:37 Просмотров: 14522 "В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности". https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
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Честно говоря задолбала соевая свиноферма...Зеленскому предстоит очистить Украину от этой инфекции раз и навсегда. Жду не дождусь сентября когда начнут жарить свинину на медленом огне.
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то може приїдеш та повоюєш і з руснью, і з "свиноферной" ?? Чи не можеш покинути "папіни воскресныє хот-догі"??
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Долго тебе ждать придется, если тронут Порошенко , то тронут и твоего зелю, за кипрские офшоры, за незадекларированные вилы в Италии, за кинобизнес с оккупантами, когда Украина теряла своих лучших сыновей на войне, за возращение олигархов и их имущества онным, за освобождение Ефремова, и за Медвейчука у власти,и за многое , многое, что успело напакостить зеленая плесень.

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Страна наводнена тысячами стволов оружия благодаря Поросячему безальтернативному Минску, а теперь удивляться, что возникли банды, которые его пускают в ход.
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Має бути невідворотність покарання, а це вже задача Вовіка. Це все в його повноваженнях.
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Это ты быдло, которое торгует честью совестью и Родиной
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А что эти фермеры имеют тысячи гектаров в законный способ. Как получили, так и забрали, только вместе с жизнью.
.
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здравствуйте, товарСЧ Швондер. Давно вас не было ))))
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там, як варіант, можуть бути террористи, що лізуть з ОРДЛО. Там вже все повіджимали та розбомбили, поділили по принципу, хто сильніше, то тепер перекочували на підконтрольну територію. Реальних перешкод, щоб учорашні бойовики та зброя потрапили в Дніпропетровську область не бачу. Почерк - саме донецьких терів. Там не церемонилися, просто вбивали та присвоювали майно. Те ж саме роблять тепер на підконтрольній території.
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до речі, треба брати всіх цих родичів вбитих під охорону та спостереження. Вважаю, що далі будуть намагання прибрати і їх.
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тю.... так власник новообраного "прИзИдента"- РЕЙДЕР № 1 в Україні...Що не так? Далі буде щ гірше!!
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навіщо? Живу в Дніпрі. Тут ті "купчі" бачив кожен третій підприємець чи власник бізнесу.
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Далі буде ще гірше!!\shokolad

Пі...єц настав
пи..єц всєму
бо Порошенко-
Патріот
не зможе більше
принести Віру і
Безвіз у Гондурас
і Армію не зміцнить..

Пишу на замовлення грусні і депресивні стіхі на тєми:
1. втрата отєчества
2. гнусний народ
3. зрада (в широкому сенсі)
4. "жизьгавно".
ДОРОГО, НО КРАСІВО

P.S. На спецзаказ пишу теж ізискано мрачні епітафії
НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА СОБІ Й БАТЬКІВЩИНІ
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Это просто ужас!!!А на что надеяться мелким фермерам и единоличникам?Паяльник ,верёвка,ружжо -типичный бандитский набор.Вот что значит госреестры.
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Это народный депутат Нестеренко беспредельничает.
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А недоношенный депутат ю.береза разве нет??
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Не слышал про Березу, что бы он рейдерством занимался, а вот Нестеренко это десятки раз делал.
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З кожним днем ми все ближче до кацапів.
;Атін нарот;?!

Обращение к Президенту РФ от оренбургских предпринимателей.
https://www.youtube.com/watch?v=fi9Hs2gZEGw
Крымский мост убил торговлю: представители мелкого бизнеса Керчи записали «челобитную» Путину (видео)
https://fakty.ua/308967-krymskij-most-ubil-torgovlyu-predstaviteli-melkogo-biznesa-kerchi-zapisali-chelobitnuyu-putinu-video

Предприниматели пожаловались Путину на серию рейдерских захватов в Оренбуржье
https://ria56.ru/posts/predprinimateli-pozhalovalis-putinu-na-seriyu-rejderskix-zaxvatov-v-orenburzhe.htm
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Только дебил может оправдывать собственную преступность тем, что у соседа ещё хуже. На Дніпропетровщині за загадкових обставин загинули три фермери, - глава Агропродовольчої ради Слободяник просить Зеленського втрутитися - Цензор.НЕТ 4895
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Ребята Днепр - это такие дебри из коммкняк и бывших . Я по Фейсбуку сужу!!!! Тут Колорады процветают!!! Тут без " химии " не получится!!!! ЗЕ !!! красснопузых надо перекрасить пусть в зеленый !! Но перекрасить!!!
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"... с 4-5 тысячами га земли, через подставных регистраторов и с помощью поддельных документов перерегистрировали, а законных владельцев..." Може мені, як не сільському жителю хтось поясне сутність "законних", які на шаріка паї сільські собі забрали? Що ж то за власність така, коли за паперами одних на землі працюють інші?
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Не забрали, а взяли в аренду. У мене паї теж в аренді.
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Ну вы же знаете что сейчас електронный документооборот и единственным свидетельством что оно ваша, например что земля ваша, квартира ваша, есть скрин екрана с компьютера и смартфона. И все. Виртуально перерегистрировали- все свободны. Хорошая система для мирного , правового общества. Для наших реалий, когда может начаться в любой момент война и не правовое общество это преждевременно.Хотя возможно как раз и потому то
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Наберите в Гугле, фермерское хозяйство Дар, Попасное) там всё подробно описывают.
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Це ж ресурс авакова, це саме його справа, ну що таке "народ звернувся до зеленського"?
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Женщина на видео говорит что все началось в 2014-м году.
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філатов каже ну той який за баригу бігав голосувати, а тепер з зеленським обіймається що такого не може бути
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Ну, гадаю Філатов проведе з нею виховну роботу, щоб не розхитувала човен.
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А шо тут думать, ЗЕКобанда хочет отменить мараторий на продажу земли. Вот Бенина мафия и его подельники зашевелились..готовяца Украину скупить за бесплатно.
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В этом гнилом государстве обычный гражданин - это не просто микроб..., это пыль и тебя не замечают, пока у тебя нету денег и активов... Но как только ты начал что то зарабатывать, тебя сразу начинают доить (это кроме того, что ты платишь огромные налоги на содержание всей этой гнилой госмашины), если отказываешся делиться с бандитами (а власть и бандиты - это одно и тоже), тебя просто убивают... Вот и вся правда...
Вопрос простой, зачем платить налоги этому гнилому государству?
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При Порошенку такого не було!! Це проклятий Зєлєнский вбиває людей!! Верніть нам Порошенку!!
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