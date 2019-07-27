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Все про:Дніпропетровщина (577) патрульна поліція (901) КОРД (90) Глуховеря (1)

 "Боротимуся за службову репутацію", - спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері. ВІДЕО

У Дніпрі проти екіпажу патрульної поліції, який зупинив автомобіль голови ГУ НП у Дніпропетровській області Віталія Глуховері, було вислано поліцейський спецназ КОРД.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук-спільнота "Київ оперативний".

Після того, як патрульні зупинили водія глави ГУ НП у Дніпропетровській області В.Глуховері, проти них було вислано спецназ поліції КОРД.

Далі в ролику зафіксовано фрагменти розмови патрульного з генералом поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139920
 
   
 Топ коментарі
 
1. Авакова у відставку.
2. Глуховерю звільніти з поліції.
3. Начальника КОРДу звільнити з поліції.
4. Співробітника КОРДу,що розповідав, що машину генерала не треба було затримувати,звільнити з поліції.
5. Водія звільнити.
6. Співробітника поліції, що виписав ш раф,нагородити та призначити начальником поліції області.
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Сразу два вопроса
1. на каком оперативном основнании был отдан приказ на выезд Корда в полном экипе.
2. Откуда у начальника управы Рэйндж.
Ps. И риторический вопрос, старый водила из старой ментовки, со старыми замашками. Вместо того чтобы тихо заплатить копеечный штраф , начал быковать и решать вопрос по старой привычке, звоня шефу.
Надеюсь огласка будет.И при нынешней волне хоть кому-нибудь дадут за это по голове. Засиделись Хенералы на должностях.
Конкретно этих патрульных жалко.
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Молодец патрульный полицейский, ведет себя с честью. А генерал просто мурло привыкшее к беззаконию.
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Сколько стоит вызов спецназа за наши с вами деньги ? Э, Зеленский !? Молчим или как ? Твои песочные часы уже идут.
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Э, нее!!! Это зЕреалии, а не шок!!! Продолжилось, через 5 лет...
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Парень молодчина!!! А этих утырков надо поувольнять. Да только вместе с аваковым.
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Какая дурость и глупость, за пару сотен гривен устроить такое шоу и получить кучу проблем.
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Ну одним генералом... Менше.. А цей патрульний зробить карєру 100%! У хлопця зірковий час
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Так не за пару сотен.. это как с парковками на газонах-тротуарах - дело ведь не в том, что жалко 20 гривен на парковку. Просто демонстрация своей вседозволенности, нежелания жить по чужим правилам - это считается как проявление слабости, а надо ж всех нагнуть, показать, кто здесь главный! По этой причине строительство 1 млн. бесплатных парковок в Киеве не поможет - все равно будут принципиально парковаться в 2 метрах от офиса или кафе, а 10 метров по мнению таких пусть лохи ходят.
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Уволить и разжаловать этого ****** Глуховеря нах@й! Использует спецназ для защиты от Закона? Аваковское быдло - нахер всех этих уродов!
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А может, устное предупреждение? Знаю это жестоко (устное) ! Лучше по человечески: передать дело в суд. Нападение на полицейских, да при выполнении служебных обязанностей и так далее ...
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Глуховерю - уволить и судить за превышение полномочий. Твари. К сожалению и ребята из спецназа также показали свою х..вую сторону... .
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это не ребята, а откормленные мусорские подонки,
жирующие за счёт того, что наворуют у нищих
украинских граждан, мрази под присягой
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Шоб эти ****** так реагировали на титушек, ограбления и т.д !!!! генерал-чмо!!!! застрелись мразь !!!
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Цензор покажи краще це видео де патрульні мразоти збивають дитину. Чи бутусику аваков не дозволяє? Забули як Бутусов з Аваковим, Зозулею та іншими гнидами захищали мусора Олійника який застрелив хлопця в Києві?
https://www.youtube.com/watch?v=PsZNDvwDjDk

А це вчора на переході недоносок патрульний збиває хлопчика, добре що не вбив.
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То тепер треба заборонити патрульну поліцію? до чого твій комент? ти новину взагалі читав?
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Глухотетерю теперь легко можно посадить за превышение полномочий и использованию ресурсов полиции для личных нужд.
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Главу полиции Днепропетровщины уволить на хрен из органов.
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Молодцы ребята !!! Шо не начальник - то быдло офигевшее !!!!
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зе бізяни їх "зробили"..Нова зе кваковоколомо зе поліція..
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Парню,полицейскому -респект. Очень грамотно разговаривал. Не пережимал,не нагнетал.
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А раньше они запоясанными были? )) Сколько этот генерал на службе - 2 месяца?
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На пенсию без пенсии этого хенерала, сидит оно чёт там мурчит, большой начальник ...да и путь этот ***** заплатит все расходы за вызов КОРДа
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Я в Шоке!!!! Не ужели у нас в Украине Есть Полицейские?
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Теперь понятно. КОРД это мусарские шавки
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Я В Днепре!!! И я вам хочусказать , что здесь так много бывших к тому же коммуняк! Которые считают что они белые , а мы тут быдло черножопое!!! Этих Товарищей на тачках как будто они топ . менеджеры банка - надо просто УСПОКОИТЬ!!!!
СБУ- или они не дадут работать ! Ведь корд - это их !!! И Украина это их!!! Они просто Нюх ПОТЕРЯЛИ!!!!
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Полицейский парень - Если эти черти тебя выгонят приходи брат!!!! Помогу чем могу!!!! Ты крутой парень!!!! Передай мамке пусть Гордится тобой!!! Спасибо тебе !!! Слава Украине!!!
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Это только начало. Через год выть начнёте от ЗЕЛЁНЫХ. А ведь Днепр это одна из цитаделей ЗЕЛЕНОБОТОВ. Телефонное право начало оживать еще в середине апреля этого года.
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Патрульные! Если Вы читаете это - большой Вам респект! И емкое мужское спасибо!
Интересно, раскрутят ли это телеканалы? И во что это выльется? Экзамен новой власти...
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Який екзамен ? !?!??? Там де фейс коломойського там ніяких сумнівів в криміналі бути не може .
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Глухарь попадет под роздачу !! Удивительно как не срабатывет инстинкт самосохранения
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