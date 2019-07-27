 "Боротимуся за службову репутацію", - спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері. ВІДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук-спільнота "Київ оперативний".

Після того, як патрульні зупинили водія глави ГУ НП у Дніпропетровській області В.Глуховері, проти них було вислано спецназ поліції КОРД.

Далі в ролику зафіксовано фрагменти розмови патрульного з генералом поліції.