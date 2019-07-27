 "Боротимуся за службову репутацію", - спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері. ВІДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук-спільнота "Київ оперативний".
Після того, як патрульні зупинили водія глави ГУ НП у Дніпропетровській області В.Глуховері, проти них було вислано спецназ поліції КОРД.
Далі в ролику зафіксовано фрагменти розмови патрульного з генералом поліції.
жирующие за счёт того, что наворуют у нищих
украинских граждан, мрази под присягой
https://www.youtube.com/watch?v=PsZNDvwDjDk
А це вчора на переході недоносок патрульний збиває хлопчика, добре що не вбив.
******** мусорской скот...
СБУ- или они не дадут работать ! Ведь корд - это их !!! И Украина это их!!! Они просто Нюх ПОТЕРЯЛИ!!!!
1. Аваков
2. Днепр
3. ЗЕЛЕНЬ
Интересно, раскрутят ли это телеканалы? И во что это выльется? Экзамен новой власти...