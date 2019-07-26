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Все про:МВС (1285) порядок (17) Національна гвардія (555) Яровий (57)

 Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий. ВIДЕО

З 1 серпня патрулі Національної гвардії України будуть самостійно охороняти громадський порядок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це сьогодні, 26 липня, під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Виходячи з аналізу публічної безпеки в громадських місцях, було проведено спільну нараду з головою Нацполіції, командувачем Національної гвардії та зацікавленими службами, на якій було прийнято рішення про створення спільних груп з представників Нацполіції та Нацгвардії по напрацюванню нормативно-правових актів, алгоритму дій та порядку взаємодії з метою самостійного несення служби військовослужбовцями Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Під час патрулювання нацгвардійці будуть в оперативному підпорядкуванні керівників Національної поліції.

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Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139868
 
 
 Топ коментарі
 
А у нас какие-то катаклизмы произошли, шо уже патрульной полиции не достаточно ?

Камазы кандидатов в президенты сбивают пачками ?
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Чувствуют зеприматы что шинами запахло, страхутся наперед
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к сожалению.

Нац гвардия создавалась с сотен Майдана, для защиты украинской государственности.
Сейчас из нее хотят сделать цепных псов режима.
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При Порохе для улиц хватало и полиции, а Нац гвардия воевала на фронте

кстати, вы еще помните как мы радовались новой полиции, какое было доверие между полицией и людьми......?
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І шо, НГ дійсно повиннв воювати на фронті ?
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это уже "наш" ?
или нужно подождать до завтра ? Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 8878
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Это раБсейское чмо напялило Краповый Берет не проходя квалификационные испытания на право ношения. Взял ублюдок и отдельный приказом за непонятные заслуги себе присвоил. Урод тупорылый Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 925 .
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как наш Верховный Главнокомандующий ? )))
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первую ступеньку под названием "Враг не в Кремле" мы уже перешагнули.

сейчас движемся к ступеньке "В Кремле не враг".

ну а дальше, как это уже не раз было в истории Украины - братские народы.
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Ми ВЖЕ з 21 квітня 21 на тій сходинці...
Стоїм, роззираємся...хто в офуєнії, а хто в оргазмі....
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Нацгвардия создавалась с бывшей "беркутни" не пишите херню!
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Да не, все гораздо хуже. Готовятся к подавлению бунтов. Еще одного Майдана не допустят (так им кажется). Нацгвардия, "Азов"+ нацжены в гражданке типа вчерашнего прыгуна по капотам. Добрая треть из них кацапы. Печально это все но Авакову вряд ли поможет удержать портфель министра, которым он уже давно не является.
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А у нас какие-то катаклизмы произошли, шо уже патрульной полиции не достаточно ?

Камазы кандидатов в президенты сбивают пачками ?
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знаешь сколько дедушек с газетками появилось? А 16-летних девочек-идеалисток? Это же всё криминогенный элемент!!! Угроза фюреру... вождю народа... слуге народа!
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понимаете, когда расстреливают народных депутатов в Раде пачками - это творчество
а когда фура вдруг закрывает, да, да именно закрывает, но никак не сбивает, еще только кандидата в президенты, коих было с пол-сотни, - то это уже преступление Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 5799



"семимильными шагами идете товарищи и верной дорогой"
за следующим пригорком уже Ростов
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Пересмотри видеоролик покадрово : там отчётливо видно, как фигура Зеленского искажается, сплющивается и сдвигается Камазом вправо за кадр. Так что не нужно втирать про "закрывает". К тому же в ролике присутствует звук столкновения. Посему, при желании, это видео вполне можно квалифицировать, как угрозу. В сериале депутаты вымышленные, их расстреливает вымышленный президент, причём расстреливает в своём воображении, а в ролике с Камазом кандидат в президенты реальный. Неужели трудно уловить разницу ? Лично я не стал бы возбуждать какие-то дела по-поводу этого видеоролика ибо дураку понятно, что его авторы просто пытались как-то покреативить и никто Зеленского физически устранять не собирался, но подвести под статью это креатив вполне реально. В отличии от эпизода с "расстрелом парламента" в сериале.
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Чувствуют зеприматы что шинами запахло, страхутся наперед
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Бред и какой правовой статус у такого патрульного?
Ну понимаю еще охрана объекта, кого-то куда-то не пускать.
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В США при всей жесткости полиции, задержание они начинают с зачитывания прав задерживаемого....
К чему это?
А к тому, что милиционеры полицейские худо-бедно имеют представления о своих правах и правах задерживаемых.
У Нац гвардии - другие задачи.

Цель т.н. патрулирования:
1 запугаивание населения военной формой и демонстрацией автоматического оружия
2. заранее посеять подозрение между населением и Нац гвардией на случай скорых, очень скорых массовых волнений....
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пан Яровий, був про Вас кращої думки......
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Мєнтам повернули добові норми на п'яних за кермом та інші грошові порушення.
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Мда... Зеленський так старанно копіює *****, що аж моторошно стає...
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Зе! Аларм...!!!
Ну Слугу замышляют не хорошее....
Вам тоже нужно организоваться в патрули ..... - врах не спит.. Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 8579
Патрули Нацгвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка, - Яровой - Цензор.НЕТ 9759
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Кто-то может предложить вариант отодрать эту зелень от власти, кроме военного переворота ?

Про очередные честные выборы шуток не надо.
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Господи... только от выборов отхохнуть хотели. Так еще это... Ну сколько можно уже людей переворачивать... Скажите Петру, чтобы он успокоился и тоже отдохнул)). Будет парад, НЕ будет парада, да разницы то никакой. Показывать, как россия, на выставке то, чего у нас есть, а уж тем более то, чего у нас нету... Ну зачем всё это...переворот ... зачем людей пугать то...картинками.
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на кладбище отдохнете, Ирина
"Зима близко", и тарифы поднимут Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий - Цензор.НЕТ 8870
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ах, ты ж... твою мать... ты первый туда отправишься - на кладбище, ой. сорри, Вы.

ты смотри на него... нашелся какой. От Вас что-то дустом попахивает... очень сильно. И не только дустом. Я так понимаю, мы знакомы лично. Нафиг такое знакомство.

Хотя... я Вам желаю здоровья.И даже зимой.
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Ну, как знаете.
Но в случае чего, звоните, приду с цветами......
да пусть ночью к Вам придет ЗЕБОба !!!!!!!!!!!
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лучший способ - дать делать что хотят , их тупость и глупость сами их доведут до краха , пока 73% населения не поймут , что зеко -***** это пустышка ничего не изменится в Украине , срок максимум 10 лет , минимум пять лет , не меньше к сожалению
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Народному Параду быть !
Кто остановит ветеранов АТО во главе с генералом Забродским ?
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А, ну тоді все зрозуміло....
Міністр ВС рятує нинішнього Президента, від екс Президента....
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І тут же інформація про перемови ВР Зеленського з госдурою. Сєпари кажуть що скоро від Зеленського буде ;сюрприз;
Схоже, Зеленський боїться що той ;сюрприз; українцям не сподобається.
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Зе по популізму , перевершив тюльку і дояра разом взятих! - нардеп.
Історія показує, що слідом за надмірним популізмом приходять до влади військові, щоб "розчистити авгієві конюшні" - політолог.
Это генерал Аугусто Пиночет. Именно этот Человек железной рукой вытащил Чили из 3-го мира в 1-й


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Он мне напоминает одного из дупутатов партии Европейская Солидарность.
Совпадение ?
Не думаю
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Ця людина не дала Чіли провалитись у чорну діру коммунізму...
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Сцыт клоун. ***** с его русгвардией копирует. Вот и стало понятно, отчего Рюкзакян "вдрух" стал вовсе не марAAдер, жулик и коррупцЫонЭр, а вполне себе уважаемый лучший министр МВД. Шо, зебобики, рюкзачки уже хороши стали, как у вашего клоуна очко заиграло?
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Зебилы, новоберкут особо разбираться не будет кто за кого голосовал, так что резиновой палкой в анус вам гарантирован,. Но возможно вам и это по приколу
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ну правильно,авакян тип скользкий.раз пороха предал-зелебеню и подавно.а нгу как никак подчиняется президенту,хоть и входит в состав мвд...или уже что то изменилось?
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Мусаров стало больше чем при яныке, и тут ети ***** которые "трусят" бомжей в подворотнях , как Говорил Комиссар: ЭТО ****** ТОВАРИЩИ !
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Сраные нацгвордейцы до сих пор не могут освободить Донбасс , зато хорошо живут в новых квартирах
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А то, не дай бог, кто-то вздумает против Зеленского протестовать. Ни-и-и-изя!!!
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Думаете, кто-то стрельнет за Зеленского ?
Судьба "Беркута" - покажется детской казочкой Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий - Цензор.НЕТ 1259
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Это всё слова, а вот у "русского мира" - дела, что мы каждый день и видим.
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