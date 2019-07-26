 Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це сьогодні, 26 липня, під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Виходячи з аналізу публічної безпеки в громадських місцях, було проведено спільну нараду з головою Нацполіції, командувачем Національної гвардії та зацікавленими службами, на якій було прийнято рішення про створення спільних груп з представників Нацполіції та Нацгвардії по напрацюванню нормативно-правових актів, алгоритму дій та порядку взаємодії з метою самостійного несення служби військовослужбовцями Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Під час патрулювання нацгвардійці будуть в оперативному підпорядкуванні керівників Національної поліції.

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