 Майбутній нардеп Коровченко фігурував у "розмовах Глазьєва" про захоплення Криму Росією. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слідство.Інфо.

Зазначається, що на "плівках" радник президента РФ Сергій Глазьєв розповідає депутату Держдуми Костянтину Затуліну, що Коровченка як міністра юстиції Криму і людину Віктора Медведчука потрібно зберегти на посаді.

"Я там з Медведчуком зараз зв'язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму (Коровченко - Ред.), який діє сьогодні. Це їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти. Він уже міністр юстиції Криму, щоб він там і залишився", - говорить Глазьєв.

З 2006 до 2010 року Коровченко був помічником на той час народного депутата Андрія Портнова. Коли Віктор Янукович став президентом, Портнов опинився в Адміністрації, а Коровченко спочатку керував управлінням з представництва в судових органах Ради міністрів АР Крим, а потім, в 2013-2014 роках, очолював Головне управління юстиції.

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За фактом розмови на "плівках Глазьєва" велося розслідування, і, хоча на посаді Коровченко не залишився, офіційних звинувачень йому так і не було пред'явлено.

За даними журналістів, на виборах в Раду його підтримувала "Батьківщина". На зустрічах з виборцями Коровченка неодноразово супроводжував чинний нардеп Валерій Дубіль, а в київському осередку партії головує зять фігуранта "плівок" Віталій Нестор.