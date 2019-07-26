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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Крим (7214) Росія (19110) Глазьєв (40) Коровченко (1)

 Майбутній нардеп Коровченко фігурував у "розмовах Глазьєва" про захоплення Криму Росією. ВIДЕО

Майбутній народний депутат, самовисуванець Сергій Коровченко фігурував в так званих "плівках Глазьєва" - телефонних розмовах навколо захоплення Криму Росією, які були записані українськими спецслужбами в лютому 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слідство.Інфо.

Зазначається, що на "плівках" радник президента РФ Сергій Глазьєв розповідає депутату Держдуми Костянтину Затуліну, що Коровченка як міністра юстиції Криму і людину Віктора Медведчука потрібно зберегти на посаді.

"Я там з Медведчуком зараз зв'язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму (Коровченко - Ред.), який діє сьогодні. Це їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти. Він уже міністр юстиції Криму, щоб він там і залишився", - говорить Глазьєв.

З 2006 до 2010 року Коровченко був помічником на той час народного депутата Андрія Портнова. Коли Віктор Янукович став президентом, Портнов опинився в Адміністрації, а Коровченко спочатку керував управлінням з представництва в судових органах Ради міністрів АР Крим, а потім, в 2013-2014 роках, очолював Головне управління юстиції.

Читайте також: Глазьєв навесні 2014 року зв'язувався телефоном з лідерами терористів і говорив, що Росія їх не покине, але їх кинули, - найманець РФ Жучковський

За фактом розмови на "плівках Глазьєва" велося розслідування, і, хоча на посаді Коровченко не залишився, офіційних звинувачень йому так і не було пред'явлено.

За даними журналістів, на виборах в Раду його підтримувала "Батьківщина". На зустрічах з виборцями Коровченка неодноразово супроводжував чинний нардеп Валерій Дубіль, а в київському осередку партії головує зять фігуранта "плівок" Віталій Нестор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139838
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, сцука, что ж ты делаешь то?!Будущий нардеп Коровченко фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией - Цензор.НЕТ 3618
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Все знают, что Юля московська зозуля.
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понавибирали--нардепів..народ бл..
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А может то Петя забыл их пересажать? Задрали вы тортами срать везде. Кого Петя посадил за пять лет? А теперь Зе виноват. Хто всравсь - невістка. Дебіли.
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Вообще то я ловил (и поймал) соево-бобовые головы.Майбутній нардеп Коровченко фігурував у "розмовах Глазьєва" про захоплення Криму Росією - Цензор.НЕТ 282
В статье то о событиях 2014-го года и о том, что СБУ это все известно давным дано. Но реакции ноль.
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Конечно петя во всем виноват, я смотрю он все следующие пять лет вакханалии зеприматов будет во всем виноват...
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Кстати! Вам, имбецилам, Порох в штаны не срал все эти 5 лет??? Вы перепроверьте, на всякий случай! Мало ли, ПАПы уже нет, а воняет от вас как прежде.
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а причем тут Зеленский если этот Коровченко самовисуванець-мажоритарщик?)))
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Это делает не Зеленский, это сделали ви все вместе!
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Ця босота вже призначила в зовнішню розвідку даму з середньою освітою з Бердянська!! Будущий нардеп Коровченко фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией - Цензор.НЕТ 7299
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ну так и заняться,пока неприкосновенность не наступила
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По факту разговора на "пленках Глазьева" велось расследование, и, хотя в должности Коровченко не остался, официальных обвинений ему так и не было предъявлено. Источник: https://censor.net.ua/n3139838
Петя ж уже занимался Будущий нардеп Коровченко фигурировал в "разговорах Глазьева" о захвате Крыма Россией - Цензор.НЕТ 985
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Зе, отойди от рояля, надень штаны и срочно звони Баканову насчет этого черта!
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ты дебил?))) как зеля земеля? самовисуванець он !! читай выше олень
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Крупный астероид пролетел совсем недалеко от Земли ,а жители Мордовии уходящему в сторону астероида, бросали пустые бутылки от Боярки и кричали "Нас не догонишь!"
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Все знают, что Юля московська зозуля.
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Это потому что в этой стрене большинство населения это не поддающийся никакому обучению тупой скот, ни ошибками ни историей своей, ничем... и последние выборы то в полной мере продемонстрировали
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Чует моё сердце ,что скоро Днепровская вода пойдёт в Крым...
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Нет, не пойдет. Ваше сердце в Украине. Вы-молодец. А разум? Не нужно нагнетать и придумывть небылицы. Вы же не провокатор?
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То, что днепррвская вода не идет в Крым - это заслуга Сенченко, на то время депутата от Батькивщины. И проукраинских активистов, которые потребовали также прекратить поставлять на полуостров и элэнергию.
А вовсе не порошенко.
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Ставленник Юли Тимошенко
В ее секте "Родина", много таких.
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"Коровченко был помощником на то время народного депутата Андрея........ Портнов оказался в Администрации, а Коровченко руководил управлением по представительству в судебных органах Совета министров АР Крым".

Сц*ко портнов мля... Если и это правда, то уже только по двум фактам и его можно на нары за измену.
Портнов готовил текст о референдуме... https://storage2.censor.net.ua/video/3/300118_3.mp4
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Вшивые порохоботы, 5 лет Свинарчуков плодили, а теперь все вдруг стали щепетильными, как Папа Римский. Гнусь!
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то что внд капительман заруслячена так это известно с 14 года. И шныри у бабки такие же.
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