 "Росія з нами не воює... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями", - у Бердичеві побили ветерана АТО. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події з'явився в соціальних мережах.
Користувачі вже ідентифікували того, хто бив, і опублікували його дані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події з'явився в соціальних мережах.
Користувачі вже ідентифікували того, хто бив, і опублікували його дані.
Дали льготы на общественный транспорт.
Не льготы,а унижение.
Сами подумайте.
Перевозчики(маршрутчики) частные,а не государственные.
Государство им за льготчиков компенсации не платит.
У них кроме атошников еще целый список.
Возить бесплатно пол автобуса это себе в убыток.
Вот и грызня идет.
Позорище,а не марка.
Днепр Андрей ! В Фейсбуке Андрей Андрийко - там есть и координаты!!! Хоть все пи...доры приходите!!! Пока смогу буду отбиваться!!! Придурки совковые!
А у атошника такой интересной работы нет.
Посмотри как товарищей на куски мяса раскидало,а потом будешь рассказывать.
Эстет гребаный)))
Тебе бла бла бла.
А ему потом 15 лет сидеть.
А элита не служит на передовой.
Не нравится не смотри.
Где он там бухой или валяется под лавочкой?
А тут какого-то магазинного алкаша назвавшегося "атошником" отхлестали по щекам(причем по делу) и понеслось... доколе... найти наказать....как вы смеете...спасай неньку....убивать бла бла бла...
Полное дегродство.
просто пойдет кататься на БМВ и потеряется нах..
вы,как холопы,одобряете ?
Прости мені, мій змучений народе,
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе...
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.
Ліна Костенко