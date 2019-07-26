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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Суспільство
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Все про:Бердичів (13) ветерани (340) війна (1648) бійка (457) Росія (19110)

 "Росія з нами не воює... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями", - у Бердичеві побили ветерана АТО. ВIДЕО

У Бердичеві місцевий житель побив ветерана АТО, після суперечки про війну на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події з'явився в соціальних мережах.

Користувачі вже ідентифікували того, хто бив, і опублікували його дані.

Росія з нами не воює... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями, - у Бердичеві побили ветерана АТО 01
Росія з нами не воює... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями, - у Бердичеві побили ветерана АТО 02

Дивіться також: Водія маршрутки в Києві, який відмовився везти ветерана АТО, буде звільнено за статтею, - Олексій Гриценко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139828
 
   
 Топ коментарі
 
Все отребье начало поднимать перья после прихода к власти зебобиков....чувствуют что их время пришло....
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А есть какая то принципиальная разница между адептами янукодла и зебобиками..?? Это просто два разных сорта дерьма....
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Ты виноват, что зебил замахнулся на ветерана.
Потому что ты голосовал по приколу
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А що, похмелятися це кримінальна справа? Ні, це не кримінальна справа. А ось таке говорити, та ще й скоїти *********** - то це кримінальна справа. Жирна свиня сама почала свої дії, щоб був скандал. щоб спроврокувати. Навіщо прроводив зйомку? Тикав і звав на "розбірки"? Потім попросив відійти, прочав бити без супрротиву. Далі обзивав, а потім ще зайшов у громадське місце - магазин, та і вулиця є там громадське місце, і продовжував свої *********** дії, далі погрожував, на зауваження громадян не реагував. Діяв, як петушара.
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"похмелятися це кримінальна справа" - ні це не кримінальна справа але якщо ти представник армії то треба тримати марку, чи нє? Я гопніка ніяк не виправдовую але тут і сам атошнік дуууже розчарував...
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Вын уже в запасы. То скыльки йому тримати марку? Вын ъъ тримав там, на передовый, а вдома в тилу щуры тримають свою марку. То э з кого приклад брати?
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А государство никогда ничего не делало для марки.
Дали льготы на общественный транспорт.
Не льготы,а унижение.
Сами подумайте.
Перевозчики(маршрутчики) частные,а не государственные.
Государство им за льготчиков компенсации не платит.
У них кроме атошников еще целый список.
Возить бесплатно пол автобуса это себе в убыток.
Вот и грызня идет.
Позорище,а не марка.
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Ну да раз в запасе так можно напиваться и утром ещё доганяться а как побьют бухого так побратимов звать на помощь. Вот если был бы трезвым и дал сдачи но гопник все одно бы его одолел тут другое дело. А так это весьма печально.
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А другим не то что можно напиваться, а и от армии косить, а потом АТОвцев избивать? Вы можете себе представить, если бы избили ветерана "великой отечественной войны" и еще ему сказали, что никакой войны с фашистами не было?
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Коли вже відкриється сезон відстрілу цих псів?! Відстрілювати без жалю!!!
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Ну что я могу сказать - жирная свинота - я готов к всстрече и с тобой и с остальной мразью для которой мы с Россией не воюем!!!
Днепр Андрей ! В Фейсбуке Андрей Андрийко - там есть и координаты!!! Хоть все пи...доры приходите!!! Пока смогу буду отбиваться!!! Придурки совковые!
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Это любители ЗЕ уже в открытую начали на видео избивать АТОшников и выкладывать свои видео в интернете. А чего им бояться ? Если сам ЗЕ от повесток из военкомата прятался, а его администрация заявляет, что ВСУ обстреливает детские садики и больницы.
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Тут вопрос не в атошнике. Тип не прав и должен ответить. Не потому что он на атошника руку поднял, а потому что он не прав. Кстати, на днях на вокзале Днепра атошника, ехавшего с Донбасса в часть, вырубили, подмешав что-то в кофе, которым угостили, и ограбили. На цензоре вроде не было такой новости.
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Опять какое-то чмо позорит атошников. Ватники-спортсмены блоги снимают, а патриоты у магазинов в в поисках "опохмела"(атошник сам так сказал) отираются.
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У ватника просто работа такая блоги снимать.
А у атошника такой интересной работы нет.
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на Х5 кабанчик їздить, багатенький мабуть
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Шо там и какой атошник пох..й,главное шо то толстоголовое мурло мурчало,в кузов и за окоп, шоб по полю между снайперами погулял!
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Этот алкаш даже руки из карманов не вытащил, пока его хлестали по щекам. Представляю как он Родину защищал.


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Алкашня любит себе звания приписывать)
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Это прямо как тот видос, где расеянина (типа, хероя новороссии) в поезде бьет чечен по морде. Тоже реакции - ноль.
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и это, почти на западной Украине...дела.
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Бердичев - очень специфичный городок,если Вы не в курсе,украинского там совсем немного..
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Иди на передовую повоюй.
Посмотри как товарищей на куски мяса раскидало,а потом будешь рассказывать.
Эстет гребаный)))
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человек который видел, как товарищей на куски раскидало, он бы глотку перегрыз этому быдлу, а не стоял, руки в карманы...
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Не занимайся провокациями.
Тебе бла бла бла.
А ему потом 15 лет сидеть.
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Ну хотя бы при том что простой народ такой и есть.
А элита не служит на передовой.
Не нравится не смотри.
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Не приувеличивай.
Где он там бухой или валяется под лавочкой?
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Набор безграмотности и словесного поноса от наркомана.
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Зебильня рулит, что взять. Что ни слово то мат.
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Типовий, європеєць. На хамство відповідає мовчанкою і уходом. От тільки поліція і суди в нас європейські, щоб роздягти цю ватку ісковою заявою до трусів?
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Очень сомневаюсь что это атошник, алкаш-сказочник какой-то, не думаю что человек, который хоть раз был под обстрелом минометов и арты, испугался бы какого-то быдла
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о нет, если ты понимаешь в войне, то понимаешь, что можно 4 года воевать а приедешь домой и тут от быдла можно умереть. Был же рассказ об офицере, который возвращался с фронта в 1945-м и ему шпана перо под ребро приставили и он спокойно все отдал, снял кожак а там ордена и медали, шпана оторопела и спросила "что же ты нас побоялся, когда такой герой" он ответил "я вполне реально понимаю что могу погибнуть и те вещи, что у меня не стоят и капли моей жизни".
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А він і не злякавсь. Не захотів битись з своїм. Ми всі укаїнці і маємо вирішувати політичні питання цивілізовано. Арешт всього майна цього ватника і продаж з аукциона для покриття расходів на адвоката, молральну і фізичну шкоду здоров'ю атовця.
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кароч сожгут ему машину, потом киоск, потом спросят насчет войны.
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Надеюсь, скоро будут извинения на телефон. По-хорошему, он не жилец.
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А, де ж аваков з реформованою поліцією, отой виродок з "Азова", що плигав на капот авто Пороха, нацжони, різні сектори, побратими, де вони?
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За ветерана заступаться не нужно, он же не девочка, а вот сомнения по поводу кто с кем воюет, нужно конечно колобку этому развеять... Но ради справедливости, там процентов 80 так считают, и это не лечится, юго-восток про-российский в большинстве своем, им плевать на Украину, хоть там полно этнических украинцев, у меня братьев много в Херсонской области, три из них ватники разной степени, а два патриота, один даже на майдане в 2014 принимал участие, причем родные братья, с одной семьи, одно воспитание, разница только в образовании, селекция для ватников не в их пользу, однозначно, люди с высшим образованием более патриотичны и имеют представление о том, что есть для них родина, а "двоечников" уже не переделать, никогда, для этих людей нужны другие мотиваторы, они уважают силу, и кстати очень много среди ваты людей имеют схожие с патриотами чувства, они хотят гордится своей страной, если же Украина выглядит в их глазах куклой для битья, они не хотят быть гражданами такой страны. В бесконечных и не всегда лицеприятных беседах с этими людьми, я с удивлением для себя отметил, что именно среди этой категории граждан наибольшее количество приверженцев возвращения Украине ядерного статуса, это такой ордынский менталитет, они предпочитают рабство в сильном государстве чем демократические слюни в стране "объекте"...
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Вот тебе, бабушка, вместо добробатов петино войско.
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а Сталин с такими даже могил не знаем сегодня
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Вова намалюйте приказ на таких, на передку в землі роботи багато, нехай роробить там! Не штрафи а саме тяжка робота під конвоєм!
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Вообще это смешно. Когда бандиты втроем зарезали военного Юрия Булата и вышли под смешной залог 288 т. гр. было полторы страницы комментариев, кроме дурацких троллей все молчали в тряпочку. А Цензор быстренько спрятал статью.
А тут какого-то магазинного алкаша назвавшегося "атошником" отхлестали по щекам(причем по делу) и понеслось... доколе... найти наказать....как вы смеете...спасай неньку....убивать бла бла бла...
Полное дегродство.
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Пора создавать "Общественную организацию воинов АТО",которая должна охватить всю страну. Освободим Украину от кремлевской мудоты!
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ну,в генделе или нет,то такое,но если кому-то удастся собрать по образу и подобию,Штальхельма",например,то мало таким мурчащим юношам не покажется - 100%..
просто пойдет кататься на БМВ и потеряется нах..
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Может потому, что в этом обрыганном существе(называющем себя атошником) читатели Цензора увидели себя, то есть угрозу себе.
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А чому ти такий сміливий і пишеш з Тамбова, а не береш чорний мішок по розміру і не їдеш до нас на Донбас? "Росія з нами не воює... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями", - у Бердичеві побили ветерана АТО - Цензор.НЕТ 9216
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а правда,что вам бояре охоту с луком и стрелами дозволить изволили ?
вы,как холопы,одобряете ?
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очень жаль, что адепту кацмира не отбили яйца, чтобы не порождал себе подобных уродов...
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Три страницы комментов. Комменты не читал, но думаю, что все уже сказано. Надеюсь на ЦН увидеть продолжение "кина", где эта мразь будет или извинятся на камеру, или вообще исчезнет навсегда. Это, как максимум. Как минимум - спаленные киоск и авто.
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Ватне бидло відчуло свою силу, так як до влади прийшли такі ж ватні риговські недобитки. Я дуже надіюся і молюся, щоб цього виродка де-небудь прикопали по тихому
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Тезисы ЗЕ в жизнь! Надо не только прекратить стрелять, но и бить в ответ - и все наладится, вы жеадиннарот. Да здравствует ваш перзидент ЗЕ! самый правильный перзидент на Украине! Ура нарот, ура!
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Теперь представьте сколько таких ватных спортсменов-блогеров по всему Югу и Востоку, даже в центре. Патриоты, хватит пить.
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у русскага чилавека есть только две беды,которые тянут его в могилу - водка и большевизм..
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Сделайте этого выродка инвалидом !!!! Его место на па-раше !!!! Мы уже к вам идем, ждите в гости !
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***
Прости мені, мій змучений народе,
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе...
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.


Ліна Костенко
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