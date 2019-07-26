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 Політика України, Київські новини
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Все про:Кабмін (2968) КМДА (666) Кличко Володимир (54) Гройсман (3537)

 Питання про погодження звільнення Кличка з посади голови КМДА буде винесено на найближче засідання Кабміну, - Гройсман. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів України розгляне питання про погодження звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив в ефірі "Радіо НВ" в п'ятницю.

"Відповідно до Конституції, всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Історія проходить абсолютно логічно... Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка чи не призначить. Я не можу сказати, я на цю тему з президентом не говорив", - сказав Гройсман.

Гройсман зазначив, що питання щодо погодження звільнення Кличка буде винесено на найближче засідання уряду для розгляду.

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"Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не заважатиму президенту нинішньому", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів із проханням внести подання на звільнення голови КМДА Кличка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139798
 
 
 Топ коментарі
 
Грося уже лижет, или только подлизывается ? 😁
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Грося поЗеленел?! Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7236 ..вот оказывается что делает чудотворящая "зеленка" Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1966
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Держись, Виталя!
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Это потому что а сейчас не все могут смотреть в завтрашний день. Мало кто может эээ... ээ... эээээ.... ээээто делать.
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Лесом иди, «держись виталя». Этот буратино уже заколебал Киев своей тупизной позорить
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тебе с польши виднее?или это ордило-прокси? Питання про погодження звільнення Кличка з посади голови КМДА буде винесено на найближче засідання Кабміну, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6568
вот скажи,зачем честному киевскому зелебенцу сидеть под чужим флагом ?при том.что уже на экс-призидента в драку прыгают...ты такой трусливый?
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Грося поЗеленел?! Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7236 ..вот оказывается что делает чудотворящая "зеленка" Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1966
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Почему? Только потому, что он президентский запрос на рассмотрение Кабмина выносит, как это и полагается?
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Грося всегда был гнилой. "Я вам покажу, как нужно управлять", ага.
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Грося уже лижет, или только подлизывается ? 😁
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Всё ради того чтобы свой бизнес защитить от коррупции .
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А что, на его ларьки в Виннице кто-то претендует ? 😱
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А разве мэр города не выборная должность ?
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Выьорная. Только глава КГГА и Мер Киева это каг бэ две разные должности, которые Кличко совмещает.
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При этом есть решение конституционного суда о том, что должность главы КГГА может занимать только мер. Так что уволить Кличко зеля может - но обязан назначить его же обратно. Другое дело, что зеля уже вообще никому ничего не обязан, и на законы собирается насрать.
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У Витальки две должности , мер и глава администрации. Зеля сказал что нужно делиться ! 😁
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что там кстати с анализами Пети в VADA ? Володька обещал результаты анализов в течении суток.. До 2020 года нам наконец скажут результаты?
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Он же не сказал, в течение каких именно суток. Придираетесь вы.
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Вот бы Зе клоун сдал анализы туда ,куда нужно ,это было бы для всех известно ,кто и как лечится !!!
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У Витальки не 2, а минимум 4 должности - еще Глава Киеврады, и Глава Ассоциации украинских городов. Пора этого царька с некоторых должностей попереть ибо он зажрался.
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Выборная,просто нужно опять на Майдане выбирать,а кто на это сейчас пойдёт,,может в октябре когда снег ляжет?
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Каколе согласование, если они его назначали, то ни с кеи и согласовывать не нужно. Со стороны Разумкова это пробный шар, следующим шагом будет требование согласовывать результаты выборов.
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Гройсман надеется выслужиться... не поможет.
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Зелемойцы наступают на всех фронтах. Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3532
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Так хотца,чтобы у нас в городах всё начало меняться,ну чтобы было фсё и фсем Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2647
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Безграмотний гройсман. треба писати правільно! ''и не буду мешать преЗЕденту действующему''! Голду Меїр ми віддали в Ізраїль ,а собі лишили це, що маємо то маємо!
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Голду ми віддали в США, а вже звідти її вихопив Бен Гуріон.
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Зеля не политик . В политике иногда главное найти общий язык с "бывшими" .
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То есть , возникнет еще один аппарат бюрократии ?
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Дайте Виталию Шулявский мост закончить до осени. А то придет ткаченко и его дружбан ваврыш и на этом все закончится. Последнему развязки и нахер не нужны, он бабло набивает на жилом фонде.
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Ты что - идиот? Не будет шулявского моста "до осени". В любом случае.
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кличко - никакой мэр, за 5 лет, Киев превратился в бомжатник с отвратительным грязным общественным транспортом, горами мусора на остановках, грязными улицами..
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Вы давно стали киянином? Давно переехали из своей хацапетовки?
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все правильно. пора этого борца с киосками кофейнями и газовыми заправками в шею . помним помним виталий как вы обещали разобраться со строительством на территории рынка по улице воровского . что вы тогда говорили ? завтра этого забора не будет. чем дело закончилось? забор покрасили и все. как строили так и продолжают строить . а ведь там плавуны. поэтому там и рынок был. помним как вы врали что спросили разрешения у жителей оболони на строительство по улице героев днепра . так врать еще никто киевлянам не смел . даже черновецкого переплюнули. пора за своим барыжным шефом в утиль.
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для нынешней власти "Порохоботы" гораздо опасней любых бандитов и сепаров
любой жулик милей и ближе ))))
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хройсман вписался в сучье племя зелемойлобахданов всётаки одной крови и нааводят смуту в Украине
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Ну, есть закон о столице.
И пусть грося заглотит.
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Почему Порох проиграл? Потому, что сильно доверялся Гройсманам. А их было предостаточно.
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Грося стоїть на колінах перед зеленими
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Ні, він з ними за одно, бо теж богообраний.
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А Зе та його двіж он які хитрі. Кличка вирішили злити, заодно позбавивши киян самоврядування. Але робитимуть це чужими руками. На роль "полової ганчірки" висунули Гройсмана.
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Почему у нас опять не Польша, опять не США, опять не Канада?
25.07.2019 Кирилл Данильченко 0--- благосостояние, Зеленский, Кличко, Коломойский, МузейВторой мировой войны, США
Кирилл Данильченко
Экспозиция типичного американского дома из музея Второй Мировой в Атланте.Там такая идея, что война пришла в каждый дом. Поваренные книги - как экономно готовить, фото главы семьи в мундире, а леди на заводе в промасленном комбинезоне. Музей, кстати, реально классный. Но самое интересное, что там визуально лучше, чем в большинстве средних интерьеров в России ли, в Украине ли спустя 80 лет.

Там камин и посудомойка, там тостер и кофеварка, там холодильник в 40-х годах прошлого века. Это спустя Великую депрессию и волну переселения после Пыльного котла так изображают средний дом. Я уже как-то писал, когда в средней семье у нас в стране появился заварной кофе и холодильник, а посудомойки у нас и сейчас в считанных домохозяйствах - не буду повторяться.
И я чего хочу сказать. Как пройдет эфория, что Барышевский суд победил Печерский. Как Кличко, чтобы не рассказывал об анализах, поменяют на главу холдинга от Коломойского, от которого Зеленский полностью независим. И как закончат гнуть лоукосты при помощи потерянных паспортов. Тогда достаточно быстро у людей запечет - почему у нас опять не Польша, опять не США, опять не Канада? Почему у них там камины и посудомойки, а у нас тут харьковская плитка и нассано в подъезде? Надеюсь, что у свадебных фотографов, Овнов и учителей с "деликатесами" получится объяснить как так вышло.
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Грося считает, если я, то почему не могут пойти и другие. Так ведь веселее.
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Гройсман ясно под кого подстроимся, а Виталику гоплык. Всё ясно, можно расходиться.
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Надеюсь грося от жадности подавтися музыкальным пальцем кварталовца.
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Боксеру нужно отпи&дить картавого шута))) Положить одним ударом)))
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Гросиными руками ЗЕ делает непопулярные шаги, а потом ему будет индульгенция.
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Завербовали! Но как он мог! Ох, он такой доверчивый! Рука! Его пытали!
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