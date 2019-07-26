 Питання про погодження звільнення Кличка з посади голови КМДА буде винесено на найближче засідання Кабміну, - Гройсман. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив в ефірі "Радіо НВ" в п'ятницю.

"Відповідно до Конституції, всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Історія проходить абсолютно логічно... Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка чи не призначить. Я не можу сказати, я на цю тему з президентом не говорив", - сказав Гройсман.

Гройсман зазначив, що питання щодо погодження звільнення Кличка буде винесено на найближче засідання уряду для розгляду.

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"Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не заважатиму президенту нинішньому", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів із проханням внести подання на звільнення голови КМДА Кличка.