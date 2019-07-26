 Питання про погодження звільнення Кличка з посади голови КМДА буде винесено на найближче засідання Кабміну, - Гройсман. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив в ефірі "Радіо НВ" в п'ятницю.
"Відповідно до Конституції, всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Історія проходить абсолютно логічно... Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка чи не призначить. Я не можу сказати, я на цю тему з президентом не говорив", - сказав Гройсман.
Гройсман зазначив, що питання щодо погодження звільнення Кличка буде винесено на найближче засідання уряду для розгляду.
"Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не заважатиму президенту нинішньому", - додав прем'єр.
Як повідомлялося, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів із проханням внести подання на звільнення голови КМДА Кличка.
вот скажи,зачем честному киевскому зелебенцу сидеть под чужим флагом ?при том.что уже на экс-призидента в драку прыгают...ты такой трусливый?
любой жулик милей и ближе ))))
И пусть грося заглотит.
25.07.2019 Кирилл Данильченко 0--- благосостояние, Зеленский, Кличко, Коломойский, МузейВторой мировой войны, США
Кирилл Данильченко
Экспозиция типичного американского дома из музея Второй Мировой в Атланте.Там такая идея, что война пришла в каждый дом. Поваренные книги - как экономно готовить, фото главы семьи в мундире, а леди на заводе в промасленном комбинезоне. Музей, кстати, реально классный. Но самое интересное, что там визуально лучше, чем в большинстве средних интерьеров в России ли, в Украине ли спустя 80 лет.
Там камин и посудомойка, там тостер и кофеварка, там холодильник в 40-х годах прошлого века. Это спустя Великую депрессию и волну переселения после Пыльного котла так изображают средний дом. Я уже как-то писал, когда в средней семье у нас в стране появился заварной кофе и холодильник, а посудомойки у нас и сейчас в считанных домохозяйствах - не буду повторяться.
И я чего хочу сказать. Как пройдет эфория, что Барышевский суд победил Печерский. Как Кличко, чтобы не рассказывал об анализах, поменяют на главу холдинга от Коломойского, от которого Зеленский полностью независим. И как закончат гнуть лоукосты при помощи потерянных паспортов. Тогда достаточно быстро у людей запечет - почему у нас опять не Польша, опять не США, опять не Канада? Почему у них там камины и посудомойки, а у нас тут харьковская плитка и нассано в подъезде? Надеюсь, что у свадебных фотографов, Овнов и учителей с "деликатесами" получится объяснить как так вышло.