 В Одесі патрульні зупинили коня, який утік з іподрому й раптово вибіг на проїжджу частину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області, тварина хаотично переміщалася проїжджою частиною, створюючи небезпеку дорожньому руху. Патрульні спробували заспокоїти тварину, під'їхавши ближче, а потім через вікно автомобіля один з інспекторів схопив коня за вуздечку і зупинив.
Коня повернули власникам, які пояснили, що під час ранкових тренувань він утік з іподрому.
Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.