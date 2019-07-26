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Все про:тварини (129) Одеса (1997) Нацполіція (7915) коні (7)

 В Одесі патрульні зупинили коня, який утік з іподрому й раптово вибіг на проїжджу частину. ВIДЕО

В Одесі патрульні поліцейські зупинили коня, який раптово вибіг на проїжджу частину на Фонтанській дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області, тварина хаотично переміщалася проїжджою частиною, створюючи небезпеку дорожньому руху. Патрульні спробували заспокоїти тварину, під'їхавши ближче, а потім через вікно автомобіля один з інспекторів схопив коня за вуздечку і зупинив.

Коня повернули власникам, які пояснили, що під час ранкових тренувань він утік з іподрому.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139777
 
   
 Топ коментарі
 
*** классика

Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.
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Котика з дерева зняти, хабара взяти, людину вбити, кобилу зупинити, селфі зробити для піару)))
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Та да, у меня тут канализация ещё малость барахлит, думаю придётся вызываться, чего уж там...
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*** классика

Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О.Бендер. - Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут.
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Бестолковая конячка. Хорошо, что машин мало было и животинка не пострадала. А патрульные молодцы, я бы им медальки дала.
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Смотрю Полиция г. Одесса резко активизировалась после получения подсрачников из Киева и ареста главы полиции - Головина и его Зама.
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Хто Лаврова в Україну пустив? Чи то кобила? Тоді хто Собчачку в Україну пустив?
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нє мужскойє дєло коня на скаку тормозіть!!!
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВ Одесі патрульні зупинили коня, який утік з іподрому й раптово вибіг на проїжджу частину. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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