 В Одесі патрульні зупинили коня, який утік з іподрому й раптово вибіг на проїжджу частину. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області, тварина хаотично переміщалася проїжджою частиною, створюючи небезпеку дорожньому руху. Патрульні спробували заспокоїти тварину, під'їхавши ближче, а потім через вікно автомобіля один з інспекторів схопив коня за вуздечку і зупинив.

Коня повернули власникам, які пояснили, що під час ранкових тренувань він утік з іподрому.

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