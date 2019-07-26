 В Одесі затримали іноземця, який під виглядом поліцейського грабував зарубіжних туристів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС, псевдополіцейський зупиняв інтуристів, починав з ними розмову, під час якої завдавав несподіваного удару, а потім відбирав цінні речі та тікав.
4966 14
Групу іноземців, що грабували пенсіонерів під виглядом соціальних працівників, затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Шахрай під виглядом поліцейського видурив у пенсіонерки на Харківщині майже 60 тис. грн
Хакера, який грабував через інтернет клієнтів іноземних банків, затримали в Запоріжжі, - СБУ
Поліцейські затримали 22-річного раніше судимого чоловіка, який грабував школярів у Шевченківському районі Києва. ВІДЕО+ФОТО
Іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали в Запоріжжі
+9
ну так и пишите шо грузин
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
+6
Ару відпустять,
+6
Ещё утром 20 мая 2019 года мог быть виноват в этом Порошенко, а сейчас только Зелемойский.
Может ты - зебил, если этого не понимаешь?
Может ты - зебил, если этого не понимаешь?
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
Одинокий, шо канешно, большая редкость.
Может ты - зебил, если этого не понимаешь?
Вони намагаються або розмовляти, або "причепитись" і добратись до сумки або гаманця. Чипляються до жінок. Інколи хамовито а інколи галантно, щоб жінка розплилася і відпустила сумку. Потім сумку хап - і побіг.
Працюють де людей багато - від торгівельних центрів до курортів. Можуть підійти на виходи з банку.
Так що, тримайте свої сумки та гаманці міцно і глибоко. А краще мати гаманець а гроші тримати окремо від гаманця. гаманець вкрадуть, а в ньому - дуля. І всім приємно.
Ніяка організована злочинність не може існувати без кришування.
приемное отделение…мужика сильно порвала собака - прокушено плечо… полуоторванно ухо и поцарапана вся морда и пузо…
врач:
- где ж ты так?
истерзанный:
- та... кавказец погрыз
с соседней кушетки алкаш: - твою мать! эти хачики совсем одичали