 В Одесі затримали іноземця, який під виглядом поліцейського грабував зарубіжних туристів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС, псевдополіцейський зупиняв інтуристів, починав з ними розмову, під час якої завдавав несподіваного удару, а потім відбирав цінні речі та тікав.

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