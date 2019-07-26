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 Події, Суспільство
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Все про:іноземець (117) Одеса (1997) Нацполіція (7915)

 В Одесі затримали іноземця, який під виглядом поліцейського грабував зарубіжних туристів. ВIДЕО

Правоохоронці Одеси затримали 43-річного громадянина однієї із країн Закавказзя, який під виглядом українського поліцейського грабував іноземних туристів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС, псевдополіцейський зупиняв інтуристів, починав з ними розмову, під час якої завдавав несподіваного удару, а потім відбирав цінні речі та тікав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали в Запоріжжі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139763
 
 
 Топ коментарі
 
ну так и пишите шо грузин
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
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Ещё утром 20 мая 2019 года мог быть виноват в этом Порошенко, а сейчас только Зелемойский.
Может ты - зебил, если этого не понимаешь?
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ну так и пишите шо грузин
пусть им будет стыдно
а то одной из стран
приютили все ворьё грузинское
а теперь одной из стран мля
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Тю, а шо сразу грузин, може и айзейбарджянец.
Одинокий, шо канешно, большая редкость.
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Иностранец сказал что нападавший сказал ,что он милиционер,а не полицай и потом начал обрабатывать кулаками его...В Одессе всё делается юмором, но иногда это бывает больно.
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Виновата во всем как всегда команда ЗЕ.
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Ещё утром 20 мая 2019 года мог быть виноват в этом Порошенко, а сейчас только Зелемойский.
Может ты - зебил, если этого не понимаешь?
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Саакашвілі заробляв собі на нові кросси?
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Я це чув по всій країні - багато гастролерів з кавказу, а також з ордло чи рфії. Є свої з інших регіонів.

Вони намагаються або розмовляти, або "причепитись" і добратись до сумки або гаманця. Чипляються до жінок. Інколи хамовито а інколи галантно, щоб жінка розплилася і відпустила сумку. Потім сумку хап - і побіг.

Працюють де людей багато - від торгівельних центрів до курортів. Можуть підійти на виходи з банку.

Так що, тримайте свої сумки та гаманці міцно і глибоко. А краще мати гаманець а гроші тримати окремо від гаманця. гаманець вкрадуть, а в ньому - дуля. І всім приємно.

Ніяка організована злочинність не може існувати без кришування.
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Закавказье - это Азербайджан, думается.
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***
приемное отделение…мужика сильно порвала собака - прокушено плечо… полуоторванно ухо и поцарапана вся морда и пузо…
врач:
- где ж ты так?
истерзанный:
- та... кавказец погрыз
с соседней кушетки алкаш: - твою мать! эти хачики совсем одичали
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВ Одесі затримали іноземця, який під виглядом поліцейського грабував зарубіжних туристів. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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