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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:допит (485) Порошенко (9520) ДБР (389)

 Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує". ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко розповів, що на допиті в Державному бюро розслідувань він давав пояснення, що стосуються угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Сьогодні ми давали пояснення, вони були в усному і письмовому вигляді щодо напрямів, які стосуються абсолютно прозорої угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському", яка здійснювалася без моєї участі", - сказав Порошенко журналістам після допиту в ДБР у четвер.

Крім того, за його словами, ДБР "намагається продовжувати слідчі дії проти каналу "Прямий"".

"Нам про це повідомили. Водночас про проросійські канали у них немає інформації", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова". ВIДЕО

Як повідомляє "Українська правда", Порошенко також зазначив, що він отримав ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б він фігурував, не існує.

"Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду по захисту країни, мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді. Твердо наголошую, що сьогоднішнє спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує", - зазначив екс-президент.

Порошенко зазначив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника глави АП Януковича Андрія Портнова.

Він зазначив, що про подальші допити йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139651
 
   
 Топ коментарі
 
мотають нерви ці шмари зєлєбєнівські!!! Жодна нормальна людина не може бути НЕВДЯЧНОЮ цьому президенту, який спас країну від парашинської орди, завдяки зусиллям якого в світи почали з повагою ставитися до України! До президента, який єдиний з усіх попередніх вкладав власні кошти в ЗСУ!!! Порох разом з командою зупинив падіння держави в прірву, наростили золотовалютні резерви..і це при тому, що тільки 5(всього) лярдів виділив МВФ...а ЗЕК та Юлька брали 19 і 22 лярда...де вони? ЗЕК, зрозуміло, кешем в фурах вивозив...А ця , з косою, куди їх втюхала?
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Слушаю. И верю каждому твоему слову©
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Ну и что ЗЕбилоиды, тунца лососнули? И это только начало...
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В миня стрЫляли))))один уже такое глаголил))
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ти цукчя пісатєль? Напрягісь, асіль тєкст....
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«Народний депутат, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Twitter повідомив, що на автівку п'ятого президента України Петра Порошенка напали "тітушки", після чого вчинили бійку з охороною»
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Когда дело дойдет до оборонных заказов на Кузне,до миллионов не уплаченных налогов Петя обосрется и порохоботов накормит заодно),уже понятно что он тупо через Тигипко отмыл бабки
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да тьі хений! В ГБР не прошел, бо IQ зашкаливало?
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25 копеек получил или идейный защитник?
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1)"Ленинская кузня", который до недавнего времени принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, во время строительства Подольского-Воскресенского моста закупил напрямую из России металлоконструкций на средства киевского бюджета на сумму 160 миллионов гривен.
2)продажа 4 бронемашин Тритонов с накруткой по 10-15 млн за каждый
3)Налоги и заказы без комментариев...
4)Использование Кузни как фирмы прокладки для продажи армии техники в 3-4 раза дороже
Наелся говнеца или будет крики в стиле ваты с ********,вы всьо врётее?
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лжец профессиональный!
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Тупое быдло беснуется,радуйтесь шавки ************ вам от каломойных миллиардов хер обломится
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ну чО, зеленые бородавки??? как зелина роса??? омолаживает???
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Петя не зассал, на коляску не сел как йулья😁
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Когда его осудят и посадят,тогда посмотрим !
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Когда он в тюрьме окажется, он не только в коляску сядет, а под себя ссаться будет. Этот мудак действительно не Йуля.
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Петя просто поджег будущий флагманский корабль флота Украины - да и все! Дешево и надежно! Хоть кто-то из ГБР, САП, НАБУ, ГП возбудился по этому поводу?
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Опа. Гопоту, в центр Києва, під ДБР замовляли?
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Старая песня: "то не моё то мне подкинули" и в таком дуже....но порохоботам сойдет, тепеь этой козырной шестеркой они будут любого крыть
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00-Зенит-Циклон-ДНЕПР
Старая
песня: "то не моё то мне подкинули" и в таком дуже....но порохоботам
сойдет, тепеь этой козырной шестеркой они будут любого крыть


Судячи з виразів, які вживають посіпаки блазня - у них є досвід - чи то відбування покарання, чи то спілкування з криміналітетом... Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує" - Цензор.НЕТ 8161
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Дурко, я просто написав каламбур, складений з двох цитат, Ющенка, та Порошенка. Свиновата навіть цього не розуміє. ))
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"Ці руки нічого не крали" + "здійснювалася без моєї участі".
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Торнадо надо отпустить,они его пощекочут.За СИЗО.
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Просто відпустити торнадівців. Бо вони невинні. Справа на них сфальшована на 100%
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Скот ! Сядешь пожизненно !
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Очередная брехня от Мародера,для его стада свидетелей "Божьей Росы" пройдет
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Мародера - на нары!
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Мне почему то вспомнилось . как наши бойцы заезжали в ДАП через сепарские посты ., с проверкой оружия .
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Або Гіркін виїздив з Слов'янську без жодних проблем.
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а мне вспомнилось, что в мае 14 года Дебальцево, Северодонецк, Краматорск, Рубежное, Станица, Мариуполь были Лугандоном, а в июле, до российского вторжения - опять стали украинскими.
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не благодоря . а вопреки . Мальдивский строго решил уничтожить Патриотов , по требованию ***** .
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Петро втомлений - капець. Петро хоче кримінальні справи? Нехай дочекається нового генпрокурора.
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З люцеферного , подобается , мерзота .
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Из стада зеленых соплей прокурор вылезет.
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Пьянка и постоянное чтение параноидное тг Портнова делают свое дело...
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Слухай, швонець сюди.
портянка написала, що Порох продав Лэнкузню на 350 млн. баксів.
Форбс оцінив ВСІ актива Порошенка у 800 млн. баксів.
ВСЕ - 800млн.
Один невеличкий завод - 350млн.
Тобі в цих цифрах нічого не муляє?
Ще раз. 6 українських і 3 закордонних фабрики Рошен, кілька цукрозаводів і крохмальних заводів, агрофірми по вирощуванню цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800 млн.
Лєнкузня - 350 млн.
Тобі не здається, що портянка набрехала? Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує" - Цензор.НЕТ 2876
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Не знаю, що там у нього сьогодні питали, але мутні гроші у Пєці на офшорних рахунках. Щоб знайти ці гроші, для цього треба воля фінполіції Штатів. Буде їхня воля - будуть і розмови.
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ОФШОРИ ПОРОШЕНКА.
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080.
Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/»
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Великий Украинец, при котором нам повезло жить.

Украине нереально повезло, что весной 14 года у нас проснулся инстинкт самосохранения и мы выбрали именно Порошенко президентом.

Спасибо, господин Президент, за все, что Вы сделали для Украины!

Пусть это понимают единицы - Ваш труд не стал от этого меньше. дай Бог, чтобы эти перемены оказалось невозможно вернуть назад в совково-олигархическое прошлое.
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"...Нет, не могу больше! Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки!")) М.Булгаков...
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Да уж.Намотать на свой бок,интерес Украины,це высший пилотаж
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Твердо подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует Источник: https://censor.net.ua/v3139651

Ну раз так, что он делал в ГБР? просто чаю с Трубой попить? Или как всегда, по давней привычке, звиздит Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує" - Цензор.НЕТ 8931
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Даже тут брешет
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"Порошенко сегодня ходил на допрос. Заявил, что это - "политические преследования". Нет, Петя, нет. В этом деле нет никакой политики. Потому что ты - не политик. Ты - вор, присвоивший в смутные девяностые сладкие куски национального богатства Украины, создававшегося трудом многих поколений. Ты вор, продолжавший усердно красть на посту президента, и наживавшийся даже на войне, на оборонных заказах. На крови солдат, защищающих Украину."
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Ахах ЗЕбилятня в трауре))) Походу Петя будет спокойно депутатом в Раде сидеть. А после того как ЗЕбил со своей бандой сепаратистов кремлёвских сбежит с Украины Петя ещё раз выборы выиграет, и опять будет президентом.
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В этой позорной травле лучшего президента участвовали не только, проплаченные мацквой,щелкоперы,но и местные псевдопатриоты .Ни одного реального "преступления" народу не предъявляли....все бла-бла-бла. И до одураченного быдла скоро дойдет ,что они натворили.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПорошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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