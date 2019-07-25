 Порошенко після допиту в ДБР: "Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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"Сьогодні ми давали пояснення, вони були в усному і письмовому вигляді щодо напрямів, які стосуються абсолютно прозорої угоди про купівлю-продаж заводу "Кузня на Рибальському", яка здійснювалася без моєї участі", - сказав Порошенко журналістам після допиту в ДБР у четвер.
Крім того, за його словами, ДБР "намагається продовжувати слідчі дії проти каналу "Прямий"".
"Нам про це повідомили. Водночас про проросійські канали у них немає інформації", - сказав він.
Як повідомляє "Українська правда", Порошенко також зазначив, що він отримав ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б він фігурував, не існує.
"Ми твердо наголошуємо, що будемо заявляти, якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду по захисту країни, мова не йдеться про захист Порошенка, мова йдеться про захист України у суді. Твердо наголошую, що сьогоднішнє спілкування ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує", - зазначив екс-президент.
Порошенко зазначив, що про допит дізнався зі ЗМІ, які посилалися на Telegram колишнього заступника глави АП Януковича Андрія Портнова.
Він зазначив, що про подальші допити йому нічого невідомо і порадив звернутися за цією інформацією до Портнова.
2)продажа 4 бронемашин Тритонов с накруткой по 10-15 млн за каждый
3)Налоги и заказы без комментариев...
4)Использование Кузни как фирмы прокладки для продажи армии техники в 3-4 раза дороже
Наелся говнеца или будет крики в стиле ваты с ********,вы всьо врётее?
Старая
песня: "то не моё то мне подкинули" и в таком дуже....но порохоботам
сойдет, тепеь этой козырной шестеркой они будут любого крыть
Судячи з виразів, які вживають посіпаки блазня - у них є досвід - чи то відбування покарання, чи то спілкування з криміналітетом...
портянка написала, що Порох продав Лэнкузню на 350 млн. баксів.
Форбс оцінив ВСІ актива Порошенка у 800 млн. баксів.
ВСЕ - 800млн.
Один невеличкий завод - 350млн.
Тобі в цих цифрах нічого не муляє?
Ще раз. 6 українських і 3 закордонних фабрики Рошен, кілька цукрозаводів і крохмальних заводів, агрофірми по вирощуванню цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800 млн.
Лєнкузня - 350 млн.
Тобі не здається, що портянка набрехала?
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080.
Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/»
Украине нереально повезло, что весной 14 года у нас проснулся инстинкт самосохранения и мы выбрали именно Порошенко президентом.
Спасибо, господин Президент, за все, что Вы сделали для Украины!
Пусть это понимают единицы - Ваш труд не стал от этого меньше. дай Бог, чтобы эти перемены оказалось невозможно вернуть назад в совково-олигархическое прошлое.
Ну раз так, что он делал в ГБР? просто чаю с Трубой попить? Или как всегда, по давней привычке, звиздит