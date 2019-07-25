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Все про:Порошенко (9520) тітушки (142) ДБР (389)

 "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв. ВIДЕО

Кілька невідомих напали на автомобіль Петра Порошенка, коли той їхав після візиту в ДБР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав нардеп Володимир Ар'єв на своїй сторінці в соцмережі та опублікував відеозапис.

"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятки поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю", - написав Ар'єв .

Читайте також: Допит Порошенка в ДБР розпочався і триватиме не менше години, - прессекретар Бюро

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139649
 
   
 Топ коментарі
 
Мразь почувствовала безнаказанность при Зеле. Вот сепары тучами возвращаются в страну. Точно знают что ничего не будет, иначе не ехали бы.
Поздравляю зелефилов с поворотом страны в прошлое!
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Портнов своїх шнурків відправив?
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Зато мабуть Єфремова з хлібом сіллю зустрічають, вдячний нарід.
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криминал поднимает голову, если еще не заметил то даунецкие почувствовали кураж и начинают не прикрыто наглеть, вот мастера парковки например
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В днр свои номера, а это "украинский патриот", раз остался в Украине.
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Пусть в автобус сядет,прокатится,на второй остановке толпа бросит эту мразь под колеса от отвращения находиться рядом с этим вором.
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Весь цирк с нападением титушек и весь цирк с атакой троллей на темы допросов Порошенко говорит об одном:

ПУТИН и его титухи в Украине типа Портновых до сих пор боятся и ненавидят Порошенко лютой ненавистью.

Спасибо, Порох. Пусть единицы понимают, ЧТО ты сделал для Украины - важно что ты действитьельно это сделал.
Спасибо.
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Так это походу не титушки были, а порохоботы, которых свинорошен с выплатой кинул после 21 июля
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підозрюю, що коли шановний Петро Олексійович знову стане Президентом України, він вже не буде таким лояльним до своїх ворогів
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Соецефал, твой шановный соевый мародер под именем Люся теперь может стать только президентом петушиной команды на зоне
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вінторогое, ти хоча б само зрозуміло, що висрала твоя єдина ізвіліна? "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 438
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Видать сильно тебя обидели.Это ж ты о своём,наболевшем?
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ну не було у них на пороха компромату тому рашисти і біснуються
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У Пєці не було охорони? У мільярдера? Ви жартуєте?
Ці тітушки - це і була охорона! Просто грали нападників.
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Петр Алексеевич- люблю и уважаю!!!! Помощь нужна будет - чем могу!!!! От чистого сердца!!! Вся наша семья!!! Спасибо вам Петр Алексеевич!
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Продай квартиру и занеси бабло наликом в местный штаб ПЕС. Поверь, там это оценят "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 1131
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Одно радует, таких как ты уродов мало.
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С такой скоростью,що аж не верится.Так господин Арьев?
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Что бы почувствовать всю глубину народной любви, соевому хряку достаточно без охраны сесть в любую киевскую маршрутку и проехать несколько остановок. Если удастся, конечно, и люди не выбросят эту гниду на ходу под колеса мимо проезжающих автомобилей
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Порошенко был ничем не лучше Януковича. Даже хуже. В том числе, при Януковиче, в Киеве метро строили. Да, Янукович плохой, но зачем было борясь с Януковичем, делать еще хуже.
Я не призываю к возврату Януковича, опоблоков и подобное. Надо менять курс. Не в том что отменять курс в Европу, а заниматься индустриализацией и тем чтобы был рост населения за счет рождаемости, а не сокращения его. А в Европу надо идти без пафоса и истерик.
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черговий висер з параші. Мовляв, давай до нас в тайожний союз.
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Порохоботе. Вчись думати глибше. А не так примітивно. Індустріалізація це що, тайожний союз?
У нас є олігархи, так от нехай вкладають накрадені в народа мільярди в індустріалізацію, а не вивозять на Кіпр. А як не захочуть, то все націоналізувати без компенсації й нехай держава індустріалізацією займається.
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Что сопли зеленые, даже экс президента боитесь? Правильно делаете.
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Здається все ок. Барига почав пожинати бурю.
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.....мне як ЗВЫЧАЙНОМУ обывателю всё в Украине нравится !!!! и сугубо по....ть кто за кем ГОНИТСЯ и кто кому чистит РЫЛО !!!! зато не скушно )))))
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Як бачимо, не покаране зло повертається до того, хто винен у тому.
Трясись, ригоАнальна ПОРОХнява с@ко!!!
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Порох сам нанял,чтобы предать себе значимости,дебилоид
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* Як ПРовокація ? ..Вдалася ? ..*
- * Пеця недоторканий * "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 2777
."Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 3911...
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ерунда, зеленкой не облили,рубашку не порвали , ну покричали Геть,и что ? это Петрик сам устроил для пиара "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 6673
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Чистейшей воды имитация.
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Одна банда иудотранснациональных мародеров решила отжать наворованное другой бандой иудолокальных мародеров. Местные потреод-папуасы в роли загоняющей подтанцовки.
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Так, це вже підґрунтя втекти з країни!!! Ці тітушки просто впали з неба!!!!! Тікай Петя, тікай.....
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Блин, жалко по кумпалу не настучали этой свыне вороватой!
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Вже відкриваються деякі деталі брудної угоди:

"На автомобіль п'ятого президента Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Таку інформацію "Українській правді" повідомили кілька незалежних одне від одного джерел.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство." "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 7345
Зобов'язання перед Коломойським, а також особиста неприязнь Зеленського, яка викликана гігантською інтелектуальною перевагою Порошенко над чинним гарантом, не залишає надії на адекватні рішення теперішнього президента. Згадую очі Зе, на дебатах, коли Порох рушив в його сторону, на стадіоні
В них був такий жах, що це не могло викликати посмішку. Все пройде, а цей жах залишиться з тобою, Володю, до кінця твого життя...

"Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 9243
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Это титушки от Нац Корпуса!!!! Знаете почему грозные "националисты" не разделались с титушками сепаратистами Медведчука "Сварожичи"? В Киеве основные силы Нац Корпуса, "Сварожичи" на Трухановом острове в Киеве! Можно без лишней журналюшной шумихи разгромить их базу! Почему????
Все очень просто!!!! Титушня Нац Корпуса и титушня "Сварожичи" занимаются в одних спорт клубах в Киеве!!! И не только не испытывают ненависти к друг другу! Но и по сути одно! А некоторые по акции надевают разные футболки! Сегодня он "Нац Корпус",, а завтра едит охранять сепарский слет в Конотоп в форме "Сварожичи"!!!!
Украине крайне нужны националисты!!! А всякую срань под контролем маланской братии Коломойского!!!
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соєвий Хряк починає відчувати всю глибину народної любові ... і це ж лише початок !
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Даю підказку великими літерами місце знаходження ціх "тітушків" - "Національний корпус", "Національні дружини", і в яблучко, по модному - ОФІС АВАКОВА. "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 4622
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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