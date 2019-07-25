 "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав нардеп Володимир Ар'єв на своїй сторінці в соцмережі та опублікував відеозапис.
"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятки поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю", - написав Ар'єв .
ПУТИН и его титухи в Украине типа Портновых до сих пор боятся и ненавидят Порошенко лютой ненавистью.
Спасибо, Порох. Пусть единицы понимают, ЧТО ты сделал для Украины - важно что ты действитьельно это сделал.
Спасибо.
Ці тітушки - це і була охорона! Просто грали нападників.
Я не призываю к возврату Януковича, опоблоков и подобное. Надо менять курс. Не в том что отменять курс в Европу, а заниматься индустриализацией и тем чтобы был рост населения за счет рождаемости, а не сокращения его. А в Европу надо идти без пафоса и истерик.
У нас є олігархи, так от нехай вкладають накрадені в народа мільярди в індустріалізацію, а не вивозять на Кіпр. А як не захочуть, то все націоналізувати без компенсації й нехай держава індустріалізацією займається.
Трясись, ригоАнальна ПОРОХнява с@ко!!!
- * Пеця недоторканий *
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"На автомобіль п'ятого президента Петра Порошенка біля будівлі Державного бюро розслідувань видерся ветеран полку "Азов" Микита Макєєв з позивним Одісей.
Таку інформацію "Українській правді" повідомили кілька незалежних одне від одного джерел.
Макєєв родом з Росії і мав паспорт РФ, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану "Азову" українське громадянство."
Зобов'язання перед Коломойським, а також особиста неприязнь Зеленського, яка викликана гігантською інтелектуальною перевагою Порошенко над чинним гарантом, не залишає надії на адекватні рішення теперішнього президента. Згадую очі Зе, на дебатах, коли Порох рушив в його сторону, на стадіоні
В них був такий жах, що це не могло викликати посмішку. Все пройде, а цей жах залишиться з тобою, Володю, до кінця твого життя...
Все очень просто!!!! Титушня Нац Корпуса и титушня "Сварожичи" занимаются в одних спорт клубах в Киеве!!! И не только не испытывают ненависти к друг другу! Но и по сути одно! А некоторые по акции надевают разные футболки! Сегодня он "Нац Корпус",, а завтра едит охранять сепарский слет в Конотоп в форме "Сварожичи"!!!!
Украине крайне нужны националисты!!! А всякую срань под контролем маланской братии Коломойского!!!