 "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав нардеп Володимир Ар'єв на своїй сторінці в соцмережі та опублікував відеозапис.

"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги. За ними погналися два десятки поліцейських. Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю", - написав Ар'єв .

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