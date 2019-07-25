 Поліція затримала шістьох підозрюваних у нападі на патрульного в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

"Поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між молодими людьми: представився, зробив зауваження - і на нього накинулися з кулаками", - йдеться в повідомленні.

У відповідь він застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав, і знепритомнів від удару пляшкою по голові.

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Наряди патрульних і оперативники по гарячих слідах затримали шістьох підозрюваних у нападі на поліцейського.

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"Хочу нагадати всім "ковбоям", що за напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", - зазначив Крищенко.