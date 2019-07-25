 Поліція затримала шістьох підозрюваних у нападі на патрульного в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко.
"Поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між молодими людьми: представився, зробив зауваження - і на нього накинулися з кулаками", - йдеться в повідомленні.
У відповідь він застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав, і знепритомнів від удару пляшкою по голові.
Наряди патрульних і оперативники по гарячих слідах затримали шістьох підозрюваних у нападі на поліцейського.
"Хочу нагадати всім "ковбоям", що за напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", - зазначив Крищенко.
Последнее время из за понаехавших обстановка ухудшилась)
Единственное что ещё лет пять назад в центре получить по голове было нонсенс, а сейчас это уже не удивляет
В США они все 6 лежали бы в лужах крови и булькали о полицейском беспределе
Травмат с близка очень даже оружие и глаз можно выбить и куча других критических мест - шея, висок. Применение его не регламентировано?
Всех на зону . Лет по 12 желательно .
І так, всі у нас добре знають, що поліція стала в 2016, в часи Майдану була МІЛІЦІЯ. От ти і спалився, москалику!
Нападения надо предупреждать, а не угрожать потом.
Если бы у начальства было мужество, то полицейский не ходил бы с травматом,
а имел бы нарезной.
И после 1 предупредительного стрелял бы на поражение.
Но наше начальство полиции сцыкуны, и потому полицейских вооружают травматами.
-Зачем?
-На всякий случай!
даже ногу никому не прострелил!
«»»При исполнении» «»». з травматом не ходять. ..
Во как. А недавно за убийство 23-х ментов медальки раздавали.
А как определить это ?
Ну вот примерно как на видео 1:35 ночи, идете Вы с одного кабака, навстречу Вам такой же с другого, слово за слово, получили по морде разошлись, даже если обычный человек напишет в полицию про такой случай заявление этим никто заниматься не станет.
Но если один из ночных гуляк оказался "оперативник Оболонского управления полиции" то менты раскукарекались "нападение на полицейского при исполнении, 15 лет и т.п. "
Какое нахер "при исполнении" в пол второго ночи оперативником !!!!