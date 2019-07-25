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Все про:Київ (6324) патрульна поліція (899) Крищенко (245)

 Поліція затримала шістьох підозрюваних у нападі на патрульного в Києві. ВIДЕО

У Києві оперативник Оболонського управління поліції постраждав від групового нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

"Поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між молодими людьми: представився, зробив зауваження - і на нього накинулися з кулаками", - йдеться в повідомленні.

У відповідь він застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав, і знепритомнів від удару пляшкою по голові.

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Наряди патрульних і оперативники по гарячих слідах затримали шістьох підозрюваних у нападі на поліцейського.

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"Хочу нагадати всім "ковбоям", що за напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", - зазначив Крищенко.

Поліція затримала шістьох підозрюваних у нападі на патрульного в Києві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139640
 
   
 Топ коментарі
 
100%..
В США они все 6 лежали бы в лужах крови и булькали о полицейском беспределе
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" Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве. "

Всех на зону . Лет по 12 желательно .
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зеленские понаехали
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Да не, порошенковские не хотят разезжаться!
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Жил в Киеве в 1985-м году, он и тогда таким был))
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Я жив у Києві ще у 70-ті, ніколи не було такого свавілля, а головне такої кількості відвертих дебілів, які готові легко самі померти та когось вбити.
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Живу в Киеве всю жизнь, было и хуже, есть до сих пор районы где ночью ходить опасно для здоровья)
Последнее время из за понаехавших обстановка ухудшилась)
Единственное что ещё лет пять назад в центре получить по голове было нонсенс, а сейчас это уже не удивляет
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На Оболоні завжди було більш-менш раніше, а це сталося саме на Оболоні. Якщо б десь на Троєщині, то, можливо, й не було б цього здивування.
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В начале 2000-х Киев был очень спокойных. Времена прогрессивной молодежи, экстремальных видов спорта, тогда молодежь свою энергию в другое, мирное русло направляла. А сейчас куча всяких ультрасов, и другой шелупони, увлечения MMA, и так д. У них одна забава друг другу морды бить или окружающим. Раньше неспокойными были только Борщаговка и Троещина и то только из-за наркоманов и гопоты, с которой бы полицейский легко справился.
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А чого їм при виконанні травмати видають?
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100%..
В США они все 6 лежали бы в лужах крови и булькали о полицейском беспределе
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та ни при каком он не при исполнении там был, просто гулял по городу с травматом, а теперь вот отмазывают
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незнаю при исполнении или нет, но... травмат разве запрещен для ношения не при исполнении? Разрешен. Сотрудникам правоохранительных органов точно разрешен. Че отмазывать то?
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Ну если он в кафе бухнул, потом ему ктото там не понравился и они бухие вышли на улицу перетереть, и он буховый достал пистолет - то такая история не красит и полицейского могут отмазывать. А вот история что это он разнимал дерущихся делает из него прям святого.
Травмат с близка очень даже оружие и глаз можно выбить и куча других критических мест - шея, висок. Применение его не регламентировано?
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" Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве. "

Всех на зону . Лет по 12 желательно .
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За шо?! Так ні за шо ж! Якийсь невідомий криврукий джентльмен впустив пляшку, вона впала випадково на голову поліцейському, так пацани не розгубилися і давай ловити його шоб не впав! Потім підіймали, підіймали, а сил не було підняти, бо всі було в шоці! Боялися за його життя та здоров'я!
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дитина.Чим дитина не тішилась(не гуморила) аби пісюна не зломала
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геолог , ты на какой промзоне руду в тачке катал? походу юмор даже на камерный не тянет.... дебиловат ты пингвин...!
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тушите свет, поперло криворожское быдло кверху!
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Глядь, а тут ещё петюшкино говно плещется.... Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве - Цензор.НЕТ 1942
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Та да-у педюшков серьезно пригорает,до сих пор не осознали-;Украина погнала эту шваль ссаными тряпками
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Выдать по 100 гривен на опохмел и отпустить .. Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве - Цензор.НЕТ 3514
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Пополнение на зоне. Но к сожалению вероятность, что тюрьма их перевоспитает стремиться к нулю.
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Жаль, что никто из 6 ублюдков не пострадал.
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Нормально так дебіли отримають. "Меня встречают лагеря."
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Хочу напомнить, что новый полицейский реально применивший оружие присел
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это потому, что навыков попадать в коленную чашечку или плечо нет...
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А на Майдане тоже на полицию нападали .
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И даже стреляли в полицию.
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Ти реально такий дурненький? На Майдані було повстання проти тиранії, а тут свавілля гопоти.
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Олег Петрович ed2c8e0a,у тебя вата вместо мозга! тебе лишь бы в лужу пёрднуть! Полиция задержала шестерых подозреваемых в нападении на патрульного в Киеве - Цензор.НЕТ 6268
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На майдан якогось лєшого приперся бєркут із Крима і Даунєцка. Так от, за українськими законами їхні повноваження закінчуються на адміністративних кордонах АР Крим і Донецької області. За межами цих адміністративних одиниць це не мєнти, а непонятні дядьки в камуфляжі зі зброєю.


І так, всі у нас добре знають, що поліція стала в 2016, в часи Майдану була МІЛІЦІЯ. От ти і спалився, москалику!
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А яка міліція? Ніхто не стріляв у міліцію. Ще раз повторююю: кримські і даунєцкі бєркута не мали ніяких повноважень в Києві, вони тут були незаконно і фактично це були бойовики, а не мєнти...
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ну ка расскажи нам всем как полиция калечила студентов и тех кто вышел с ними.Ведь по факту это и спровоцировало майдан или как ты гаваришь"тоженапалициюнападали"
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животных нужно стрелять как минимум по ногам в жопы их гопнические! ещё смеют власти напоминать что мол за нападение и нарушении такой то статьи до 15 лет..хахаха суки вы хоть одному дали 15 лет за убийства и другие зверства. нападения? животные только поугрожать можете и ножками потопать...это как страна европу постоянно тролит за то что она мол выносит НЕЗАДОВОЛЕННЯ про агресию ********* против УКРАИНЫ. тоже самое ... а вот видели как гопники парня журналиста на днях втроём напали утром возле бара. парень крепкий спортом занимался отбивался от трёх ********** пока те армянские бандиты местные не держали парня за руки а ***** тот перерезал парню горло. море крови...задержали и все ссут их там они месные наркоторговци и наркоманы..и менты ничего *** ... ******* всех нужно ..где же герой такой как в кино блин...мститель ...который чистил бы страну от такого быдла? как СТАЛОНЕ В ФИЛЬМЕ ГОВОРИЛ ПРЕСТУПНИКУ: ты говорит ему больной. а я доктор! и зафуячил его..вылечил...((
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А когда звонишь 102 хрен кто приедет. Они на бухих баб охотятся в это время. Потужна полиция от зебыдла.
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Якщо бути чесним, то такою вона була й за бариги, бо зробили картинку для ЗМІ, а не реформу. Треба усе починати з нуля.
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Для соевых дебилов-потужну реформу полиции проводил Мародер и очень пиарился на этом
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В основном Аваков и Хати(которую Аваков успешно выжил).
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За групповое нападение на полицейского - пожизненное всем.В данном случае-заслужили..А патрульного -наградить.Настоящий патрульный.не побоялся банды.Мой ему низкий поклон.В наше время это редкость!На таких должна держаться полиция.
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Сегодня твой герой с пистолетом по городу в кафешках бухает, а в выходные на детской площадке детей убивает.
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чтото первое видео со вторым не вяжется
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Но никакого наказания не будет, если ребята скажут, что их "достало" и что они поэтому устроили революцию.
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"услышти бамбас","путинвведи"...а теперь *** бегают по Киеву и ищут приключения на свою жопу
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Полицейскому с разбитой головой покуй что там грозит нападавшим.
Нападения надо предупреждать, а не угрожать потом.
Если бы у начальства было мужество, то полицейский не ходил бы с травматом,
а имел бы нарезной.
И после 1 предупредительного стрелял бы на поражение.
Но наше начальство полиции сцыкуны, и потому полицейских вооружают травматами.
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Тих хто бив руками полісмена - руки переламать, а хто бив ногами - ноги, а ще краще ампутувать!
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-Дайте один боевой!
-Зачем?
-На всякий случай!
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Хреновый оперативник...позволил зайти со спины...
даже ногу никому не прострелил!
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Зачем затримувати, на місці кулю в лоба, щоб інші думали.
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Хочу напомнить всем "ковбоям", что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - отметил Крищенко. ////////////////////////////
«»»При исполнении» «»». з травматом не ходять. ..
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якшо такі страсті, то поліцая за злочин - расстрєл
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і шо там за дєла, шо молодики конфліктували, а мєнту гуртом дружньо навішали?
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могу сказать ша ливер этой "детворе" скорее всего слегка вспенили,когда принимали
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Вшістьох на одного - вже западло. Навіть стаття не допоможе від розмови
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а на пороха напали днем и не нашли никого . хотя стояли рядом менты
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"Хочу напомнить всем "ковбоям", что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы"

Во как. А недавно за убийство 23-х ментов медальки раздавали.
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"нападение на полицейского при исполнении "
А как определить это ?
Ну вот примерно как на видео 1:35 ночи, идете Вы с одного кабака, навстречу Вам такой же с другого, слово за слово, получили по морде разошлись, даже если обычный человек напишет в полицию про такой случай заявление этим никто заниматься не станет.
Но если один из ночных гуляк оказался "оперативник Оболонского управления полиции" то менты раскукарекались "нападение на полицейского при исполнении, 15 лет и т.п. "
Какое нахер "при исполнении" в пол второго ночи оперативником !!!!
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сашок а в шестером нападать не впадлу? или ты тоже такой же герой?
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Парадокс, участников нападения на Порошенко не задержали ...
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПоліція затримала шістьох підозрюваних у нападі на патрульного в Києві. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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