 "Укроборонпром" відправив у Таїланд перший машинокомплект БТР-3КШ для збирання в цій країні за ліцензією. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Розглядаємо цю експортну поставку як маркер поглиблення нашої співпраці із Таїландом – стратегічним партнером України у Південно-Східній Азії. Україна має серйозні перспективи у цьому напрямку і мусимо їх використовувати у своїх національних інтересах", – наголосив П.Букін.

За його словами, кілька років тому укладено рамкову угоду з уповноваженим підприємством Міністерства оборони Таїланду з виробництва БТР-3Е1, різних модифікацій і машин на його базі, а також – із забезпечення сервісного обслуговування в королівстві.

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"Командно-штабна машина БТР-3КШ на базі БТР-3 є спільним проектом КБТЗ, що входить до складу Укроборонпрому, інших підприємства Концерну та приватних компаній, розроблена на замовлення командування Сухопутних військ Королівства Таїланд у кооперації із Інститутом оборонних технологій Міністерства оборони Таїланду", – повідомив очільник Концерну.

На його думку, у нинішніх умовах розширення експортних поставок є єдиною можливістю забезпечити інноваційний розвиток підприємств Укроборонпрому. "Кооперація із Таїландом дозволила Україні розширити лінійку БТР-3 і запустити у серійне виробництво абсолютно нову бойову машину світового рівня", – зауважив гендиректор.

БТР-3КШ є новою машиною у лінійці БРТ-3, оснащеною автоматизованою системою управління боєм, яка об‘єднує передану захищеним цифровим зв‘язком інформацію щодо місцезнаходження підрозділів, цілей та засобів вогневого ураження. Система управління боєм виводить цілісну картину на тактичні комп’ютери і дозволяє оперативно передавати бойові задачі та контролювати їх виконання.

БТР-3КШ має у своєму складі безпілотні комплекси, що дозволяє самостійно отримувати уточнену інформацію. Наразі у складі БТР-3КШ застосовуються БПЛА "Рама" від ДП "ДКБ Авіації загального призначення", що входить до складу Концерну.

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Характеристики високопроходімого шасі 8х8 БТР-3КШ дозволяють розвивати швидкість 100 км/год з можливістю форсувати водні перешкоди.