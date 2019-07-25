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Все про:Таїланд (28) Укроборонпром (474) БТР (43) Букін_ Павло (34)

 "Укроборонпром" відправив у Таїланд перший машинокомплект БТР-3КШ для збирання в цій країні за ліцензією. ВIДЕО

Державний концерн "Укроборонпром" відправив до Таїланду перший машинокомплект командно-штабного БТР. Він був розроблений на замовлення Таїланду і виготовлений спільно з приватними компаніями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Розглядаємо цю експортну поставку як маркер поглиблення нашої співпраці із Таїландом – стратегічним партнером України у Південно-Східній Азії. Україна має серйозні перспективи у цьому напрямку і мусимо їх використовувати у своїх національних інтересах", – наголосив П.Букін.

За його словами, кілька років тому укладено рамкову угоду з уповноваженим підприємством Міністерства оборони Таїланду з виробництва БТР-3Е1, різних модифікацій і машин на його базі, а також – із забезпечення сервісного обслуговування в королівстві.

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"Командно-штабна машина БТР-3КШ на базі БТР-3 є спільним проектом КБТЗ, що входить до складу Укроборонпрому, інших підприємства Концерну та приватних компаній, розроблена на замовлення командування Сухопутних військ Королівства Таїланд у кооперації із Інститутом оборонних технологій Міністерства оборони Таїланду", – повідомив очільник Концерну.

На його думку, у нинішніх умовах розширення експортних поставок є єдиною можливістю забезпечити інноваційний розвиток підприємств Укроборонпрому. "Кооперація із Таїландом дозволила Україні розширити лінійку БТР-3 і запустити у серійне виробництво абсолютно нову бойову машину світового рівня", – зауважив гендиректор.

БТР-3КШ є новою машиною у лінійці БРТ-3, оснащеною автоматизованою системою управління боєм, яка об‘єднує передану захищеним цифровим зв‘язком інформацію щодо місцезнаходження підрозділів, цілей та засобів вогневого ураження. Система управління боєм виводить цілісну картину на тактичні комп’ютери і дозволяє оперативно передавати бойові задачі та контролювати їх виконання.

БТР-3КШ має у своєму складі безпілотні комплекси, що дозволяє самостійно отримувати уточнену інформацію. Наразі у складі БТР-3КШ застосовуються БПЛА "Рама" від ДП "ДКБ Авіації загального призначення", що входить до складу Концерну.

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Характеристики високопроходімого шасі 8х8 БТР-3КШ дозволяють розвивати швидкість 100 км/год з можливістю форсувати водні перешкоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139616
 
   
 Топ коментарі
 
Долбодятел он из палаты № 6, у которого по причине разгильдяйства санитаров забыли забрать электронные девайсы. Он реально болен.
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ти хто за освітою? пісатєль?
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А гарант долю поимел? Если нет, то непорядок!
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Не потрібно було нічого відправляти в Тайланд! Тайланд вже відмовився від української бойової техніки! Всі контракти які були підписані раніше вже не мають жодного сенсу! Тайланд вже отримав три партії танків від китайського виробника Norinco і Тайланду для цього не прийшлось чекати 7 років! Загальна кількість китайських нових танків, які Китай виробив за два роки сягнули 39 одиниць! А ми робили 49 танків БП Оплот - 7 років!!!! Тепер Тайланд повністю переходить на китайські танки та БТР й Україні потрібно терміново викупити всі 49 танків Оплот та 180 БТР-3 в Тайланду і повернути їх в Україну і передати їх на озброєння ЗСУ!
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Окремо хотілось би сказати по БТР-3, ну не потрібно їх випускати з заднім розташуванням двигуна! Переносіть двигун вперед і робіть позаду десантну апарель, як в БТР-4! Без десантної апарелі позаду це вже не бойова техніка а непотріб!
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Долбодятел он из палаты № 6, у которого по причине разгильдяйства санитаров забыли забрать электронные девайсы. Он реально болен.
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"Зафонтанировал" сегодня "Игорёк"... Видно, "обострение"...
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Дальше все понятно.
Росії треба знищити конкурента.
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А як россія вищала по всьому світу про українські БТР-4Е, іранського Контракту : «Там таааакіііііііє ЩЄЄЄЄЄЄЄЄЄЛІІІІІІІІ, в корпусах !!!! ». А потім, коли його їм вдалося зірвати, якось тихесенько прослизнула інформація, що на замін, россія пропхнула туди свій металолом БТР-82....
Але ж як згодились тоді, ці повернуті Україні БТР-4Е на Східному фронті !!!
Пам'ятаєте, крики по радіо: «Пацани, етож « Буцефал» !!! Пацани ! Давай на сє'єм ! Там пушка - стена не дєржит !!!»...
І безкінечні балачки про «нємєцкіє БТРьі»...
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Т.е., закупать у Канады бронетехнику будет дешевле, чем построить свою?
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Цензор.НЕТВідеоТехнології"Укроборонпром" відправив у Таїланд перший машинокомплект БТР-3КШ для збирання в цій країні за ліцензією. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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