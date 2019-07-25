 СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужби встановили, що службовці декількох структурних підрозділів підприємства здійснюють несанкціоновану заготівлю і збут лісоматеріалів в особливо великих розмірах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Неврахований ліс зловмисники реалізовували місцевим деревопереробним господарствам.

Під час санкціонованих слідчих дій на територіях державних підприємств правоохоронці виявили велику кількість круглого лісу та пиломатеріалів без документів про їх походження, а також необліковані засоби деревообробки. Крім того, виявлені чисельні факти порушення трудового законодавства, зокрема відсутність на окремих підприємствах дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та використання праці неоформлених робітників.

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За попередньою інформацією внаслідок таких зловживань посадовці лісництва отримали понад 300 тисяч гривень "прибутку". Профільні експерти оцінюють масштаби екологічної шкоди.

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Наразі одному із організаторів протиправної схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи та встановлення інших посадових осіб лісового господарства, причетних до оборудок. Також перевіряється інформація щодо можливого контрабандного переміщення незаконно заготовленої деревини за кордон.