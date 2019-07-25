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 СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На виконання указу Президента України "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" та у межах заходів із охорони природніх ресурсів співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області блокували незаконну реалізацію лісосировини посадовцями лісової охорони Лазещинського лісництва держпідприємства "Ясінянське ЛМГ".

Оперативники спецслужби встановили, що службовці декількох структурних підрозділів підприємства здійснюють несанкціоновану заготівлю і збут лісоматеріалів в особливо великих розмірах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Неврахований ліс зловмисники реалізовували місцевим деревопереробним господарствам.

Під час санкціонованих слідчих дій на територіях державних підприємств правоохоронці виявили велику кількість круглого лісу та пиломатеріалів без документів про їх походження, а також необліковані засоби деревообробки. Крім того, виявлені чисельні факти порушення трудового законодавства, зокрема відсутність на окремих підприємствах дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та використання праці неоформлених робітників.

Також читайте: Зеленський підписав указ про обов'язковий електронний облік деревини

СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті 01

СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті 02
СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті 03
СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті 04
СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті 05
СБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті 06

За попередньою інформацією внаслідок таких зловживань посадовці лісництва отримали понад 300 тисяч гривень "прибутку". Профільні експерти оцінюють масштаби екологічної шкоди.

Дивіться також: "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо", - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі одному із організаторів протиправної схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи та встановлення інших посадових осіб лісового господарства, причетних до оборудок. Також перевіряється інформація щодо можливого контрабандного переміщення незаконно заготовленої деревини за кордон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139613
 
   
 Топ коментарі
 
Баканов таки наводит шороху потрошки .
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вырубывают леса, а потом орут каждый год: рятуйте, стихія, повінь, тонемо!!!
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при петі такого точно не було а де дякули з зебіли,ви зробили це разом?
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при петі такого точно не було а де дякули з зебіли,ви зробили це разом?
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Ой, та та такої показухи хіба не було?
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Баканов таки наводит шороху потрошки .
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Потрошки у куриці, а правильно - потрошку, хоча потрошку це нічого не дає.
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Дяка тобi , Абу , за виховання Куприка СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3903
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І хто ж це зробив таке? Мабуть "дах" щез у лісника, нікому стало платити, а ті перестали платити СБУ. Так же мабуть було?
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просто СБУ 29 років цю операцію розробляло, щоб на внуків виконавців вийти
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вырубывают леса, а потом орут каждый год: рятуйте, стихія, повінь, тонемо!!!
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Рома, твій коментар не зовсім коректний....Ліси рубаються завдяки всіляким ділкам і чинушам, а місцеві мешканці - це просто дешева робоча сила, якій більше ніде заробити.... Тут потрібна серйозна державна програма по захисту українських лісів, потрібно внести зміни в кримінальний кодекс(не штрафувати, а термін з конфіскацією) і жорсткий державний контроль за всіма деревообробними підприємствами
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сбу его и крышивало , просто была команда показать работу.Показали и опять продолжат крышивать.
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Два тижні тому я писав як крадуть ліс на Сіверщині. Місцеві бояться щось говорити, бо їх просто вбивають за слова.
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ЗЕМЛЯ, С/Г УГІДДЯ: Міністерство сільського господарства
ЛІС: міністерство лісового господарства ВІДСУТНЄ! Чому? Щоб не мішало красти ліс
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буде міністерство - будуть красти ще більше
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Буде можливість фінансувати та відновлювати ліси.
Міністр аграрної політики та продовольства і ЛІСИ!

ПОЛОЖЕННЯ про Державне агентство лісових ресурсів України
1. Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
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для Карпат достатньо буде просто ввести повний мораторій на вирубку років на 10..... говорив з місцевим "спєцом" у Верховині.... він каже, що шишки смереки переносяться осіннім вітром і таким чином вона висіюється сама
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Сосна, смерека, модрина, акація та інші дерева так і заліснюють територію. Проте проблема в тому, що в 19 столітті Карпати заліснили штучно альпійською смерекою, яку потрібно зрубати до 60 річного віку, коли вона зріла. Зараз таким смерековим лісам більше 90 років і вони сохнуть, Сколівщина яскравий приклад. Дерева сохнуть, є короїд, ліс фактично сухостій. Його необхідно вирубати. Міністру аграрної політики та продовольства цього не зрозуміти.
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біля Сколе, в деяких місцях, практично лисі гори - рубають, скоти, все підряд і молодняк також
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Борьба двух гнилых сущностей: КГБ и госпредпрития. Может ни одно, ни другое не нужно обществу?
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Зебилы забирают работу у обычных контрабандистов СБУ блокировала масштабное хищение древесины из Лазещинского лесничества на Закарпатье - Цензор.НЕТ 6347
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Скоро все хозяйственные операции будут под наблюдением СБУ...
Янтарные войны закончились?
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Где то в янтарных республиках резко сжалось у кого то очко!
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Боюсь показать неоригинальным, но при чём тут СБУ? Посмотрите на этих военных-сдоровенных, которые брёвна охраняют. Не смешно? Разве эти не налоговая или полиция должны заниматься?
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ну так это по совместительству грузчики бревен с дальнейшим "временным" сохранением на даче прокурора для тщательного исследования материалов преступления.
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Я давно підозрював, що гуцули з гір все беруть, а назад - нічого не віддають. А потім ще, гандони, отримують компенсації за власноручно створені паводки та повені.
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это ж сколько карандашей зубочисток и тетрадок в клетку для школоло можно настругать
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСБУ блокувала масштабне розкрадання деревини з Лазещинського лісництва на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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