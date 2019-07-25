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 Політика України
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Все про:Порошенко (9520) Портнов (87) ДБР (389)

 Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова". ВIДЕО

Експрезидент Петро Порошенко приїхав до Державного бюро розслідувань, де 25 липня має відбутися його допит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео 112

"Попри те, що в мене сьогодні була призначена на 15:00 міжнародна зустріч, я змушений був перенести міжнародну зустріч і реагувати на ті інсинуації, які запускають і пан Портнов (колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов. - Ред.) , і окремі представники ДБР, і сьогодні прийти сюди, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його поплічників з Російської Федерації, щоб дискредитувати Україну", - сказав Порошенко журналістам у четвер у Києві.

Він також повідомив, що не отримував офіційного виклику на допит у ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР заявляють, що Порошенко є фігурантом 11 кримінальних проваджень, а в "Європейській Солідарності" це заперечують

"Не звертаючи уваги на те, що ні я, ні мої представники не отримували жодного документа або запрошення, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова, який у нас є представником Державного бюро розслідувань", - зазначив Порошенко.

Перед цим директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба у своєму телеграм-каналі написав, що отримали заяву від адвоката Порошенка з повідомленням про те, що п'ятий президент України не зможе в четвер, 25 липня, прийти на допит, з одночасним проханням перенести його на кілька тижнів.

Читайте: Порошенко прийшов у Держбюро розслідувань

"Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, якщо двічі свідок не з'являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але цього разу ми даємо експрезиденту третій шанс - достойно прийти на допит і дати свідчення. Отже, чекаємо Петра Порошенка через два тижні - 8 серпня", - написав Труба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139604
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы, совместно с портонвым сели в трубу...\
"А КАК СТОНАЛИ, КАК СТОНАЛИ..." Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова" - Цензор.НЕТ 9825
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портняра чому так вольготно при зєлєбєні почувається разом з мертвечуком??? зєлохторат, відповідайте!!!
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не просто виноваты но и уголовно наказуемы были и есть: пластер шланг, кулявлобный бакайцынюк ,виталька педалька, гэбнявый наливайнер, тягнибык, дибильный парубей и плешивый плешинский, естественно при участии внд капительман.
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Таке враження, що ти хворий на голову, Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 5855 Wevelsburg

Лікуватися тобі, як я розумію, сенсу вже немає... Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 8814
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Дик, Тімошенко завжди у всьому винна. Вона і сьогодні була б у всьому винна, якщо б не Зеленський
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Мабуть "телеграм-канало пана Портнова" тепер офіційний орган Державного бюро розслідувань
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То есть свинорылый врет что он прибыл в ГБР на допрос по требованию Портнова который занимает должность "вообще никто" ??? такое бы он срузлигам рассказывал, там такая тупая лапша заходит, в Украине НЕТ !!!
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Був би Пєця не дурень, то визнавсь би, що згвалтував слоніху, наприклад, і зробив би явку. Стаття - супер. А потім довести, що це самонаклеп - як два пальці. І з під удару пішов би, і відпочив би від всього цього дурдому. Якийсь час посидіти у буцегарні для Петра сьогодні - порятунок.
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Агов, зеботи - а вам за пікові навантаження на гарячих темах за кількість "коментарів" - доплачують? Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 4439
Чи тільки медальки роздають, на кшталт цієї...

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ты дурак?
ты отфотошопил боевую награду. Не юбилейную, а боевую. К стати и за боевые заслуги и за отвагу ( там танк выбит) чеканили во время войны из серебра.
У моего отца было 1 за отвагу и 2 за боев. заслуги.
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Це твоя особиста нагорода за активність на форумі, Wevelsburg Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 742
Батька свого чого сюди приписуєш, неповносправний?
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Зачастил свинорошен в правоохранительные органы, видимо, привыкает к новой среде обитания. Кстати, на днях в киевский офис ПЕС была закуплена партия книг "Самоучитель как правильно вести себя в тюремной камере в примерах и картинках"
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це лише твої вололгі мрії, зебелятко
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wake up-UA
Прими за потуги перед синарчуками .Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 6333
К стати он в бегах !Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 2837Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 5729
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В таборі є дієтичний стіл. Для постояльців мати такого сусіда - щастя! З кожним візітом Human right watch життя каторжан ставало б все краще і краще! Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 7414
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"Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова".- Рошен так откровенно наезжает на Трубу, значит Труба хочет отмыться от связей с офшорником и бросить Петю под Зе, пока не успел сильно замараться.
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У соевого мародера начинает земля гореть под ногами. Он прекрасно понимает, что в первые же дни работы Верховной Рады вместо запойного алкаша будет назначен новый Генпрокурор и приняты ключевые законы об снятии депутатской неприкосновенности, люстрации и спецконфискации. После этого время до ареста вора, мародера и военного преступника гражданина парашенка начнет исчисляться часами
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хде, хде горить? Дві шавки "Ганьба" гавкнули в спину. От жеж зебіли
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Я помітив що по новині "порошенко" завжди зтягується лавина зелебєнєботів - ніфіга не палєво, і взагалі нема централізованого керування.
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Oljik
Я
помітив що по новині "порошенко" завжди зтягується лавина зелебєнєботів
- ніфіга не палєво, і взагалі нема централізованого керування.


У них нездорова конкуренція, в прямому значенні слова - бо більшість зеботів, судячи з маячні, яку вони продукують на форумі, потребує психіатричної допомоги... Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 4048
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Самое эффектное в этом видео как при виде Пети сбежала обоссанная пресс-секретутка ГБР. Пришел мужик и поломал весь клоунский сценарий.
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Я не понимаю людей которые радуются вызову пети в гбр.
Хочется назвать их дебилами, но не буду.
Вы что действительно верите шо пороха можно посадить?
Даже если труба сфабрикует дело и окружной суд быстренько вынесет нужный приговор, петины адвокаты моментально развалят это дело в международных судах и украина. ещё обязана будет выплатить ему компенсацию.
Реального против пети ничего нет. И труба имитирует бурную деятельность шоб угодить нынешним хозяевам жизнь
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можно наверняка. У Бигуса сколько прослушек всяких, ему же СБУ посливало, наверняка там и на петю имеется, ну и должностное лицо, у которого кроме полномочий ответственность есть. Кроме пети про свинарчуков забыли совсем, они что не при делах уже? Там другое совсем, его не так посадить хотят, как отжать что-то
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https://censor.net.ua/video_news/329987/tsinchn_banderi_banditi_v_mltarnyi_

form_z_zbroyu_v_rukah_grabuvali_ukrantsv_prezident_poroshenko_ogovorilsya
"Цинічні бандери..
. бандити в мілітарній формі зі зброєю в руках
грабували українців", -
Президент Порошенко оговорился во время выступления. ВИДЕО.
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https://focus.ua/world/434924-v_ssha_arestovan_eks-prezident_peru
В США арестован экс-президент Перу.

2019-07-17 18:51:00

Генпрокуратура Перу заявила, что Толедо обвиняют в коррупции и отмывании денег в рамках дела бразильской строительной корпорации Odebrecht.
Следствие полагает, что Толедо получил взятку в $20 млн в обмен на госконтракт по строительству автомагистрали. Его объявили в розыск, однако к тому моменту он уже покинул Перу.
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не благадарный народец потребитель пива которое разливают в подвалах..и атб ...раскукарекался
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СТАНОВИСЬ НА КОЛЕНИ И ЧЕЛОМ БЕЙ, ДЯКУЛА. У ПУТЛЕРА НАУЧИЛСЯ?
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Прикольно в конце зелёные во всех смыслах шавки гавкают... Такие забавные
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Объясните, шо такое портнов? обчественный следователь, куклуксклан? ну пусть бы Бигус пригласил или еще кто. Что за фигня! пердуЗент ніяких державних правоохоронних органів не має? Он же посадить его, кажется, обещал, а портнов только обгавкать полномочия имеет и то в частном порядке, у него что доступ к документам имеется, на каком основании? Дело не в том, что пороха надо наказать, а в том, что єто нужно по правилам делать, а не по беспределу. Впечатление, что пороха прессуют только чтобы что-то отжать, так себе зельское правосудие
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Петюню надо понимать так : я не брал в руки ни одного документа с вызовом на допрос в ГБР.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПорошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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