 Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відео 112
"Попри те, що в мене сьогодні була призначена на 15:00 міжнародна зустріч, я змушений був перенести міжнародну зустріч і реагувати на ті інсинуації, які запускають і пан Портнов (колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов. - Ред.) , і окремі представники ДБР, і сьогодні прийти сюди, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його поплічників з Російської Федерації, щоб дискредитувати Україну", - сказав Порошенко журналістам у четвер у Києві.
Він також повідомив, що не отримував офіційного виклику на допит у ДБР.
"Не звертаючи уваги на те, що ні я, ні мої представники не отримували жодного документа або запрошення, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова, який у нас є представником Державного бюро розслідувань", - зазначив Порошенко.
Перед цим директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба у своєму телеграм-каналі написав, що отримали заяву від адвоката Порошенка з повідомленням про те, що п'ятий президент України не зможе в четвер, 25 липня, прийти на допит, з одночасним проханням перенести його на кілька тижнів.
"Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, якщо двічі свідок не з'являється на допит, ми можемо застосувати примусовий привід. Але цього разу ми даємо експрезиденту третій шанс - достойно прийти на допит і дати свідчення. Отже, чекаємо Петра Порошенка через два тижні - 8 серпня", - написав Труба.
Лікуватися тобі, як я розумію, сенсу вже немає...
Чи тільки медальки роздають, на кшталт цієї...
ты отфотошопил боевую награду. Не юбилейную, а боевую. К стати и за боевые заслуги и за отвагу ( там танк выбит) чеканили во время войны из серебра.
У моего отца было 1 за отвагу и 2 за боев. заслуги.
Батька свого чого сюди приписуєш, неповносправний?
Прими за потуги перед синарчуками .
К стати он в бегах !
Я
помітив що по новині "порошенко" завжди зтягується лавина зелебєнєботів
- ніфіга не палєво, і взагалі нема централізованого керування.
У них нездорова конкуренція, в прямому значенні слова - бо більшість зеботів, судячи з маячні, яку вони продукують на форумі, потребує психіатричної допомоги...
Хочется назвать их дебилами, но не буду.
Вы что действительно верите шо пороха можно посадить?
Даже если труба сфабрикует дело и окружной суд быстренько вынесет нужный приговор, петины адвокаты моментально развалят это дело в международных судах и украина. ещё обязана будет выплатить ему компенсацию.
Реального против пети ничего нет. И труба имитирует бурную деятельность шоб угодить нынешним хозяевам жизнь
form_z_zbroyu_v_rukah_grabuvali_ukrantsv_prezident_poroshenko_ogovorilsya
"Цинічні бандери..
. бандити в мілітарній формі зі зброєю в руках
грабували українців", -
Президент Порошенко оговорился во время выступления. ВИДЕО.
В США арестован экс-президент Перу.
2019-07-17 18:51:00
Генпрокуратура Перу заявила, что Толедо обвиняют в коррупции и отмывании денег в рамках дела бразильской строительной корпорации Odebrecht.
Следствие полагает, что Толедо получил взятку в $20 млн в обмен на госконтракт по строительству автомагистрали. Его объявили в розыск, однако к тому моменту он уже покинул Перу.