 В Україні стартує кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця, - Супрун. ВIДЕО

Про це заявила 25 липня на пресконференції виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"З наступного тижня у нас починається кампанія з вакцинації дорослих людей проти дифтерії та правця. Я закликаю всіх зараз піти до свого сімейного лікаря, щоб перевірити, коли у вас була вакцинація... Вакцини є в наявності", - заявила Супрун.
Вона додала, що всі вакцини в Україні - безпечні. "Вони можуть нас захистити від хвороб, які навіть не мають існувати у XXI столітті", - акцентувала Супрун.
Нагадаємо, деякі медики, зокрема Євген Комаровський, раніше заявляли, що однією з особливостей кору і дифтерії є циклічність спалахів цих захворювань, відповідно, після спалаху кору в Україні може статися спалах дифтерії. Станом на кінець листопада 2018 року в Україні були зареєстровані дев'ять випадків захворювання на дифтерію, тоді як у 2017 році не зафіксовано жодного випадку. Статистика за 2019 рік на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ поки не наводиться.
Наши диды-прадеды не делали вот это фсе....
Лечились травами и подтирались листьями лопухов, а потом газетой "Правда" и жили до 100 лет...
Я правильно написал Зефантики...?
(С) Тот самый доктор Хаус.
Никакого вреда от неё не будет; просто иммунная система получит "напоминание" что такая инфекция существует.
Вы же ежедневно употребляете в пищу поваренную соль, не рассматривая ионы хлора как химическое оружие ?
Нет-нет, это именно что Ваши власти:
Не нам, а вам
"на их содержание нету денег." - да, это Супрун виновата.
Семейный врач клизму из ********* отказался сделать ?
Кто подскажет мне, имеют ли врачи такие карты на каждого пациента (бумажные или электронные) с глубоким архивом? Слишком всё просто у Супрун получается.
Кожная дифтерия ассоциирована преимущественно с бедными слоями населения, теснотой и низкими стандартами гигиены. К 1975 году 67% случаев дифтерии были кожной дифтерией, и заболевали ей в основном нищие индейцы.
В подавляющем большинстве случаев инфекция кожной дифтерии сопровождается также стафилококком и стрептококком. Похоже, что кожная инфекция стрептококка и стафилококка предрасполагает к вторичному заражению дифтерией и низкий уровень гигиены является главным способствующим фактором. В 1970-х была эпидемия дифтерии в Сиэтле. Из 558 случаев 334 были из Skid Road (т.е. бездомные). 3 человека умерли. 74% болели кожной дифтерией. 70% были тяжелыми алкоголиками. В 1971 году была вспышка дифтерии в Ванкувере (44 случая). Большинство заболевших были нищие алкоголики. В 1973-м вспышка среди детей индейцев. Источником были 4 ребенка с кожной дифтерией. Кожная дифтерия была признана в качестве резервуара инфекции в 1969 году в Луизиане и Алабаме. Бактерия была изолирована у 30% здоровых людей. Привитые и непривитые были одинаково инфицированы.
С 1980-х годов дифтерия практически не наблюдается в Северной Америке
Diphtheria Outbreaks in Immunized Populations. (Karzon, 1988, N Engl J Med)
Болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях. Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало.
Дети болели редко, но являлись переносчиками болезни. Экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию.
Поскольку практически всё население СССР было привито, трудно обвинить в эпидемии отсутствие вакцинации, но у авторов получилось. Все-таки эту статью написали в CDC.
Diphtheria in the Former Soviet Union: Reemergence of a Pandemic Disease. (Vitek, 1998, Emerg Infect Dis)
Risk factors for diphtheria: a prospective case-control study in the Republic of Georgia, 1995-1996. (Quick, 2000, J Infect Dis)и.
Гугль или Яхууу ?
З моїх знайомих багато захворіли на кір були вакциновані, їм потім педіатор казки розказував, що вони щось не правильно робили після вакцинації, а в виписці взагалі другу хворобу написала...
Спасём украинцев от Доктора Смерть!
Качество дрожжевого хлеба, заражающего организм плесенью - тоже.
Ей надо вколоть всем то, после чего все будут в состоянии столбняка
тупо наблюдать за тем, как из-под них вынимается страна.