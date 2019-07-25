 В Україні стартує кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця, - Супрун. ВIДЕО

Про це заявила 25 липня на пресконференції виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"З наступного тижня у нас починається кампанія з вакцинації дорослих людей проти дифтерії та правця. Я закликаю всіх зараз піти до свого сімейного лікаря, щоб перевірити, коли у вас була вакцинація... Вакцини є в наявності", - заявила Супрун.

Вона додала, що всі вакцини в Україні - безпечні. "Вони можуть нас захистити від хвороб, які навіть не мають існувати у XXI столітті", - акцентувала Супрун.

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Нагадаємо, деякі медики, зокрема Євген Комаровський, раніше заявляли, що однією з особливостей кору і дифтерії є циклічність спалахів цих захворювань, відповідно, після спалаху кору в Україні може статися спалах дифтерії. Станом на кінець листопада 2018 року в Україні були зареєстровані дев'ять випадків захворювання на дифтерію, тоді як у 2017 році не зафіксовано жодного випадку. Статистика за 2019 рік на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ поки не наводиться.