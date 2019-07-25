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 Політика України, Здоров'я
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Все про:вакцина (141) щеплення (41) Супрун Уляна (482) дифтерія (8)

 В Україні стартує кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця, - Супрун. ВIДЕО

В Україні стартує кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця.

Про це заявила 25 липня на пресконференції виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"З наступного тижня у нас починається кампанія з вакцинації дорослих людей проти дифтерії та правця. Я закликаю всіх зараз піти до свого сімейного лікаря, щоб перевірити, коли у вас була вакцинація... Вакцини є в наявності", - заявила Супрун.

Вона додала, що всі вакцини в Україні - безпечні. "Вони можуть нас захистити від хвороб, які навіть не мають існувати у XXI столітті", - акцентувала Супрун.

Також читайте: Дорослим потрібно щепитися проти дифтерії та правця кожні десять років, - МОЗ

Нагадаємо, деякі медики, зокрема Євген Комаровський, раніше заявляли, що однією з особливостей кору і дифтерії є циклічність спалахів цих захворювань, відповідно, після спалаху кору в Україні може статися спалах дифтерії. Станом на кінець листопада 2018 року в Україні були зареєстровані дев'ять випадків захворювання на дифтерію, тоді як у 2017 році не зафіксовано жодного випадку. Статистика за 2019 рік на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ поки не наводиться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139571
 
   
 Топ коментарі
 
дохтур "Смерть" хочет извести население Украины....
Наши диды-прадеды не делали вот это фсе....
Лечились травами и подтирались листьями лопухов, а потом газетой "Правда" и жили до 100 лет...
Я правильно написал Зефантики...?
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Пока да. Вы легко узнаете о её отъезде: когда в аптеках снова не станет лекарств, а у вас не будет семейного врача.
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Taк решил народ ! Разве можно идти против воли народа ?
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дохтур "Смерть" хочет извести население Украины....
Наши диды-прадеды не делали вот это фсе....
Лечились травами и подтирались листьями лопухов, а потом газетой "Правда" и жили до 100 лет...
Я правильно написал Зефантики...?
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- Знаете, какой еще есть хороший бизнес? Малюсенькие детские гробики. Вы можете заказать их в ярко-зелёной или огненно-красной окраске. Серьёзно. Антитела в вашем молоке защищают ребенка только первые шесть месяцев, поэтому эти компании считают, что они могут обжулить вас. Они считают, что вы потратите любую сумму, которую они запросят, чтобы не дать вашему ребёнку умереть. Хотите всё изменить? Докажите им, что они не правы. Несколько сот таких родителей, как вы, решат, что они уж лучше дадут своим детям умереть, чем оторвать от себя сорок баксов на вакцинацию. Поверьте, цены снизятся очень быстро.

(С) Тот самый доктор Хаус.
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Это правда, много детей умирает после вакцинации почти сразу, не смотря на то, что вакцинировать можно только совершенно здоровых. Кто же здоров, тех заражают живимы бактериями туберкулёза, они остаются в человеке на всю жизнь, заболеть тогда организм туберкулёзом может в любой момент, и через 50 лет , например. Украина и Россия одна из самых вакцинированных от туберкулёза стран в мире, тут же и очаги заболеваний туберкулёзом в мировом масштабе. Совпадение ? Не думаю!
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Вакцинировать надо население от зелёной болезни.
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В австралозеландії насілєніє чи нарід?
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В Астралозеландії люки як вирвались туди, то відразу захотіли забути про все, рекордна неявка на вибори, проголосували тільки члени комісії та прибиральниці, навіть не всі члени діпмісії голосували
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aquarius580 459c2008 Це не зовсім так, бо у кожного свої переконання. Хоча зелені голосували наосліп, а деякі голосували за українофобів - за життя та регіоналів і такі виборці ненавидять Україна. І звичайно, що Ваш коментар не є українофобським.
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Али, я всё это понимаю. Просто этого негодяя Ларсена я хорошо знаю, и потому не вижу смысла с ним разговаривать иначе как простым ударом в торец.
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Пока да. Вы легко узнаете о её отъезде: когда в аптеках снова не станет лекарств, а у вас не будет семейного врача.
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а когда лекарства появятся наконец.., то будут стоять в разы дороже и половина из них будет подделка...
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Taк решил народ ! Разве можно идти против воли народа ?
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))) Какой Вы то ли злой, то ли очень весёлый... Лекарства, о чудо, в аптеках были и ДО НЕЁ! А что касается семейного врача... В нашем городе почти все больницы переполовинены, ибо на их содержание нету денег. Так что... лечимся сами, как можем. Надеюсь, скоро будет новый министр. И не просто министр, а прежде всего человек.
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Да-да, всё будет ! Ваши новые власти вас очень любят !
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они такие наши, как и Ваши! Так что любовью никто не обделен. А вот вакцинациями... Интересно, как семейный врач может знать о прививках человека, рождение которого было, скажем, до того, как появился на свет этот самый семейный врач?)) Тут хоть бы мать родная знала и помнила, когда ее ребенка вакцинировали в последний раз))
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Для таких случаев, когда есть сомнение, делается повторная прививка.
Никакого вреда от неё не будет; просто иммунная система получит "напоминание" что такая инфекция существует.
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И печенка получит напоминание как с консервантом вакцин , ртутью, расправляться. Никакого вреда окружающей среде не будет нанесено если потом сходить в туалет на полигоне для захоронения вредных отходов
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Тиомерсал - это не ртуть, а химическое вещество, содержащее атом ртути.
Вы же ежедневно употребляете в пищу поваренную соль, не рассматривая ионы хлора как химическое оружие ?
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Я как то не задумывался над этим, думал что употребив поваренную соль и химическое вещество содержащее атом ртути можно получить, в результате химической диссоциации в биорастворе внутри организма хлорную ртуть-сильнейший яд , но теперяча свою ашипку понял
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Ваша ошибка в том что вы путаете химические свойства отдельного химического элемента с химическими свойствами молекул в которые они входят. Фтор - сильнейший яд; а фторосодержащая зубная паста - чрезвычайно полезна. И т.д.
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Я исправлюсь ,флюороз немного подлечу только Тыць
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"они такие наши, как и Ваши"
Нет-нет, это именно что Ваши власти:

Не нам, а вам
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Проверьте у ребенка титры антител на маркеры кокретных возбудителей инфекций.
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Фотографа хотите в министры? Или лучше шаурмячник?
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Фотограф хочет в министерство то ли культуры, то ли физкультуры...
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Вы были во всех больницах города? Что за город такой?
"на их содержание нету денег." - да, это Супрун виновата.
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Зелебобики, зачем вам вакцинация ? Хорошо никогда не жили - незачем и начинать !
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Ага, хочет чтобы ты не сразу сдох, а помучился лет до 80-ти.
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При недомогании наслаждайся жизнью!
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тож вакцина не спасе від стовбняка а тільки сиворотка . мені колись вводили сиворотку так лікар сказав шо вона дуже сильна і до 10 років діє. це якась муть темна від Супрун.
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Еще один спец по вакцинам, на каникулах сейчас?
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Нет такой сиворотки что 10 лет действует, возможно до 10 дней.
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когда супрун уже исчезнет из Украины... она летает над Украиной как ангел смерти... Боже, убери...
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Что тебе опять не так ?
Семейный врач клизму из ********* отказался сделать ?
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Сначала такие как вы должны исчезнуть, вообще.
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кислую супруниху в шею из Украины!
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Не стОит комментировать, потому как поклонники доХТУра не дремлЯТ)).
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При союзі кампаній не було. Просто всіх прививали проти правцю. І слідкували за цим . Практично все населення було привите.Не заставляли і не умовляли, а прививали.
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Неужели у семейного врача или вообще в поликлинике сохраняют записи о вакцинациях, которые были проведены несколько десятков лет назад? При совке такие записи вроде велись, но с исчезновением совка дисциплина отчётности в медицине упала. Так, что сомнительно, что в компьютер семейного врача поликлиника ввела все архивы.
Кто подскажет мне, имеют ли врачи такие карты на каждого пациента (бумажные или электронные) с глубоким архивом? Слишком всё просто у Супрун получается.
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Та нічого у них немає, якщо карточку хтось загубить то і по всій історії. А ще карточки крали раніше, потім переклеювали обкладинки з іншими фаміліями і використовували для арміїї або ще для чогось
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Diphtheria in North America. (Dixon, 1984, J Hyg (Lond).) Дифтерия считалась всегда детской болезнью, однако в середине 20-го века ей начали болеть взрослые. В 1960 году 21% заболеваний приходилось на взрослых (старше 15 лет). В 1964-м взрослых было уже 36%, а в 1970-х - 48%. Также изменилась соотношение смертности. В 1960-х годах 70% умерших от дифтерии в Канаде были дети, а 1970-х 73% умерших уже были взрослые. В 1960-х индейцы болели дифтерией в 20 раз больше белых, и в 3 раза больше черных. Причиной этого считается пониженная гигиена индейцев вследствие их нищеты. В конце 1960-х была вспышка дифтерии в Остине (88 случаев) и в Сан-Антонио (196 случаев). Дифтерия наблюдалась преимущественно в городских районах с низким социоэкономическим статусом. Одной из форм дифтерии является кожная дифтерия. Она обычно встречается среди бездомных, и намного менее опасна.
Кожная дифтерия ассоциирована преимущественно с бедными слоями населения, теснотой и низкими стандартами гигиены. К 1975 году 67% случаев дифтерии были кожной дифтерией, и заболевали ей в основном нищие индейцы.
В подавляющем большинстве случаев инфекция кожной дифтерии сопровождается также стафилококком и стрептококком. Похоже, что кожная инфекция стрептококка и стафилококка предрасполагает к вторичному заражению дифтерией и низкий уровень гигиены является главным способствующим фактором. В 1970-х была эпидемия дифтерии в Сиэтле. Из 558 случаев 334 были из Skid Road (т.е. бездомные). 3 человека умерли. 74% болели кожной дифтерией. 70% были тяжелыми алкоголиками. В 1971 году была вспышка дифтерии в Ванкувере (44 случая). Большинство заболевших были нищие алкоголики. В 1973-м вспышка среди детей индейцев. Источником были 4 ребенка с кожной дифтерией. Кожная дифтерия была признана в качестве резервуара инфекции в 1969 году в Луизиане и Алабаме. Бактерия была изолирована у 30% здоровых людей. Привитые и непривитые были одинаково инфицированы.
С 1980-х годов дифтерия практически не наблюдается в Северной Америке
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В Швеции с конца 1950-х до 1984 года не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии. В 1984-м наблюдались 3 вспышки (17 случаев, 3 умерших). Почти все больные были хроническими алкоголиками.
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Снижение количества случаев дифтерии в 1970-х произошло вопреки отсутствию иммунитета среди взрослых. Последние эпидемии дифтерии происходят лишь среди алкоголиков и бездомных.
Diphtheria Outbreaks in Immunized Populations. (Karzon, 1988, N Engl J Med)
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Роль антибактериального иммунитета в защите от дифтерии не изучалась с 30-х годов. До второй мировой войны дифтерия редко наблюдалась в странах Западной Европы. Во время войны, на оккупированных немцами территориях - в Нидерландах, Дании и Норвегии началась эпидемия. Это была последняя эпидемия дифтерии в развитых европейских странах. Оставшиеся с тех пор единичные случаи наблюдались в основном среди низкого социоэкономического класса. В России начала 90-х, случаи дифтерии среди военных встречались в 6 раз чаще, чем среди гражданского населения. В конце 80-х, эта пропорция была еще выше. В эпидемии 90-х годов в странах СНГ, 83% всех случаев были зарегистрированы в России. Большинство заболевших были взрослые.
Болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях. Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало.
Дети болели редко, но являлись переносчиками болезни. Экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию.
Поскольку практически всё население СССР было привито, трудно обвинить в эпидемии отсутствие вакцинации, но у авторов получилось. Все-таки эту статью написали в CDC.
Diphtheria in the Former Soviet Union: Reemergence of a Pandemic Disease. (Vitek, 1998, Emerg Infect Dis)
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Чтобы заразиться дифтерией от другого человека, расстояние от него должно быть менее 1 м. Если оно больше, риск заражения значительно снижается. У 40-78% непривитых детей в Афганистане, Бирме и Нигерии к пятилетнему возрасту развился естественный иммунитет. Социоэкономические факторы, такие как теснота, бедность, алкоголизм и низкий уровень гигиены способствуют распространению дифтери
Risk factors for diphtheria: a prospective case-control study in the Republic of Georgia, 1995-1996. (Quick, 2000, J Infect Dis)и.
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Все процетированное выше говорит о том, что дифтирия исключительно социальная болезнь. Так например, в общественном транспорте, с малой вероятностью, можно заразится только от рядом стоящего, чихающего или кашляющего, бомжа. Через предметы и "зараженные продукты" можно заразиться тоже только в асоциальной среде, причем только не опасной кожной формой. Большинство же благополучных людей заразившись дифтерийной бактерией не заболевают, а просто являются резервуаром бактерий и их переносчиком. Даже во время эпидемий большинство детей являются переносчиками, но не болеют.
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А вот интиресно - какое абразавание у нашего барца с привиками?
Гугль или Яхууу ?
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Рішили ще дифтирію занести, поки не було цієї су...ки у нас не було епідемії на кір.
З моїх знайомих багато захворіли на кір були вакциновані, їм потім педіатор казки розказував, що вони щось не правильно робили після вакцинації, а в виписці взагалі другу хворобу написала...
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Далой прививки!
Спасём украинцев от Доктора Смерть!
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І як це зрозуміти? Від столбняка не виробляється імунітет. Для чого вакцинувати людину, якщо у неї не буде імунітету від столбняку? Поясніть обізнані, будь ласка?
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Качество водопроводной воды Супрун не волнует.
Качество дрожжевого хлеба, заражающего организм плесенью - тоже.
Ей надо вколоть всем то, после чего все будут в состоянии столбняка
тупо наблюдать за тем, как из-под них вынимается страна.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниВ Україні стартує кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії та правця, - Супрун. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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