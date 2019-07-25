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 Події, Суспільство
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Все про:Закарпаття (789) виборчком (35) отруєння (638)

 "Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси. ВIДЕО

Більш як 10 членів Окружної виборчої комісії №70 у Закарпатській області отруїлися зіпсованою їжею. Постраждали також двоє співробітників поліції, співробітник ДСНС та один спостерігач.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Sirius, голова ОВК Василь Кошель повідомив, що їжу замовили неподалік у ресторані.

"Це неякісна їжа, яку замовили тут, неподалік у ресторані, на безперервне засідання ОВК", - повідомив Кошель.

Він розповів, що деякі члени ОВК зараз вдома, але їм теж погано. Офіційно за допомогою до лікарів звернулося лише 6 осіб, наразі 4 члени ОВК перебувають в інфекційному відділенні Свалявської лікарні. Стільки ж лікуються вдома.

Чим отруїлися люди точно не знають, але припускають, що проблеми через олів'є - його їли всі.

Зазначається, що симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювота і діарея.

Як повідомляє видання, щоб провести підсумкове засідання, голові ОВК вдалося зібрати десять членів комісії, однак проводили його без секретаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пансіонаті на Херсонщині сталося масове отруєння дітей: госпіталізовано 14 осіб, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139544
 
 
 Топ коментарі
 
Тут вся страна обосралась с этими выборами... Так что эта ОИК вполне в струе... "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса - Цензор.НЕТ 4636
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Могли би влітку і без олів'є обійтись
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лица зеленеют,
сердце бьется реже...
значит, тот салатик
был не очень свежим
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Могли би влітку і без олів'є обійтись
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ВОоТ! "ОНО"..."СОВОК"...."ЧУВСТВО КОЛЛЕКТИВИЗМА"...
ТЫ НЕ С НАМИ? ИЗ ОДНОГО КОРЫТА ЖРАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ??? МОРДУ ВОРОТИШЬ???
ДА, МОЖЕТ, ТЫ ШПИОН! КАКОЙ ТО...
РЕЧЬ ОБ ЧЁМ. ЭТО ВЕЗДЕ! ПРИХОДИШЬ И ОНИ НАЧИНАЮТ ПРИСТАВАТЬ - ДАВАЙ, СКИДЫВАЙСЯ БУДЕМ "ПРАЗДНОВАТЬ"! КАК БУДТО БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ НЕТ - ПОЖРАТЬ МЕРЗКУЮ СТОЛОВСКУЮ ХАВКУ...А, ЕСЛИ У МЕНЯ ЖЕНА ВКУСНО ГОТОВИТ ЧЕГО Я ДОЛЖЕН ЭТО ЖРАТЬ? ДА И ВООБЩЕ...КАК БЫ ...
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"ЗАСЕДАНИЕ НА ГОРШКАХ!"


(протоколы, хоть, "УДОСТОВЕРЯЛИ" только печатью?)
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Тут вся страна обосралась с этими выборами... Так что эта ОИК вполне в струе... "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса - Цензор.НЕТ 4636
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не..то петеботы жидко срут по всему интернету))
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купіл банани, а оні ЗЄльонийє - положіл на окно шоп дозрєлі, а оні всьо ЗЄлєнєйє. Оказалось, то нє банани, а сардєлькі
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А нужно было кушать новую истинно-украинскую еду: ШАУРМУ!
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нема вже українського, майємо сцаря-космополіта с боярамі фотообрєзаннимі
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повар оказался настоящим патриотом, накормил таких этих членов комиссии от души.
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ну как бы уважительная причина...
но такое чувство, что инстинкт самосохранения молчит когда урчит желудок!
какое к черту оливье в жару и на много людей хрен знает как и кем приготовленное?
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У нас коли в Києві було масове отруєння шаурмою, то я поражався, що в лікарню попали і діти, які їли шаурму з батьками, і навіть вагітні жінки!
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я тоже иногда просто поражаюсь некоторым родителям (и беремчатым дамам тоже)
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бєрємчатий - тра занотувати в с свій молєскін!
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так моя меньшая доця говорила, когда маленькой совсем была)))
это у нас свой сленг))))
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В дитинстві - то норм.
Але якось, кхм, "дивно" чути, коли молоді мами з колясками спілкуються переважно отаким лексиконом
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хотел отправить смайл... но что-то не судьба! так "глючит" только у меня?
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отравились оливье и не могли посчитать голоса...а один член подавился омаром
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"и чтобы нам всем в страшных муках не усраться,
нас поместили в одну из обсерваций"
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А жрать меньше не пробовали во время подсчета, придурки прожорливые?
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нічого незвичайного - у нас більшість населення шлунками думає та голосує
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И правильно делает. За "идею" пускай лохи с коммунистами голосуют.
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Это потому, что на первом месте должна быть работа, а бухать - потом. "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса - Цензор.НЕТ 275
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це шоб потім не казали, що провидіння ніяких знаків не подавало
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лица зеленеют,
сердце бьется реже...
значит, тот салатик
был не очень свежим
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Отбивной закусывать надо,отбивной.Кстати а что делала счетная комисcия в ресторане да еще в то время когда надо было подсчитывать голоса.70-й округ по численности населения не большой да и голосовало по оф данным меньше 50% и для них работы то было на 3-4 часа.Или всетаки ждут ценных указаний за кого считать?
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" пища, которую заказали здесь недалеко в ресторане на непрерывное заседание ОИК"

Очевидно, что заказывали с доставкой.
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Додумались, что заказывать из общепита...майонезный салат с колбасой...ппц, люди вообще не думают, что в себя пихать.
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А заказали бы ведро яблок и все были бы как огурчики.
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а нам рассказывают, что на некоторых округах даже воды не было...
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Все від голови комісії залежить. Як організував, так і буде.
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Вот после этих "рассказов" люди обиделись и заказали себе оливье...
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Ещё нужно было съесть селедку под майонезом и запить молоком. Для пущего эффекта.
Выздоравливайте, самоубийцы.
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Неслабо живут эти члены комиссий.. Жратву из ресторанов ведрами заказывают.... Нет что бы из дома тормозок взять..
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Если бы ты видел как они бухают ,, и что пьют . "Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси - Цензор.НЕТ 5013 . Видел я однажды , как члена избирательной комиссии тащили под руки , домой . Ногами не ворушил . "Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси - Цензор.НЕТ 4667 .
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очень знаковое начало молодой виртуальной партии из телевизора в этом суровом реальном мире, всё пошло через жопу
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Читаю комментарии и плачу от смеха! Украинцев диареей точно не испугаешь!
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звідки відомості про олів'є? Шаурму вони їли, й запивали самогоном - 100%на інформація.
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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