 "Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Sirius, голова ОВК Василь Кошель повідомив, що їжу замовили неподалік у ресторані.
"Це неякісна їжа, яку замовили тут, неподалік у ресторані, на безперервне засідання ОВК", - повідомив Кошель.
Він розповів, що деякі члени ОВК зараз вдома, але їм теж погано. Офіційно за допомогою до лікарів звернулося лише 6 осіб, наразі 4 члени ОВК перебувають в інфекційному відділенні Свалявської лікарні. Стільки ж лікуються вдома.
Чим отруїлися люди точно не знають, але припускають, що проблеми через олів'є - його їли всі.
Зазначається, що симптоми у всіх однакові: висока температура за 40, блювота і діарея.
Як повідомляє видання, щоб провести підсумкове засідання, голові ОВК вдалося зібрати десять членів комісії, однак проводили його без секретаря.
ТЫ НЕ С НАМИ? ИЗ ОДНОГО КОРЫТА ЖРАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ??? МОРДУ ВОРОТИШЬ???
ДА, МОЖЕТ, ТЫ ШПИОН! КАКОЙ ТО...
РЕЧЬ ОБ ЧЁМ. ЭТО ВЕЗДЕ! ПРИХОДИШЬ И ОНИ НАЧИНАЮТ ПРИСТАВАТЬ - ДАВАЙ, СКИДЫВАЙСЯ БУДЕМ "ПРАЗДНОВАТЬ"! КАК БУДТО БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ НЕТ - ПОЖРАТЬ МЕРЗКУЮ СТОЛОВСКУЮ ХАВКУ...А, ЕСЛИ У МЕНЯ ЖЕНА ВКУСНО ГОТОВИТ ЧЕГО Я ДОЛЖЕН ЭТО ЖРАТЬ? ДА И ВООБЩЕ...КАК БЫ ...
(протоколы, хоть, "УДОСТОВЕРЯЛИ" только печатью?)
но такое чувство, что инстинкт самосохранения молчит когда урчит желудок!
какое к черту оливье в жару и на много людей хрен знает как и кем приготовленное?
это у нас свой сленг))))
Але якось, кхм, "дивно" чути, коли молоді мами з колясками спілкуються переважно отаким лексиконом
Словник овуляшки з lurkmore
нас поместили в одну из обсерваций"
сердце бьется реже...
значит, тот салатик
был не очень свежим
Очевидно, что заказывали с доставкой.
Сразу бы огурчиком.
Выздоравливайте, самоубийцы.