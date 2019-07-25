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Все про:випробування (167) ракети (478) РНБО (537) Кривонос Сергій (29)

 "Стрільби відбулися успішно": на Одещині провели черговий етап випробувань ракет РСЗВ "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. ВIДЕО

В Одеській області відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос після завершення випробування.

Під час випробувань Кривонос взяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.

"Стрільби відбулися успішно", - заявив заступник Секретаря РНБО України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РСЗВ "Вільха-Р" готова до серійного виробництва, "Вільха-М" ще випробовується, - Букін

Він зауважив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

"Вільха" - розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139528
 
 
 Топ коментарі
 
Гавно лахтинское, не насилуй гугл транслейт - пиши на великосвинособачьем. За рузьгая наречие никто тебя монтажной пеной не задует.
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Підняти тарифи це ще Порошенко, Вільха це вже досягнення лакеїв, правда прислуга?
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Москалі впарили туркам С-400, що не знищила жодного бойового літака.
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а при чем тут кацапы со своими с-400 и турками ? мы вообще о чем говорим??
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Национальная гордость нашего высокоточного ракетостроения: проекты "Ольха", "Нептун", "Гром/Гром2". Отличный инструмент для клепания ваты! Для кацапов: работы /испытания иджут полным хоодм по всем преоктам, проблем с финансированием нет (благодаря личному кураторству Турчинова). Все темы "живые". "Ольха" принята на вооружение, будет выпускаться серийно и в экспортном варианте также. Инозаказчики проявляют интерес. Аналогично будет и с двумя другими проектами! Слава Украине! кацапы/ватники - петухи!
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Взагалі то українські ракети - це повне лайно. Ілон Маск, як фахівець в ракетній галузі так і сказав.
В 2015 году в интервью CNN Money Маск заявил, что его любимой ракетой-носителем является украинский Зенит. Тогда же на популярном англоязычном портале Reddit было крупное обсуждение на тему "Илон Маск любимой ракетой назвал Зенит.
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По "Громах" не все так райдужно . Роботи ведуться на замовлення арабів з відповідним фінансуванням . Станом на травень 2015 року КБ мало передати комплект КД разом із зразками , але до сьогодні цього не зроблено. Замовник вже ображається і вважає що його дурять . ( висловлювання їхнього представника на " РадіоНВ" ). Скоріш за все на всі , вже профінансовані, арабські замовлення , наша філія Кнессету і Думи поставить жирного хреста .Бєня руллює. .
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.Володька , шо ж ты делаешь ? Создал такое мощное оружие и демонстративно палишь из него , прямо у кацапов перед носом .. . Оцэ ты полководец , и я понимаю .

Х.йло уже в панике . "Стрільби відбулися успішно": на Одещині провели черговий етап випробувань ракет РСЗВ "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження - Цензор.НЕТ 2599 .
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Це понти для українців, щоб несли яйця і давали молоко, та не хвилювались, що їх всіх взавтра заріжуть на ковбасу. А насправді це - розробка 60х років, що пуляє абикуди. Ніякої ******** зброї Україна Порошенка за 5-ть років не розробила. Окрім щоків Турчинова
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Ваня! баба Йуля уже ушла на пенсию.. а ты когда собираешся?!
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Не мешай ыксперду в области ракетостроения , философствовать . .
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Америка должна помочь с новыми ракетами. а мы обязаны взять на вооружение их ракеты. в Сирии они хорошо отработали.
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От якраз Україна допомагає США з новими ракетами.
РН «Атарес».
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В Проекте "Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади", автором которого явлется некто В. Зеленский предлагается статью 3 основного, действующего "Закона про люстрацию", а именно:

...................................Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону....................................

дополнить таким содержанием:

після частини другої доповнити статтю новою частиною такого змісту: «3. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:..............................

12) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну «Укроборонпром»...........................................
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Это фактически акт государственной измены, так как под этот пункт подпадают все директора всех предприятий оборонно-промышленного комплеса Украины, в частности автор большинства проектов в сфере высокоточного, ракетного вооружения, директор ДП ДККБ "Луч" - Олег Петрович Коростелев.
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Цензор.НЕТВідеоТехнології"Стрільби відбулися успішно": на Одещині провели черговий етап випробувань ракет РСЗВ "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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