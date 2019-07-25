 "Стрільби відбулися успішно": на Одещині провели черговий етап випробувань ракет РСЗВ "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос після завершення випробування.
Під час випробувань Кривонос взяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.
"Стрільби відбулися успішно", - заявив заступник Секретаря РНБО України.
Він зауважив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.
"Вільха" - розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.
В 2015 году в интервью CNN Money Маск заявил, что его любимой ракетой-носителем является украинский Зенит. Тогда же на популярном англоязычном портале Reddit было крупное обсуждение на тему "Илон Маск любимой ракетой назвал Зенит.
Х.йло уже в панике . .
РН «Атарес».
...................................Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону....................................
дополнить таким содержанием:
після частини другої доповнити статтю новою частиною такого змісту: «3. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:..............................
12) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну «Укроборонпром»...........................................