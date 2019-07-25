 Інструктори ЗС Великої Британії навчають українських штурмовиків на Рівненщині, - Міноборони. ВIДЕО

Підготовку здійснюють українські військові інструктори, яким надають допомогу та одночасно оцінюють їхні британські колеги, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Заняття на різних навчальних ділянках охоплюють підготовку за модулями: поводження зі зброєю, вогнева підготовка, орієнтування на місцевості, військова топографія, радіозв’язок, тактична медицина, виживання, пересування у двійках, тактична підготовка тощо.
все всё понимают - дураков нет, а тем более бриты понимают .
знают, шо новичком не два обычных кацапских ****** разбрасывались - там ***..ло к ним в плюсе.
И самое интересно, такого тупого быдла тут процентов 50.
И я не совсем понимаю о каких профессионалах вы говорите, если в видео идет речь о обучении по обращению с оружием, огневой подготовке, ориентирование на местности и т.д То есть все то, что должны проходить молодые призывники в период обучения.
На счет "18-летние "сопляки" - они не понимают ценности жизни" абсолюдно не согласен, так как все зависит от тех кто обучает "сопляков".
(link: https://www.ukrmilitary.com/2019/07/1-aselsan.html) ukrmilitary.com/2019/07/1-asel…