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Все про:Велика Британія (1026) вишкіл (1231) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (45)

 Інструктори ЗС Великої Британії навчають українських штурмовиків на Рівненщині, - Міноборони. ВIДЕО

На Рівненському військовому полігоні в межах навчально-тренувальної місії операції ORBITAL триває навчання підрозділів десятої окремої гірсько-штурмової бригади.

Підготовку здійснюють українські військові інструктори, яким надають допомогу та одночасно оцінюють їхні британські колеги, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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Заняття на різних навчальних ділянках охоплюють підготовку за модулями: поводження зі зброєю, вогнева підготовка, орієнтування на місцевості, військова топографія, радіозв’язок, тактична медицина, виживання, пересування у двійках, тактична підготовка тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139506
 
   
 Топ коментарі
 
Vadym Tsyrkalyuk НАТО за остані 20 років має величезний досвід війни.Британія всюди воювала,де США.
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у британцев есть чему поучиться особенно у SAS
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Какой-то чмошник Вадимка из Мухосранска делиться своим экспертным мнением по поводу Великобритании и ее достижений. Сидя в своем говне по шею и жуя мивину.

И самое интересно, такого тупого быдла тут процентов 50.
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а британия с кем воевала в последнее время, разве что с ес за брекзит. эти научат
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Vadym Tsyrkalyuk НАТО за остані 20 років має величезний досвід війни.Британія всюди воювала,де США.
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Бріти не вилазили десятки років з Афгану
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у британцев есть чему поучиться особенно у SAS
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как проглотить отравление внаглую на своей территории
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британцы и не проглотили.
все всё понимают - дураков нет, а тем более бриты понимают .
знают, шо новичком не два обычных кацапских ****** разбрасывались - там ***..ло к ним в плюсе.
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дали понять коцапам что они встали с кален и могут гадить на весь мир. подыграли коцорылым в ослаблении ес - великая британская республика коцапии.
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Какой-то чмошник Вадимка из Мухосранска делиться своим экспертным мнением по поводу Великобритании и ее достижений. Сидя в своем говне по шею и жуя мивину.

И самое интересно, такого тупого быдла тут процентов 50.
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Может я чего не понимаю, но на видео вроде люди которым по 30+ лет, где молодые?
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Це контрактники, молодь туда не беруть.
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На войне гибнут, в первую очередь, 18-летние "сопляки" - они не понимают ценности жизни (в том числе, и своей...). В штурмовые подразделения набирают контрактников, "нюхнувших пороху"... То есть, там не вчерашние школяры...Зачем посылать в бой десяток сопливых пацанов, если их может заменить один профессионал? Бой в горной и лесистой местности, сложен, и сходен, немного, с боем в городских условиях... А нам ещё города Донбасса освобождать... А там и руины, и терриконы, и карьеры... Вот тебе и "пересечённая местность со сложным рельефом...".
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Посылать в бой необученых пацанов не надо, надо их прежде хорошо обучать.
И я не совсем понимаю о каких профессионалах вы говорите, если в видео идет речь о обучении по обращению с оружием, огневой подготовке, ориентирование на местности и т.д То есть все то, что должны проходить молодые призывники в период обучения.
На счет "18-летние "сопляки" - они не понимают ценности жизни" абсолюдно не согласен, так как все зависит от тех кто обучает "сопляков".
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"Том", ты знаешь, что бОльшая часть потерь в Афганистане, были "небоевыми", по-глупости? Потому что там были "пацаны"-срочники... Это знают те, кто там был... Просто, командиров за "небоевые" драли... Вот они и придумывали несуществующие "миномётные обстрелы", и "снайперскую стрельбу", чтобы неприятностей избежать...
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Молодые в Киеве, держат оборону от врагов народа и геев.
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А тобі, з "Гамерики", видніше, ніж нам... У "ВнутріМКАДді" хороші біноклі завелися?
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Штурмовиков... До слёз...
Инструкторы ВС Великобритании обучают украинских штурмовиков на Ривненщине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5295
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1-а окрема танкова Сіверська бригада оперативного командування «Північ» першою переоснащена турецькими радіостанціями УКХ-діапазону #Aselsan
(link: https://www.ukrmilitary.com/2019/07/1-aselsan.html) ukrmilitary.com/2019/07/1-asel… Инструкторы ВС Великобритании обучают украинских штурмовиков на Ривненщине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3782 Инструкторы ВС Великобритании обучают украинских штурмовиков на Ривненщине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9971
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Тек там зєлєбєні вже справу відкрили з приводу того що станція не влазить в танк . Вона в машину влазить , але не влазить на місце старого гроба Р-123 , або ще старішого Р-113 . Але т.з. "слідчим зєлєбєням" потрібно когось взяти в роботу . Наміри і результати різні речі .
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Ждем категорического протеста, смешанного с соплями и истерикой от ******* Пе*ера Сиярто и оправданий нашего курского "украинца" Климкина. А если Борис Джонсон свистнет, то ****** Сиярто в портянки дристнет Инструкторы ВС Великобритании обучают украинских штурмовиков на Ривненщине, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6586
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там випадково Харісон Крейг не приїхав ділитися досвідом. Це, його підрозділ.
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Приятно слышать что наших воинов уже начинают учить не оборонятся а нападать.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоІнструктори ЗС Великої Британії навчають українських штурмовиків на Рівненщині, - Міноборони. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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