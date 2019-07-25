 Інструктори ЗС Великої Британії навчають українських штурмовиків на Рівненщині, - Міноборони. ВIДЕО

Підготовку здійснюють українські військові інструктори, яким надають допомогу та одночасно оцінюють їхні британські колеги, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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Заняття на різних навчальних ділянках охоплюють підготовку за модулями: поводження зі зброєю, вогнева підготовка, орієнтування на місцевості, військова топографія, радіозв’язок, тактична медицина, виживання, пересування у двійках, тактична підготовка тощо.