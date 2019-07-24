 Лисичанськ святкує п'яту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, з нагоди свята в місті відбулася низка заходів. Зокрема, автопробіг та покладання квітів та вінків до могил і меморіалів українським захисникам, які загинули під час боїв за Лисичанськ.
Крім цього, сьогодні в місті відбулося урочисте проходження військовослужбовців ОТУ "Північ", прикордонників, нацгвардійців, зведеного оркестру та місцевих жителів з національною символікою, були організовані покази військової техніки, відбувся святковий концерт.
Нагадаємо, після звільнення Рубіжного та Сєверодонецька, підрозділи АТО провели масштабну загальновійськову операцію у Лисичанську. Батальйонно-тактичні групи 24-ї та 95-ї бригад Збройних Сил України вийшли на західні околиці міста, знищивши добре укріплені позиції ворога. З півночі пішли у наступ воїни 51-ї бригади Збройних Сил та частини Національної Гвардії України.
Українські армійці завдали потужного удару по лігвах противника на декількох напрямках. Незаконні збройні формування чинили впертий опір.
24 липня 2014 року в місті запанував мир. Того дня о 22 годині 20 хвилин над міською радою Лисичанська Луганської області піднято державний прапор України
шото негусто отмечальщико на 100 000 населения,
точнее было сказать, лисичанск отмечает годовщину Неприхода
ожидаемого рускага мира.
ну ничаго, на 6-й год придет.
встречать будут караваем.
будут подавать водочку на сабле ростовским казачкам.