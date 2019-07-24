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 Лисичанськ святкує п'яту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рівно п'ять років тому сили АТО звільнили від російських окупантів Лисичанськ, який у травні 2014 опинився під контролем проросійських бандформувань і став основним опорним пунктом противника в Лисичансько-Сєверодонецькій агломерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, з нагоди свята в місті відбулася низка заходів. Зокрема, автопробіг та покладання квітів та вінків до могил і меморіалів українським захисникам, які загинули під час боїв за Лисичанськ.

Крім цього, сьогодні в місті відбулося урочисте проходження військовослужбовців ОТУ "Північ", прикордонників, нацгвардійців, зведеного оркестру та місцевих жителів з національною символікою, були організовані покази військової техніки, відбувся святковий концерт.

Нагадаємо, після звільнення Рубіжного та Сєверодонецька, підрозділи АТО провели масштабну загальновійськову операцію у Лисичанську. Батальйонно-тактичні групи 24-ї та 95-ї бригад Збройних Сил України вийшли на західні околиці міста, знищивши добре укріплені позиції ворога. З півночі пішли у наступ воїни 51-ї бригади Збройних Сил та частини Національної Гвардії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців

Українські армійці завдали потужного удару по лігвах противника на декількох напрямках. Незаконні збройні формування чинили впертий опір.

24 липня 2014 року в місті запанував мир. Того дня о 22 годині 20 хвилин над міською радою Лисичанська Луганської області піднято державний прапор України

Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 01
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 02
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 03
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 04

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Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 05
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 06
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 07
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 08
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 09
Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 10

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Лисичанськ святкує пяту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців 11
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139501
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці ті хто цінує свободу та незалежність України!!!
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Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников.

шото негусто отмечальщико на 100 000 населения,

точнее было сказать, лисичанск отмечает годовщину Неприхода

ожидаемого рускага мира.

ну ничаго, на 6-й год придет.

встречать будут караваем.

будут подавать водочку на сабле ростовским казачкам.
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Цікаво,за кого там голосувала більшість населення?
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какая разница за кого они голосовали???, Каталония тоже много чего голосует, а путчдемон в розыске властями Испании, а у нас Ефремов с Клинчаевым по Хрещатику гуляют...
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Nikos KGB Різниця є.Бо ті за кого голосують попадають в раду,а за допомогою фінансування московитів,тут творять,що хочуть.
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ну я зря что ли про пучдемона распинался?)... САЖАТЬ по статье сепаратизм!! от северодонецка до референдума 14-го ВСЕХ и поголовно!!
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В том и разница между Украиной и Испанией, что Испания своих сепаратистов сажает, а Украина - нет. Поэтому Испания остается в своих границах, а Украина оккупированна. А если бы Порошенко начал бы в 2014 году бороться с сепаратистами самыми жестокими методами, никто бы в мире даже возразить не смог. Теперь время упущенно, но можно и сейчас это делать, да некому.
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Молодці ті хто цінує свободу та незалежність України!!!
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Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников.

шото негусто отмечальщико на 100 000 населения,

точнее было сказать, лисичанск отмечает годовщину Неприхода

ожидаемого рускага мира.

ну ничаго, на 6-й год придет.

встречать будут караваем.

будут подавать водочку на сабле ростовским казачкам.
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Сколько волка не корми, все-равно в лес смотреть будет. В Лиисичанске 100 000 населения, а отмечать пришли 20 гражданских. Не благодарные лугандоны, не ценят, что их освободили(((
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В их понимании их оккупировали.. многие их родственники сейчас по другую сторону в окопах.
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Гнилой, сепарский Лисичанск. Вот зачем Украина его дотирует?
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затем что там нпз который принадлежит мыролюбным реформистам.
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почему никто не вспоминает о том как сдавали русне Лисичанск а только вспоминают об его возвращении?Ведь большая часть закацапленых тварей и сейчас там живет. А мусора так же работают в новой мусарне - очьень важьно.
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отравленных совком людей не переделать, но есть молодежь, которой надо рассказывать, что на самом деле происходит....
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Судя по количеству отмечающих, освобождению основная быдломасса не рада..
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоЛисичанськ святкує п'яту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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