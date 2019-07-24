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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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Все про:Конгрес США (264) Росія (19047) США (5204) Трамп (1889) Мюллер (51)

 Трампу можна буде висунути обвинувачення, коли він покине пост президента США, - Мюллер. ВIДЕО

Дональда Трампа можна буде звинуватити в перешкоджанні правосуддю після того, як він залишить посаду президента США.

Про це заявив на слуханнях у Палаті представників Конгресу колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання у вибори, на яких в 2016 році переміг Трамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

24 липня Мюллер виступив перед представниками юридичного комітету і комітету з розвідки і розповів, як представники Росії намагалися вплинути на хід і результати президентських виборів у США в 2016 році, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, і про те, як він і його команда вели розслідування цієї справи.

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Мюллер зазначив, що поки Трамп займає посаду президента, його не можна притягнути до кримінальної відповідальності за перешкоджання правосуддю. Але двічі, відповідаючи на питання різних конгресменів, Мюллер заявив, що це можна буде зробити після того, як Трамп залишить цю посаду. Мюллер додав, що його розслідування не виправдовує Трампа.

"Ні. Президент не був виправданий", – сказав Мюллер, коли його запитали, чи він "повністю" виправдав Трампа, як про це президент США кілька разів написав у твітері після оприлюднення висновків "російського розслідування" Мюллера в березні.

Представники Демократичної партії в основному ставили Мюллеру питання, чи дійсно Трамп або інші співробітники Білого дому вимагали припинити "російське розслідування" щодо Трампа, а також чи чинився на слідство будь-який інший тиск. Мюллер у доповіді вказав на "десять інцидентів потенційного перешкоджання" розслідуванню з боку Трампа й інших представників Білого дому.

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Дональд Трамп, який неодноразово називав розслідування "полюванням на відьом" і вимагав його припинити, реагуючи на виступ Мюллера, повторив свої заяви.

Нагадаємо, в березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139489
 
   
 Топ коментарі
 
Вы уже Пете помогли пролететь, теперь за Трампа решили взяться?

Вот неугомонные 😁
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Бывает, один тоже совсем недавно был ришучым и потужным, а теперь бегает на допросы по первому вызову.
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Будет в США 73% манкуртов малороссов, будут и у них такие же проблемы.
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Бывает, один тоже совсем недавно был ришучым и потужным, а теперь бегает на допросы по первому вызову.
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Бывший потужный будет прятаться за длительными отпусками от повесток на допрос.
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Будет в США 73% манкуртов малороссов, будут и у них такие же проблемы.
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Вы уже Пете помогли пролететь, теперь за Трампа решили взяться?

Вот неугомонные 😁
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Юморок ЗЕбилки полностью соответствует уровню Шапито 95. Состирла типа ЗЕбилятина..
А я понял ЗЕбилка, ты по личному опыту говоришь...ЖЮлиботина ты так помогала своей Бахине что она слила даже Пете, и вылетела в первом же туре. Теперь вот ЗЕкловуну помогаешь.
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Беззубый, не укусишь, можешь только сосать.
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Еще беззубый. Читай выше на что способны.
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Тебя послушать Элочка-людоедочка из 12 стульев
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Так вали ЗЕбила своего слушай там просто светоч ораторского мастерства.
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Попуканый,посмотри на рейтинги Юли до нового года,пока ещё барыга не подключил админресурс со всеми своими каруселями и олигархи не выпустили на арену Зе.А потом будешь хрюкать.
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Так ты ж визжал шо барига Петя слил клоуну. Так твоя Бахиня слила не только клоуну но и Пете на которого ты столько грязи вылил.Так тчо помалкивай. Народ вашу ЖЮлю опустил ещё ниже Пети..так то.. Трампу можна буде висунути обвинувачення, коли він покине пост президента США, - Мюллер - Цензор.НЕТ 871
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Как не тужся а твоя ЖЮля слила даже Пете это факт. Даже во второй тур не смогла выйти. А теперь ещё твою бабку послали подальше с её претензиями на премьерство.
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Лучше бреда не мог придумать? "Юля слила..." Ржу нимагу.Гдеж вас таких упоротых пэдрофилов берут?
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у нас примерно 50 на 50 готовых вцепиться в горло друг другу в любой момент
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удачи! даёшь пиндомайдан жестокий и беспощадный
)
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пошти аналогичная история происходит щас в Украине.)) виртуальный мир )).
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Что-то мне подсказывает, что Трампа переизберут на второй срок.
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Москва готовит его на второй срок,тяжело будет до него добраться
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если за рыжие патлы схватят, то уже не отпустят, и никакой конституционный суд с картавой проГуратурой не поможет
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Вы плохо понимаете внутреннею политику США. Две партии всегда гнобят друг друга готовясь к следующим выборам. Посадить президента после ухода с поста НЕ ВОЗМОЖНО, иначе возможна гражданская война. Только если согласие будет взаимное между демократами и республиканцами что президент был уличён в предательстве, тогда возможно.
Всё это мышиная возня перед выборами.
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Я разве написал, что его будут сажать? я написал, схватят за патлы, а это значит, что хрен ему второй срок, будет опять девок на конкурсах продвигать, не строй из себя тут всезнайку с нравоучениями, прежде чем якать о своей осведомленности нужно задавать вопросы другим, может тебе просто не позволяет разум понять, то, что я хотел написать
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Будет Трамп президентом, или не будет, это будут решать избиратели.
За Трампа голосовало не европейское блеющее население, а боеспособное и вооруженное свободное население, которое либерасты давно хотят разоружить, но пока только ломают зубы о вторую поправку ))
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Именно так, за Трампа проголосовали в основном синие воротнички белого населения США, и пока они не разочарованы в своём выборе. А то что оружия у людей на руках в достатке это уж точно, и если надо то оно будет использовано в защиту своей конституции, как и сказано в поправке.
Лично у меня и AR15 и Glock19 и Keltec Sub 2K и около 5 тыс патронов и это ничтожный арсенал по сравнению с моими товарищами
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Либерасты? Где-то я уже это слышал, не напомнишь
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Да куда уж мне с моим разумом, начавший жизнь с нуля уехавшего можно сказать ещё в советские годы без денег и языка и добившегося успеха работая инженером в ведущих компаниях мира - это не хвастовство, а так, скидка о моих невеликих способностях разума так что куда мне до тебя пишущего хрен знает что, а потом возмущающегося что его не так поняли. Кто схватит, как и за что? Washington Post poll - Trump's approval rating hit 47 percent.
Пожалуйста не пиши то в чём ни хрена не разбираешься. Не выставляй себя идиотом.
Говорят, иногда помолчишь, умней казаться будешь
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Трамп расссчитывает на пожизненно

А если не получится то под крыло рассеюшки)))
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Трамп - слабак, как президент великой страны, как и абамка.
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Тільки економіка зростає, так шо бабамці й не снилось та Пентагон фінансується не па дєццкі. А за українців їхню державу захищати США не будуть при будь-якому президентові.
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Как быть с КНДР и Ираном, которые фалос показали США.
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ЗЕбил у тебя только твой клоун сильный. Купи себе цветной нос на резинке чучело, и носи его в знако солидарности со своим ЗЕкловуном.
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Кумедно спостерігати як цитуються якісь вирвані, вибіркові цитати із цього довгого, досить складного для розуміння навіть тими хто регулярно цікавиться американською політикою шоу, перекладені людьми з очевидно обмеженим знанням англійської мови. Краще вже не коментуйте нічого і не передруковуйте, дебільно якось.
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А в сухому остатку, нічого конкретного на Трампа нема, усе це почали москалі ( і за , і проти Трампа) щоб обплутати та забруднити усіх, справа закрита , Трампа переоберуть - і це добре.
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Так все таки Трамп агент ФСБ? Во чудеса!
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Мне как то фиолетово, посадят Трампа или нет. Меня очень интересует, чтобы свой первый срок получил Порося и реальный. Вместе с Генпрокугогом Югиком. З
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Это вряд ли. Те же Штаты, поддерживавшие Петра, не захотят сесть в лужу, и спустят дело на тормозах. Юрик - мелкая фигура, по нему не скажу. Поглядим, как оно получится.
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Либерасты все мечтают прижать Трампа после его победы, убогие ))
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Мюллер затеял неладное.. но никто не хочет выслушать свидетельство Штирлица..Если кто -то намерен выслушать судебное разбирательство до конца..- не советую... иначе после этого вам никокой психиатр уже не поможет
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З Мюллера такий прокурор як з корови балерина. Трамп тому і не звільнив його, як він це зробив з усіма іншими. Шоу було нікчемне. Дивитися його не було сенсу. По тому як довго він шукав очима того, хто наступним задавав йому питання, як, буквально, через одне, він просив повторювати питання, як він навіть не намагався ці питання слухати, постійно повторюючи, що в нього нема що сказати з приводу того, про що його питають, можна зробити висновок, що цей старий Трампа повністю влаштовує.
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Цензор.НЕТВідеоЗа кордономТрампу можна буде висунути обвинувачення, коли він покине пост президента США, - Мюллер. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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