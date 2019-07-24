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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Кернес (284) українська мова (281)

 "Немнога дурковата людина", - Кернес на засіданні міськради Харкова заговорив "азірівкою". ВIДЕО

Мер Харкова Геннадій Кернес після набуття чинності законом про державну мову провів сесію міської ради українською, зробивши безліч помилок і вельми специфічно висловившись щодо одного з депутатів і лідера його політсили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Обозреватель, а в мережі є повне відео засідання міськради Харкова.

Так, особливо яскраво проблеми з українською мовою проявилися, коли мер посперечався з депутатом Ігорем Черняком, обурився дорожнечею лавок, які міська влада поставила в місцевому сквері "Стрілка" - кожна по 17 тисяч грн.

"Питання, яке сечас озвучив депутат, питання важливе. Пан Черняк може звернутися до правоохоронних органів і вам дадуть відповідь. Мені задають питання, як це відбувається у Харкові – ми робимо багато чого хорошого, красивого, а Черняк каже, що ми "тупії". Я наслухався вашей предвіборной агитации с вашим патроном Саакашвили, которий не тільки некультурна людина, а і дурковата немнога. Я посмотрю вашу інформацію, щоб ми виявили, де дешевле, а де – нет, і я вам відповім. Ну Саакашвілі ви передадить, да?" – відповів Кернес.

Після розгляду порядку денного мер заявив, що є ще "Черняк, який записався ", який поділився новими претензіями до Кернеса.

"То, шо до виборів. Це були парламентські вибори і вибирали новий парламент. А то, шо буде касаться місцевих, тода ми подивимось – довіряй ділам чи не довіряй", - відповів він на репліку Черняка про провал на парламентських виборах.

Видав мер перл також і про петиції про реконструкцію парку "Зелений гай" за аналогією з петицією про повернення проспекту імені маршала Жукова. "Ми віртали історичне названіє проспекта", – заявив Кернес.

"Считаю, что ми розглянули всі питання. Сесія завєршена", – підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес підписав рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139485
 
 
 Топ коментарі
 
Єврейський хамелеон відчув, що вітер помінявся
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Азаров в прошлом ! Теперь суржик - язык Зеленского ! 😂
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Азаров в прошлом ! Теперь суржик - язык Зеленского ! 😂
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Суржиком говорить половина України, а в уряді багато хто й суржиком не вміє - лише бекати.
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Єврейський хамелеон відчув, що вітер помінявся
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Тю, а где аплодисменты?...он же о Саакашвили?
И канешна это не Грановский с Кернесом и Петей в эротическом триллере принимали участие.
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а гепа со своими миллионами уже бы мог купить себе штанишки с моторчиком, как у карлсона, а не сидеть в этом кресле, летал бы себе в окна к избирателям и рассказывал о том, что баночка другая варенья могла бы здорово поправить его здоровье.
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Гыыыы родные гены папы Кили Бимбы вскрылись...
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михуэль решил пока бениного кореша подоставать?) на самого беню пока рот не открывается?
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Я наслухався вашей предвіборной агитации с вашим патроном Саакашвили, которий не тільки некультурна людина, а і дурковата немнога Источник: https://censor.net.ua/n3139485

Так вот кто сое методички пишет
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Лалала Лалалала 6478e8b9. Коли скаже "путін х**ло", як сказав Дещиця, тоді можна про щось говорити.
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Та Цензор чуть припоздал. Гепуций на мови рекламировал депутата в Раду неделю назад в полит-рекламе, народ чманел---но азиров шелупонь, гепа освоит и мову. Такие и Кобзарь со сцены зачитают---абы бабло стоговать не мешали!
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а в ГБР кернеса не вызывали случайно? закон же один для всех или он нигде не фигурирует? за портнова и медведчука молчу уже или только мародер порох сделали одним козлом отпущения
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Жуков садист и убийца дедов как любят говорить рашисты , а также Украинцев . То что эта крыса Кернес вернул название полачу , маньяку жукову это не на долго , его снова сметут и проспект переименуют , крысу желательно было бы добить нахер !
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Лайно - гепа, як флюгер - підставляє дупу під будь-який політичний вітер.

Шалава.
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ему харашо. у него горшок в кресло каталку вделан. схоже вже опісюється помаленьку, а як обкакуваться начне, то тіко запах видавать буде, а не заправка піджака в труси.
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В нас их таких, "немного дурковатых" аж 10 %.
Правда они утверждали что 24%
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"Стыд,мосье Тартаковский,-в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд?"...(с)
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А яка відповідальність у Кернеса за те, що він не вміє розмовляти?
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Этот керноскот умышленно каверкает мову
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Одного з Азіровим поля ягодка паРашистського!
🤑
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это все сессии в онлайне есть? и для всех городов? это Украина?
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Незважаючи на все отримав задоволення . Може ж....
Аби ще Медведчук заговорив українською я б напевно обісцявся.....
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Тому снайперу, шо стрелял в этого щура, шоб каждый день икалось!
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Очень ценная новость держите нас в курсе
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Не треба нікого критикувати. Так ніхто не заговорить по українськи, бо буде боятися злющої критики. Молодець, непогано заговорив. Рідна ж мова, напевно, не українська. Послухати б всіх на англійській чи на якійсь іншій мові, не рідній і подивитися, чи не буде жодної помилки і піднімати на сміх за наголос чи за якесь слово. Хай говорять, відшліфують.
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"Комментаторы" плять, во что превратили некогда либеральный ЦЕНЗОР??? Маты, оскорбления, большинство заходят на сайт по привычке, все время ужасаясь количеству вражеских троллей и хамов местного разлива.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Немнога дурковата людина", - Кернес на засіданні міськради Харкова заговорив "азірівкою". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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