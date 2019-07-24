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Все про:Єфремов (260) Луганщина (1785) СІЗО (412)

 Спонсор терористів "ЛНР" Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську: З політикою не зав'язую. ВIДЕО

Ексглава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов у середу вийшов зі слідчого ізолятора в м. Старобільську на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Олександр Єфремов вийшов із СІЗО приблизно о 8 ранку. Жодних речей у руках не ніс. Його зустрів адвокат Євген Солодко на позашляховику", - йдеться в повідомленні.

У машині політика супроводжували двоє представників правоохоронних органів.

В інтерв'ю Єфремов сказав, що спрямує свої сили на відбілювання репутації - і особистої, і Партії регіонів, яка нині не існує.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році. ВIДЕО

"Для мене головне завдання - довести, що я як член Партії регіонів зовсім невинний", - наголосив він.

Єфремов також зазначив, що попри нинішню невизначеність, це не означає, що він зав'язує з політикою.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139379
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы выпускают рыгов чтоб Петю мочили.И при этом его же обвиняют в этом.ЗЕбанариум
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Новое лицо знает, что говорит.
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Наша песня хороша - начинай сначала. При Пете не посадили, но в СИЗО он все-таки сидел. Как пришли зебли - так сразу всех сепаров отпустили, а те, кто прятался последние пять лет в Кацапии - назад приехали и начали качать свои права. "Странно", да?
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Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как старий пітор Александр єфрємав .
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Он вполне может подать в суд на прежнюю "преступную власть", выиграть его и получить компенсацию. А следом и должность, что-нибудь вроде "особого уполномоченного по проблемам временно оккупированных территорий".
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ві думалі, єта рєванш? а єта - халоднає лєта...
зєбєнь заряжаєт дожді-пістолєти
Ви знаєте, у мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.
Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився.
Я навіть не кажу, що він був в партії регіонів, як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет.
Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому.
Звичайно він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили.
Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів.
А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах. - site.ua/semen.kabakaev/21533-zelenskiy-priznachiv-mafiozi-z-luganska-v-rnbo/
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П'яти років не вистачило щоб посадити.. Хвала успішній судовій реформі від петі..
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Наша песня хороша - начинай сначала. При Пете не посадили, но в СИЗО он все-таки сидел. Как пришли зебли - так сразу всех сепаров отпустили, а те, кто прятался последние пять лет в Кацапии - назад приехали и начали качать свои права. "Странно", да?
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Та звичайно! За правління Петра притягували до відповідальності, при Шмаклі відпускають. Здогадайтеся хто винен?!
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Думаю, у него к мародёру много вопросов накопилось...
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в цього сепарка ?
ну нехай спитає, якщо його раніше не шльопнуть.
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Не очень. Больше за Азіровым скучаю. За его высерами.
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Ничего, дедушка подтянется, будет играть самого себя в 95-й подворотне... Еще похохочем.
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ти завжди можеш насолодитись перлами читаючи його фейсбук.
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ботва топит за рыга и против пороха...ничего не меняется)))
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Зебилы выпускают рыгов чтоб Петю мочили.И при этом его же обвиняют в этом.ЗЕбанариум
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по сути делают тоже самое, что и бородатая девочка сирожа.
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Вы дебил? Все судьи сейчас назначенные при Пете,в том числе и генплокулол!
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Спитайте у старого друга богдана, портнова
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Зебил, сколько тебе надо времени, что бы понять, что уже два месяца, президент Зеленский?
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Вот же ж брехло! Во-первых, не весна а лето, во-вторых, не "саджаты" а "выпускаты"

Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю - Цензор.НЕТ 5248
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Урод красномордый . Зеля , это твоя "победа" . Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю - Цензор.НЕТ 5586 Никогда не верил клоунам .
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ну с политикой не завязывает просто потому, шо за всю пятилетку застоя его прикончить так и не смогли.
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жаль..що в Україні немає команди,чи групи . подібної як "список Візенталя"
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Потому что яйца надо иметь! Но я так думаю, что все таки найдется в этой стране группа генералов или полковников! Которые сделают наконец то чего требует историческое развитие!
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Поздравляю, зелесвиньи, так держать!
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Трохи вічно червона промоскальська пика стахла ..... Завдання СБУ копнути глибше і тоді полізе така інфа що вистачить на довічне...!
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и щечки все такие же розовые, и морщинок нет, видно хорошо заботились о нем в СИЗО.
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И кто эту мразь сепарскую выпустил ? На Рашке он бы гнил лет 20
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Чё-то новость лайков не собирает...
Аль не люб кому старый барин?
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от дурний Каддафі..Бен Ладен ..Хусейн--- треба було їм приїхати в Україну--оправдають
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де ті що бігали за свинорчуками , нехочуть побігать за ефремовим, чи безкоштовно або без команди авакасяна ніззя ні как
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Їх "націоналізм" спрацьовує лише по команді авакова і не за "дякую"
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он же должен под домашним арестом быть а не гулять
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вроде было видео где он сам признался что он неувиновный в финансировании терористов
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Та він там не сидів в тому СІЗО!! Це все для лохів картинка! Загорілий червонощокий, як і був. А вас баранів розводять на рівному місці і це в інформаційно цифрову епоху!
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Пузо у него в тюрьме не стухло и морда красная так и осталась. Обычно в тюрьме худеют и давление падает, красные морды нормальными становятся, а его видно там кормили не хуже чем дома. И почему "домой в Киев"? Куда небудь его между терриконов, тут же бИндеровцы живут.
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Невже з 2017 року, коли цей красномордий рахувався за судом, важко було визначити підсудність наприклад, за Волинським, Львівським, Івано-Франківським чи Тернопільським судом. Ця гнида гарантовано уже півтора роки мотала строк на шконці.
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Судді у нас однакові, що на Сході, що на Заході, що в Центрі. Продажні і сцикливі.
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Не скажи, там шансів натрапити на суддю, в родині якого втратили близьких за такого чорта, як цей красномордий більше, і який зможе вироком довести, що ця луганська гнида дійсно гнида. А ось судді з Старобільська, який перебуває у десятках кілометрів від ватно-російської мразі з гранатами таки сцикотно. Тим більше, що більшість із них переїхали з окупованих територій і мають там рідню.
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Погано ти друже знаєш нашу судову систему і наших людей. Мабуть любиш носити рожеві окуляри...
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Може тепер снайпера зустріне нерукодупого?
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Це перемога! Да, зебилы?
Или сколько еще нужно подождать?
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тупые зебилы далбоебы считают что виноват Порошенко, при котором если бы он хотел отпустить то сразу бы и отпустил,а не ждал 3 года, Порошенко притсвоихьсудах,при своем генпрокуроре держал его до конца,и как только Порошенка поменял Зебил Ефремова сразу выпустили,совпадение?не думаю
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Вчергове мушу констатувати з глибоким сумом,що судової гілки влади у нас,на жаль,не існує...
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Яка судова гілка?! До чого тут це взагалі? Кожен порохобот знає, що це все зебіли!
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похоже, что шоколадная судовая реформа от Пеци отпустила сепаратиста-убийцу.
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Ні при Порохові ця гидота сиділа, а при бені-портнові судді отримали довгоочікуванний дозвіл на беззаконня. Ви зробили це разом! Залиште лаври, ваших здобутків, собі
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саботаж и договорняк! тоже самое как и по Кернесу...смотрящий от Пети за судами, коррупционер Грановский обо всем добазарился и порешал. Дела все замяли. Луценко место на Нарах и рошена липецкого Пороха тоже.
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Гандоны в судейских мантиях - враги государства. 80% судей нужно сажать в тюрьмы.
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Без команды с банковой...ни один суд в Украине даже не перднет...когда речь идет о таких персонажах как ефремов...
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ну что зебилы, давайте - это все порох подстроил, решение было принято уже давно, суды порошенко ко ко ко ко ко...
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а че? хорошо выглядит... а говорят, что на киче плохо кормят...
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Коли я чую щось на кшталт "Доброго ранку, бандерівці" мене нудить! Якби в нас були бандерівці, то Красномордого на виході з СІЗО зустрічав би снайпер!
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Так а куда подевались патриёты? Где группа встречающих? Где маски, факела и шины? А... Это только в Киеве смелые?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСпонсор терористів "ЛНР" Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську: З політикою не зав'язую. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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