 Спонсор терористів "ЛНР" Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську: З політикою не зав'язую. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Олександр Єфремов вийшов із СІЗО приблизно о 8 ранку. Жодних речей у руках не ніс. Його зустрів адвокат Євген Солодко на позашляховику", - йдеться в повідомленні.
У машині політика супроводжували двоє представників правоохоронних органів.
В інтерв'ю Єфремов сказав, що спрямує свої сили на відбілювання репутації - і особистої, і Партії регіонів, яка нині не існує.
"Для мене головне завдання - довести, що я як член Партії регіонів зовсім невинний", - наголосив він.
Єфремов також зазначив, що попри нинішню невизначеність, це не означає, що він зав'язує з політикою.
Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.
Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.
Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.
Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.
зєбєнь заряжаєт дожді-пістолєти
Ви знаєте, у мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.
Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився.
Я навіть не кажу, що він був в партії регіонів, як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет.
Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому.
Звичайно він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили.
Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів.
А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах. - site.ua/semen.kabakaev/21533-zelenskiy-priznachiv-mafiozi-z-luganska-v-rnbo/
ну нехай спитає, якщо його раніше не шльопнуть.
Аль не люб кому старый барин?
Или сколько еще нужно подождать?