 "Робіть міст, щоб транспорт ходив і цих фашистів-галичан тут не було", - мешканка окупованого Луганська на КПВВ "Станиця Луганська". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою вимогу жінка озвучила журналістам ТСН, які зняли сюжет про ситуацію на КПВВ. При цьому вона назвала українців "бидлом" і звинуватила їх у знищенні старого моста.
"Міст потрібно відремонтувати, щоб транспорт ходив. Щоб фашистів цих тут не було - галичан... Мої батьки в молодості приїхали це бидло піднімати - українське...", - сказала вона.
Как по мне, от оккупированных территорий следует отделиться полноценной границей, предварительно приняв оттудова всех беженцев. Оставшимся никаких пенсий, остальное - по рыночной цене. А сейчас луганчан всё устраивает по принципу:
«Умный телёнок двух маток сосёт» ©
ну не писец?
второе - что у нас не война с РФ, а ГРАЖДАНСКАЯ война с мирными жителями вроде этой тупой бабки.
Беня знает что делает. а вы - нет...
там не ров а река шириной метров сто.
(Линия обороны).
Ты паскуда такая тварь как и этот полуфабрикат человека.
А эту суку,чтоб она всех своих детей и внуков хоронила,лишить пенсии,гражданства.
И это стадо гнать с Украины надо а не договариваться,вместе с ЗЕбуинами..
Я подумал, пора навести порядок в терминологии. Я больше не буду называть жителей мордора "русскими".
Буду называть их, как Ельцин, "россиянами", или еще как-то.
Потому что "русских" в том понимании, какое несет мировая культурная традиция там не осталось.
Все таки целый век целенаправленной отрицательной селекции не мог пройти без последствий.
Сначала миллионы русских, уничтоженных и выдавленных из страны революцией и гражданской войной.
Потом миллионы русских, уничтоженных сталинскими репрессиями.
Потом миллионы русских, уничтоженных второй мировой.
И остатки русских выдавленные из России диктатурой Путина.
В итоге в России остались по большей части те, и потомки тех, кто уничтожал, ссылал, выдавливал.
Они незаконно присвоили себе право называться именем тех, чью цивилизацию они уничтожили.
Честно говоря, между нами мальчиками, та "дореволюционная" цивилизация тоже была не мед.
Там тоже была цивилизация господ и рабов со смещенным центром разума. Но у нее, по крайности. были перспективы, было будущее и, главное был вектор движения к прогрессу и явное стремление стать лучше.
И этих, что остались, нет не перспектив, ни будущего, а движение - только вниз.
А стремление у них лишь утянуть за собой в воронку водоворота всё, до чего могут дотянуться.
Андрей Шипилов
https://censoru.net/37290-na-rossii-net-russkih.html
Нехай пістують в ху.лососію!
Убежден. что были нейтральные комментаторы. Те, кто за Украину, помалкивают, чтобы живыми в Лугандон вернуться.
но нет - показали только эту мразоту. Именно чтобы читатели на неоккупированной части страны хором заорали - А ЗАЧЕМ НАМ ДОНБАСС!!
блин, бараны - стадо баранов, что тут что там...
тьфу.
Вся история с этим уже начинает походить на пляски с бубном.Зачем нам этот мост?Сталин тоже перед войной все мосты в Карпатах укрепил.Вся вражеская техника успешно по ним прошла.
Сїезди сам в оккупацию, расскажи-ка что ті за Украину, смелій диванній воин.
Биогной...
И ведь они и для ***** биогной, но какой формальный повод для геополитики с песней о защите биогноя
Они и раньше были говнистыми, а теперь безнадежно и окончательно испорчены ррссиянской пропагандой.
Войну хотелось бы закончить, но надо решить: а нужны ли нам эти люди и территории, расхреняченные россией, с разграбленными заводами и инфрастуктурой.
Считаю, что нужно провести по этому поводу референдум.
Он уже провел один такой в Крыму и два - на Донбассе.
хавайте то что вам Беня подсовывает. вперед.
Обвиняя жителей Донбасса в том, что якобы война началась из-за них (кричали путин введи войска, махали триколорами сволочи! - это кстати все тезисы написаны кремлевскими политтехнологами), вы тем самым убеждаете и себя и всех остальных что война ГРАЖДАНСКАЯ. То есть поддерживаете тезисы путина и Коломойского.
Сколько здесь комментов - что их всех надо поубивать? только я один кажется понимаю, что происходит. Щас в ватники запишут - не удивлюсь.
ну так если комментатроры в открытую пишут, причем хором, что жителей Лугандона надо поубивать, то это само собой - гражданская война.
А если все-таки РФ напала на Украину, то жители Лугандона - жертвы террористов, с прогрессирующим стокгольмским синдромом. Правда, права голоса я их лет на 20 лишил в целях профилактики.
Вот и все.
Если не хочешь- то молчи! Молчание- золото! И никто эту курву за язык не тянул!