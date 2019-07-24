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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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 "Робіть міст, щоб транспорт ходив і цих фашистів-галичан тут не було", - мешканка окупованого Луганська на КПВВ "Станиця Луганська". ВIДЕО

Мешканка окупованого Луганська висловила вимогу якнайшвидше побудувати новий міст на КПВВ "Станиця Луганська", щоб "транспорт ходив і фашистів-галичан не було".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою вимогу жінка озвучила журналістам ТСН, які зняли сюжет про ситуацію на КПВВ. При цьому вона назвала українців "бидлом" і звинуватила їх у знищенні старого моста.

"Міст потрібно відремонтувати, щоб транспорт ходив. Щоб фашистів цих тут не було - галичан... Мої батьки в молодості приїхали це бидло піднімати - українське...", - сказала вона.

Також читайте: До наступних переговорів у Мінську будуть підготовлені ідеї щодо відновлення моста біля Станиці Луганської, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139371
 
   
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Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги."Путін приді" хай фінансує. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Жителі ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Нехай їдуть в любиму ними Московію. Особливий статус може полягати в позбавленні права участі виборів, Президента , ВРУ мінімум на 5 років; ретельне розслідування участі в злочинних діях проти України, її мешканців; управління територіями призначеними на то адміністраціями, ніяких дотацій, повний господарський розрахунок.
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Кормильцы и подниматели всея Украины просят построить мост.
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До речі можна ж писати пропозиції до своїх депутатів щоб вони прийняли реальні закони щодо цих людей висилати їх в РФ, чи тут робити з них українців, чи ще щось. Здається ми як громадяни України, маємо на це право. Це буде результативніше, чим тут на Цензорі всілякими ватниіками та їх судженнями перейматися і нічого не робити щоб стало краще. Не зробимо ми - зроблять вони закони під себе. Активними треба бути, якщо хочемо свою нормальну державу будувати.
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Какая бабка противная, жесть. Родители ее приехали "украинское быдло поднимать" , тварь зомбирования . Вот он русский мир, во всей красе.
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ВАзвращаем луганчан - пусть участвуют в украинских выборах!
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Они уже научавствовали все за мертвечука
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С таким настроением вам мост не нужен. Вплавь- за бандеровской колбасой.
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«Насильно мил не будешь» ©
Как по мне, от оккупированных территорий следует отделиться полноценной границей, предварительно приняв оттудова всех беженцев. Оставшимся никаких пенсий, остальное - по рыночной цене. А сейчас луганчан всё устраивает по принципу:
«Умный телёнок двух маток сосёт» ©
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Вообще то земля наша, украинская. Пусть они чешут к себе на россию.
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и шоб фашистов этих галЫчан небыла....
ну не писец?
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Твои родители сюда приехали потому что в рашке жрать было нечего, вот они и искали судьбу где получше.
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Понаехавшие из мухосрансков всё вокруг себя снова превращают в тот же мухосранск... "Робіть міст, щоб транспорт ходив і цих фашистів-галичан тут не було", - мешканка окупованого Луганська на КПВВ "Станиця Луганська" - Цензор.НЕТ 3669
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эти "падниматели" из всяких сраней-рязаней, задрыщенсков и усть-пердюйсков в жизни своей убогой ничего тяжелей стакана никогда не поднимали
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Вот почему не огородили этих тварей проволокой и не перекрыли им все КПП? А лучше за сутки всю территорию с этими тварями спалит и потом строить и заселять нормальным населением.
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Так ходють слухи шо Юля предлагала огородить их проволкой, а ей это в упрек ставили! Далекоглядна жинка , однако...
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Реально, должно бьіть переселение такого контигента, с вьіплатой компенсации, из Украиньі в Россию.
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"родители в молодости приехали это быдло поднимать" - именно родители вот таких свиней виноваты в том, что до сих пор приходится раслёбывать: Приднестровью, Абхазии, Осетии, а теперь и Украине. НИКОКГДА нельзя пускать в свой дом свинью, потому-что рано или позно она вылезет на стол и скажет, что она уже не в гостях а у себя в гавнюшнике...
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Здается мне господа что таким образом начинают формировать общественное мнение для каких то решений, было бы не плохо что бы решение было одно, за такие высказывания лишать гражданства, пенсии, а еще на выселение ту ди рашен, вот тогда это быдло наконец заткнется, только боязнь за свою шкуру остановит высказывания этих орков
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такими сюжетами быдлу на неоккупированной части страны дают понять, что виновник война на Донбассе НЕ ПУТИН, а местные там живущие.

второе - что у нас не война с РФ, а ГРАЖДАНСКАЯ война с мирными жителями вроде этой тупой бабки.

Беня знает что делает. а вы - нет...
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Русские как были лживое и лицемерное быдло , так и осталось .
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там не мост строить нужно, а ров глубокий и стену в метров 5 и столько же колючки под напряжением в высоту, чтобы ни одна паршивая ху..лопина не пролезла.
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карту открой, гений пераблин.

там не ров а река шириной метров сто.
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Огромная благодарность журналистам за ПРАВДИВЫЙ показ "НАШИХ" людей.Чем возвращать всю эту срань,лучше найти таких как учительница и мужичек,со здравым умом,вывезти их оттуда и запечатать наглухо.****!Мы кормим отца убийцы наших парней.А сколько их таких?Сотни тысяч.Хватит кормить донбасс!
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"... надо быть бдительными. Это может быть и не открытый, но враг. Это именно те люди, которые сдавали русским наших отступающих бойцов из сектора «Д», когда россияне ввели войска в августе 2015 года. Это они устроили шабаш вокруг наших пленных в Донецке. Не надо питать иллюзий, они все так же нас ненавидят за стремление к свободе и демократии. Они так же легко продадут нас за свои извечные 30 серебренников. После всего того, что выстрадала Украина от северного соседа и его людей, мы просто не имеем права снова наступать на те же самые грабли.»

(Линия обороны).
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Плакала корова выменем качая Языком шершавым слёзы утирая Мальчика распяли , снегирей убили Повезло лишь бабке - УДОВЛЕТВОРИЛИ
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С этими мразями ты решил наладить диалог,а Зеленский?
Ты паскуда такая тварь как и этот полуфабрикат человека.
А эту суку,чтоб она всех своих детей и внуков хоронила,лишить пенсии,гражданства.
И это стадо гнать с Украины надо а не договариваться,вместе с ЗЕбуинами..
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Погранцям на замітку о ту свиню москальску. щоб не їздила до нас за пенсією та харчами!!! Ви чули . їх мокшанців брудних та алкашів, гнали в Україну нас піднімати, це новий тренд!!! На місці журналістки треба було засунути ій в писок мікрофон!!! Чмошніца монголоїдна!!!
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На России нет русских

Я подумал, пора навести порядок в терминологии. Я больше не буду называть жителей мордора "русскими".

Буду называть их, как Ельцин, "россиянами", или еще как-то.

Потому что "русских" в том понимании, какое несет мировая культурная традиция там не осталось.

Все таки целый век целенаправленной отрицательной селекции не мог пройти без последствий.

Сначала миллионы русских, уничтоженных и выдавленных из страны революцией и гражданской войной.

Потом миллионы русских, уничтоженных сталинскими репрессиями.

Потом миллионы русских, уничтоженных второй мировой.

И остатки русских выдавленные из России диктатурой Путина.

В итоге в России остались по большей части те, и потомки тех, кто уничтожал, ссылал, выдавливал.

Они незаконно присвоили себе право называться именем тех, чью цивилизацию они уничтожили.

Честно говоря, между нами мальчиками, та "дореволюционная" цивилизация тоже была не мед.

Там тоже была цивилизация господ и рабов со смещенным центром разума. Но у нее, по крайности. были перспективы, было будущее и, главное был вектор движения к прогрессу и явное стремление стать лучше.

И этих, что остались, нет не перспектив, ни будущего, а движение - только вниз.

А стремление у них лишь утянуть за собой в воронку водоворота всё, до чего могут дотянуться.

Андрей Шипилов

https://censoru.net/37290-na-rossii-net-russkih.html
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Этих тварей-кормильцев нужно выдавить обратно на их историческую родину,в российский "************",чтобы этими путинскими ублюдками и не пахло на нашей уараинской земле !!!
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Забрати громадянство у такої сєпарні!
Нехай пістують в ху.лососію!
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Ну и нафига этот мост нужен. Что бы такие скрепоносцы шастали по Украине, да нах.й надо. Пусть у себя сидят. Твари.
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ТСН во всей красе. Провокаторы гребаные,как и Цензор.

Убежден. что были нейтральные комментаторы. Те, кто за Украину, помалкивают, чтобы живыми в Лугандон вернуться.

но нет - показали только эту мразоту. Именно чтобы читатели на неоккупированной части страны хором заорали - А ЗАЧЕМ НАМ ДОНБАСС!!

блин, бараны - стадо баранов, что тут что там...

тьфу.
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Ерунда какая то.На Укрнете написано,что боевики не дали обследовать специалистам разрушенный мост:"Ваше продвижение в нашу сторону будем рассматривать,как агрессию".
Вся история с этим уже начинает походить на пляски с бубном.Зачем нам этот мост?Сталин тоже перед войной все мосты в Карпатах укрепил.Вся вражеская техника успешно по ним прошла.
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Так езжай поснимай нейтральных,чего кричать.
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инстинкт самосохранения не позволяет им даже рот откріть, а не то что-то вслух сказать.

Сїезди сам в оккупацию, расскажи-ка что ті за Украину, смелій диванній воин.
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Не продлевать закон о особом статусе ордло.Объявить эти территории оккупированными.Прекратить платить соц.выплаты ЛИПОВЫМ переселенцам.Отменить пенсионный туризм.Григоришина,если не перерегистрирует свое ЛЭО из луганска в Украину,лишить права собственности.Вода не в долг,а за наличку(долг лнр перед Украиной более 1млрд.грн.).Коротче - забыть лет на сто и не признавать их,ни в коем случае.
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Отправьте этот символ изящества и утонченности в Московию, пусть прильнет к истокам.
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Для лугандонцев вибір:або російська мова або українська пенсія. Ну і варіант европейський( балтійський): чемодан, вокзал, росія....
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Надо подождать когда ***** им раздаст рашистские паспорта. И пусть едут туда от куда приехали их родители. Там парашу тоже уже востонавливать надо, особенно на болоте комаров кормить некому стало
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когда он им всем раздаст паспорта то будет иметь полное право защищать "своих граждан", которых украинцы, суды по комментам под этом постом, рады бы всех перестрелять.
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Традиционно
Биогной...
И ведь они и для ***** биогной, но какой формальный повод для геополитики с песней о защите биогноя
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Говорите "там же наши люди", нужно им "платить пенсию", "обеспечивать "автономию" ( а согласно планам это больше конфедерация тогда), "полная амнистия", "свободное передвижение людей и товаров" и т.д. А может лучше для начала - ров с крокодилами, колючая проволока и минное поле. И ни одного прохода в нем.( можно еще "китайскую стену" , но у нас с строительством "стен" как то еще с Яценюка не заладилось). Но перед этим всем, отправить туда всех кандидатов в депутаты от ОПЗЖ и Оппа( на) блока ( прямо по списку) . Но это бы было слишком большим счастьем, Увы "це не з нашим украинским щастям"
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Депортировать всю эту донецко-луганскую ватно-совковую публику на парашу. Там вата головного мозга - их не переубедить. Или ждать пока вымрут или депортировать.
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Я тоже всегда считала, что эти нелюди Украине не нужны - это балласт.
Они и раньше были говнистыми, а теперь безнадежно и окончательно испорчены ррссиянской пропагандой.
Войну хотелось бы закончить, но надо решить: а нужны ли нам эти люди и территории, расхреняченные россией, с разграбленными заводами и инфрастуктурой.
Считаю, что нужно провести по этому поводу референдум.
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Путин будет рад помочь насчет такого референдума. Попроси его.

Он уже провел один такой в Крыму и два - на Донбассе.
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Еще есть сомневающиеся в том, что в лугандонии "наши люди"?
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если у вас нет одной капли мозгов, чтобы понять - никто на камеру не скажет что он за Украину - то это ВАША вина.

хавайте то что вам Беня подсовывает. вперед.
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Две бабки и Дед(сын на стороне лнр воевал) ездят на ненавистную ими Бандеровщину за пенсией. Цинизм зашкаливает.
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Ітогі падведьом.

Обвиняя жителей Донбасса в том, что якобы война началась из-за них (кричали путин введи войска, махали триколорами сволочи! - это кстати все тезисы написаны кремлевскими политтехнологами), вы тем самым убеждаете и себя и всех остальных что война ГРАЖДАНСКАЯ. То есть поддерживаете тезисы путина и Коломойского.

Сколько здесь комментов - что их всех надо поубивать? только я один кажется понимаю, что происходит. Щас в ватники запишут - не удивлюсь.

ну так если комментатроры в открытую пишут, причем хором, что жителей Лугандона надо поубивать, то это само собой - гражданская война.

А если все-таки РФ напала на Украину, то жители Лугандона - жертвы террористов, с прогрессирующим стокгольмским синдромом. Правда, права голоса я их лет на 20 лишил в целях профилактики.

Вот и все.
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Брудна ,смердяча льоха !!! Там всі такі ! Нам треба бути на чеку і не дозволити , щоб це лайно поверталось в Україну !!! ХЛОПЦІ , перестаньте займатись виборами !!! Степан Бандера боровся ,воював і життя віддавав за Україну , а ви тільки по телешоу "воюєте "
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Цей міст потрібен нашим армійцям? Якщо ні то нахріна взагалі обговорювати різний непотріб?
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Вот он, голос дамбаса, который мы должны услышать!
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самка ватника хочет мост разрушеный терористами за деньги галичан но лучшеб их не было--лучше б тебя ленин не зачал в калхозе от комбайнерки
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и весь это ватный скот совковый баласт прет за пенсий в украину...биошлак когда они все передохнут
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ватная помойка дать бы ей в кабину шоб покатилось назад подымать парашу
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Здравия всем! А я всегда это знал и понимал! Я вам говорил, что волк попавший ногой в капкан отгрызает конечность чтобы выжить! Или весь волк сдохнет, или только нога! Вот и ваш выбор точно такой же! И надо было быть идиотами чтобы этого не понимать! И хватит здесь рассказывать что боятся говорить на камеру!
Если не хочешь- то молчи! Молчание- золото! И никто эту курву за язык не тянул!
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телевизор сделал свое дело, мозги промыты тщательно. Бабуля циничная
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Мужик хорошо сказал, а на хрена Украине эта пиз-дота.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Робіть міст, щоб транспорт ходив і цих фашистів-галичан тут не було", - мешканка окупованого Луганська на КПВВ "Станиця Луганська". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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