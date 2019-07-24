 "Робіть міст, щоб транспорт ходив і цих фашистів-галичан тут не було", - мешканка окупованого Луганська на КПВВ "Станиця Луганська". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою вимогу жінка озвучила журналістам ТСН, які зняли сюжет про ситуацію на КПВВ. При цьому вона назвала українців "бидлом" і звинуватила їх у знищенні старого моста.

"Міст потрібно відремонтувати, щоб транспорт ходив. Щоб фашистів цих тут не було - галичан... Мої батьки в молодості приїхали це бидло піднімати - українське...", - сказала вона.

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