 Поліція Одеської області затримала підозрюваного у зґвалтуванні дитини. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції в Одеській області.

"Правоохоронці негайно виїхали на місце події та з’ясували, що злочин був скоєний на місцевому ставку, коли дитина рибалила. Зловмисник підійшов до хлопчика зі спини, закрив рот долонею та потягнув до сторожового будиночка, де зґвалтував", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного встановили протягом кількох годин. Фігурант - 63-річний охоронець ставка, його було затримано в селі, де він мешкає.

Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування). Йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали рецидивіста за зґвалтування дівчини в Харківській області. ФОТО