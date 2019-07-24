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 Поліція Одеської області затримала підозрюваного у зґвалтуванні дитини. ВIДЕО

Про сексуальне насильство з боку невідомого чоловіка дев'ятирічний хлопчик розповів родичам, до яких приїхав у гості, і ті одразу зателефонували в поліцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції в Одеській області.

"Правоохоронці негайно виїхали на місце події та з’ясували, що злочин був скоєний на місцевому ставку, коли дитина рибалила. Зловмисник підійшов до хлопчика зі спини, закрив рот долонею та потягнув до сторожового будиночка, де зґвалтував", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного встановили протягом кількох годин. Фігурант - 63-річний охоронець ставка, його було затримано в селі, де він мешкає.

Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування). Йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139352
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль не то сейчас время. Посадить бы его на кол... Посидел бы, подумал о своем не правильном поведении...
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Новий закон вже вступив в дію?
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як воно дожило до 63? і ше стоїть?
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дикунів-кацапів дуже багато, потрібно зменшувати їх чисельність
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ничего особенного. создание шума. под шумок сподручней воровать. власть в стране в том числе.
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разведпризнак кацапа - плохой русский.
насилие над детьми было всегда, его в разы больше, чем попадает в новости. не знал?
а то, что каждый день кто-то погибает в ДТП тоже не знал?
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знал, НО насилие над детьми замалчивать НЕЛЬЗЯ! и это не "ничего особенно" кто бы как не воровал
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насилие над детьми замалчивать НЕЛЬЗЯ!
--
как ты себе это представляешь? заставить всех в принудительном порядке бросить работу и читать милицейские протоколы?
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я не понимаю твою формулировку. дал один из вариантов понимания.
это очень непростые преступления... часто жертвам очень хотелось бы свести "шум" к минимуму... т.е. "замалчивание" для них самое то... насрать? да?

кароч, давай пояснения.
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охраннік пруда... мальчік рибачіл... Там запрєщєно рибачіть, ото дєдушка наказанійє придумав
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Жаль не то сейчас время. Посадить бы его на кол... Посидел бы, подумал о своем не правильном поведении...
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Треба було при затриманні прострелити цій гниді обидва коліна,щоб він до кіння свого нікчемного життя на інвалідному візку катався...
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этих тварей нужно ни задерживать - а убивать при попытке к бегству...имхо
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Зачем? Слишком лояльно. Аккуратненько в камеру к блатным и просто не обращать внимание. Через время не выдержит "мук совести" и повесится, тварь.
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Блин, порохососы и на "таком" умудряются зарабатывать своими говновбросами. Цинизм на уровне панамского мародера.
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відрубати виродку Усі кінцівки та відпустити..!!
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Как содомит-глобализаторское лобби осуществляет сексуализацию детей и психопатологизацию взрослых.
youtube.com/watch?v=1tK8Fu5VnPg&t=2255

youtube.com/watch?v=hwUwchCeeI4
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПоліція Одеської області затримала підозрюваного у зґвалтуванні дитини. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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