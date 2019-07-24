 Поліція Одеської області затримала підозрюваного у зґвалтуванні дитини. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції в Одеській області.
"Правоохоронці негайно виїхали на місце події та з’ясували, що злочин був скоєний на місцевому ставку, коли дитина рибалила. Зловмисник підійшов до хлопчика зі спини, закрив рот долонею та потягнув до сторожового будиночка, де зґвалтував", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваного встановили протягом кількох годин. Фігурант - 63-річний охоронець ставка, його було затримано в селі, де він мешкає.
Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування). Йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Досудове розслідування триває.
насилие над детьми было всегда, его в разы больше, чем попадает в новости. не знал?
а то, что каждый день кто-то погибает в ДТП тоже не знал?
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как ты себе это представляешь? заставить всех в принудительном порядке бросить работу и читать милицейские протоколы?
это очень непростые преступления... часто жертвам очень хотелось бы свести "шум" к минимуму... т.е. "замалчивание" для них самое то... насрать? да?
кароч, давай пояснения.
Ты желтеешь...
youtube.com/watch?v=1tK8Fu5VnPg&t=2255
youtube.com/watch?v=hwUwchCeeI4