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 Суспільство, За кордоном
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Все про:затримання (2954) Росія (19036) Навальний (128)

 "Вийшов з дому побігати і купити дружині квіти. Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю в поліції", - в Москві знову затримали Навального. ВIДЕО

Поліція Москви вчергове затримала російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навальний розповів на своїй сторінці в інстаграмі. За його словами, сталося це вранці, коли він хотів здійснити невелику пробіжку і купити квіти дружині Юлії, яка сьогодні святкує свій день народження.

"Правду кажуть, що спорт іноді шкідливий. Вийшов з дому сьогодні побігати і купити дружині квіти - у неї сьогодні день народження. Юліє, привіт, з днем ​​народження. Біля під'їзду маленький автобус з ОМОНом і мене затримали... Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю у відділенні поліції", - каже Навальний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139343
 
 
 Топ коментарі
 
Зе команда чесная, все "новые лица" "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального - Цензор.НЕТ 6967 "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального - Цензор.НЕТ 8215
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Мародер - ты про Коломойского? Ну он самый большой вор за последние 5 лет. Или у тебя мародерство не связано с воровством?
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Петю в трусиках будут задерживать? Я бы на это глянул.
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скоро и у нас такое будет - одни рост ,полный одобрям и главное - кто не с нами тот против нас )))
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Петю в трусиках будут задерживать? Я бы на это глянул.
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Мародер - ты про Коломойского? Ну он самый большой вор за последние 5 лет. Или у тебя мародерство не связано с воровством?
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я бы посмотрел как он бегает и даже не надо его в первый раз задерживать)))
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....какой же скудный мозочек у шаурмы....
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ага, такой же как и у мародеристых будкостроителей
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На Вову в червоних трусиках ми вже намилувалися!
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Трепать языком проще всего. Сменить гнилую верхушку управления государством,это не спину почухать.
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люди у нас, как оказалось, зеленые, ну и страна такого же цвета - зеленого дерь.... "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального - Цензор.НЕТ 8272
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тебя наручниками приковали???? не хочешь жить с такими людьми вали нахер.... тебя ни кто не держит... вали в мордор
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а нашо мені знати про цього ФСБшного провокатора ?!
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Бегал в трусах с мобильным телефоном? Или в трусах за цветами ходил? Ну а если серезно, эти их мобильные сьемки то в полиции то в автозаке с улыбками на лицах уже поднадоели, толку от их митингов за ограждениями в окружении полицаев.
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не более чем клапан для спуска газов))
в разе чего их просто поименно задержат, как героя новости, да и то, если не впадлу ментам будет.
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Я не знаю что он там бегал и вообще не хочу обсуждать. Но зачем писать совершенно дебильный вопрос про бегал в трусах с телефоном? Потому что да, 99% людей сейчас бегают с телефоном. Музыку ты с чего слушать собраешься?
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Навальный хоть в трусах, а наш преЗЕдент может и без трусов на пианино играть
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Диалог касательно более глубокого использования русского языка на Донбассе возможен. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает RBC.ua.
По его словам, это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречит украинской Конституции.
Разумков отметил, что красная линия в этом вопросе определена так, что украинский язык является единственным государственным языком в Украине.
Комментируя замечание, что такая же аргументация звучала при принятии "закона Кивалова-Колесниченко" в 2012 году, Разумков заявил, что тогда не было войны.
"Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат, - сказал Разумков и добавил что ему обидно сравнение 2с представителями бывших политических элит".
Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума.
Также напомним, что в Авдеевке Донецкой области родители пишут жалобы и протестуют против перехода их школы на украинский язык. Большинство родителей, дети которых переходят в 6−7 классы, хотят оставить обучение на русском.
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Навальный это "проэкт" кремля. Если бы он реально был оппозиционером, то его бы уже давно убили....
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Ему не нужно быть агентом кремля, достаточно просто, чтобы у тебя складовалось такое впечатление. Навальный - полезный дурачок.
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100% - кремлёвская выхлопная труба для наивных, заодно ещё и стукач
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Не думаю. Убьют, или надолго посадят, как только увидят в нем реальную опасность. Пока карлик не видел в нем реальной опасности, ведь зомбоящик под его контролем.
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мне больше интересно про то
как на луганском направлении наши укрепления собрались разбирать со своей стороны
а перед этим ефремова из сизо выпустили с каких то куёв, явно не просто так
можите бросить в меня тапочек
но есть большие шансы шо до нового года Луганск опять будет наш
псы. ... с кем теперь донецкие малоросы олимпийские игры будут проводить?
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Кандидат в президенти в труселях йде за квітами, що ше казати....
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Батарейки заменят, и выпустят. Первый раз что ли ?
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И еще ***** будет визжать на весь мир что в Украине ущемляют рузьгоязычных?
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На кой ляд мне знать, что творится эРэФии.
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Работа у него такая - сидеть в полиции и нарываться на штрафы, а то какой же это революционер и борец за народное счастье?
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***

иногда кажется, что периодичность, с которой арестовывают навального,
четко совпадает с частотой зарядки батареи в прослушке
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Бл.. , вышел в трусах ,Ленке цветов купить ,и тут эти ,, маски шоу . "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального - Цензор.НЕТ 862.
"Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального - Цензор.НЕТ 2680.
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Навальный, чей крым?
Как говорила Лидия Аркадьевна, звезда ютюба: Во всём виноват Навальный! :D
Вот я ему не верю, он просто красивая картинка с приятным голосом, в белоснежной рубашке, в дорогом костюме жестикулируя красивыми руками делает иллюзию оппозиции. Кстати, понаблюдайте за его жестикуляцией. Эти музыкальные пальцы - его главное оружие.
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Долбо**ская Бензоколонка, это прэлэсно ! )))
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Бутербродный теперь до конца жизни будет ходить или в трусах или в одежде без карманов... чтобы наркоту некуда было ему подкинуть!
)))))))))
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Я другой такой страны не знаю,где так вольно дышит челавек...
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Тю, удивил.
Аваковские орлы просто убивают тех, кто случайно проходил рядом.
Как оправдание - он не хотел быть свидетелем или нефуй гулять по улице, если мы тут пьяные стреляем
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И статью накатали - за совращение бабушек!"Вийшов з дому побігати і купити дружині квіти. Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю в поліції", - в Москві знову затримали Навального - Цензор.НЕТ 1496
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Врьот, падла! За піражкамі бєгал!

навальний! Чєй Крим?
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Пошли очередные игрища на России в опозицию
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Ну, во-первых, не как дурак, а, во-вторых, цветы можно было и на дом заказать.
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был Навальный, а стал карНавальный...хоть в штанах, хоть без...все равно москаль, а он не бывает хорошим по определению (см. толковый словарь или спроси любого украинца)
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Терпи Леша, Ленин перед майданом в шалашах прятался.
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Радуйся!...Был-бы, настоящим оппозиционером, не "карманным" - валялся-бы сейчас, пробитый пулями...
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Так ми і повірили. Від подружки шпарив, добре що хоч в трусах. А квіти жінці купував, щоб сковорідкою не отримати. Все логічно
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Вийшов з дому побігати і купити дружині квіти. Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю в поліції", - в Москві знову затримали Навального. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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