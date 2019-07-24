 В окупованому Судаку фотографи побили туристів, які відмовилися доплатити за світлину з орлами. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис побиття опублікував на своїй сторінці в соцмережі користувач Сандро Кіріак.

"Сталося це 22 липня 2019 року біля стін Судацької фортеці, як кажуть друзі, - ці з орлами розвели хлопців на фотографування, а після почали вимагати гроші, вимагали більше, а за відмову почали бити натовпом на двох", - пише він у коментарі до запису.

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