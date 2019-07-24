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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2209) Крим (7199) Донбас (12581) Потураєв (7)

 Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас, - радник президента Потураєв. ВIДЕО

Політичний радник президента України, 94-й номер у списку "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що Володимир Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас.

Про це він сказав в ефірі ATR, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас і навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають [українські] паспорти, як би ризиковано це не було. У Криму, я маю на увазі, під окупацією, під репресіями. Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості", - сказав Потураєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139304
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть зе сам за себя говорит, надоели эти говорящие временщики.
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Жаль... А порохоскот так надеялся..
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Он просто так сдаст Крым, Донбасс и всю Украину.
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Пусть зе сам за себя говорит, надоели эти говорящие временщики.
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***
да... мы не знаем много,
но факт заметен мерзкий:
не хочет от Зеленского
к нам выходить Зеленский.
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а кто ты ему такой. проси пороха пусть он к тебе как к избирателю выйдет
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Нам сообщили о будущем "подвиге" несгибаемого роялиста. Манипуляторы вроде этого, начинают готовить биомассу к принятию пораженческих условий, выдвигаемых ****** в отношении лугандона: рузькиязык, своя программа общеобразовательная и история, особый статус, сохранение кацапских паспортов и прямого вещания кацапосми, кацапские и белорусские "миротворцы" на линиях разграничений и выборы под контролем оккупационных властей
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Не піде, він просто здасть всю Україну ху...лу !
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А менять и не надо, российской военной базе и космическим войскам в Крыму нужна Днепровская вода
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вы зебилы открыли рот и верите политикам, идиоты)))))
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зєля хочіт разрішить данєцку гаваріть па русскі...как думаіш ета правільна?
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А ему никто и не дал бы разменять, он это уже понял, и потому Зе-глашатаи, типа этого Потураева гоняют эти тупые популистские понты.
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Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас, - радник президента Потураєв - Цензор.НЕТ 6854
файна новина!
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Он просто так сдаст Крым, Донбасс и всю Украину.
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А при Пеппе такого не было - при Пеппе Зе всегда разменивал Крым на Бамбасс!!
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Самая воинственная патриотическая риторика и громче всего всего кричат о фронте и войне обычно те, кто на фронт ни за что не поедет.. Присмотритесь.
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ще не відомо..що краще розмінювати..українські паспорти їм потрібні щоб шастати туда сюда--на закупи за пенсією..і т.д.--а не то що вони сумлінні громадяни України ,що не здали паспорти..у них два паспорти
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Во бред. Уже давно променяли. Ни в минск1 ни в минск2 ни в готовящемся минске 3 нет и не будет и слова о Крыме а только легализация захваченых росией территорий.
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"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма"

Никогда не говори "никогда". Тем более, если твой Президент по профессии артист, клоун и паяц.... Врать и перевоплощаться-- это у него профессиональное...
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А на чем спекулировать теперь ПЭЦЬКОВИ? И сказать нечего. Ай -я-я.
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Не сдаст Зеля Крым! Точно говорю, у него там элитная квартира осталась.
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Потураєву треба прямо пояснити, що обмін на Донбас росія не пропонувала, бо їй необхідна вся Україна на колінах. Якщо так проводити політику, то у тій Україні не буде місця порохоботам і зебілам, а залишаться лише малороси з голим задом. Якщо Потураєв буде потурати сепарам, то ми прийдемо до такого сумного сценарію.
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напиши листа Потураєву і все поясни, в чому проблема?
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Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс, - советник президента Потураев

.......................

його хтось запитує? І як розмінювати? Коли кацапи самі кажуть - забирайте до себе цей анклав руського міру, знімайте блокаду, відводьте ВСУ, особивий статус тощо. Який Крим? Де про Крим взагалі йдеться? ***** сто разів казав, що питання про Крим взагалі закрите вже. І зєлємойські про Крим на зустрічах з тим ж західними лідерами нічого не кажуть, не просять. Хто казав, що питання Криму треба винести "за скобки"? Хіба не зєлємойські? Де новий пласт санкцій проти кацапів по Криму чи то по Донбасу за часів правління кловуна? Навпаки - знімають вже наявні санкції.
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Імпортовані компанією "Богдан Моторс" в рамках держоборонзамовлення Китайські пікапи закуповуються в середньому по 235 тис. гривень.

А ось МО України закуповує їх вже під брендом "Богдан" і зовсім за інші гроші - 2 млн 981 тис. грн!
Якраз тому на території "Богдан Моторс" обшуки.
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Есть один компромиссный вариант, который может устроить ВСЕХ (без потери лица, имиджа и отступления от принципов):
1) Крым независимое, демилитаризованное государство самоопределения крымско-татарской нации с особыми безвизовыми и экономическими отношениями со странами, в которые от входил за последние два века (Турция, рф и Украина), с правом граждан этих стран на ПМЖ в Крыму, при условии наличия недвижимости (пенсию своим гражданам платит государство, гражданами которого они являются и отчисляют взносы в пенсионный фонд, с медицинской страховкой могут быть различные варианты);
2) Парламент Крыма двух палатный: меджлис крымско-татарского народа (граждан Крыма) и
палата представителей (всех ЖИТЕЛЕЙ Крыма), президента, министра обороны, иностранных дел и главу службы безопасности назначает меджлис, премьер-министра и остальных министров коалиция в палате представителей, кандидатуру премьера должен еще одобрить меджлис);
3) Севастополь как военно-морская база отдается в безвозмездную экстерриториальную аренду РФ на 50 лет без возможности пролонгации и последующим обязательным выводом.
Считаю это разумным компромиссом и выходом из ситуации без активных военных действий!
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я знаю эту позицию, реализация которой может быть, только в двух случаях:
1) победа в войне неядерной страны с ядерной империей;
2) ждать пока ымперия сдохнет (не факт, что этотбудет мирно);
я же предлагаю РЕАЛЬНЫ ВАРИАНТ ("здесь и сейчас") , парашу этот вариант тоже вполне устроит, несмотря на видимость "нежелания" обсуждать статус Крыма!
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Повторюсь - что конкретно даст рашке реализация такого варианта?
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Тобто створити прецедент зміни кордонів в Європі та надати механізм і благословення росії захоплювати території інших держав
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чет ты брешеш троль минстецевый
Крым оккупирован войсками РФ
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А росія чи Україна на це погодилася?
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решение этого "тухлого" вопроса выгодно всем и параше и Украине, и европе и сша!
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Ви не забули про те, чому кордони не повинні змінюватися? І ще - Україні таке рішення нічого не дає.
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я ничего не забыл, однако границы Европы уже менялись после 1945 года и скажу больше, не вижу огромного "ужаса" в урегулировании территориальных споров с Венгрией или Румынией, а с Польшей нужно окончательно примириться или создать конфедеративное государство (литва и в перспективе белоруссия тоже бы в нем не плохо "смотрелись" бы)
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да и восточную Пруссию надо вернуть Германии, также как Сахалин и половину Курильских островов Японии! По Сахалину можно достичь такого же компромисса как и по Крыму, иначе война на дальнем востоке неизбежна!
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ты даешь типа немец
ты явно сидишь в Ольгино
немцы помнят как США профинансировав и Гитлера и Сталина организовало ВВ 2
на которой наварилось
и уничтоёили 60 млн европейцев
немцы это все в массе понимают и поэтому не будут давить хйлапутина пока это выгодно США
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Украине это неприемлемо из-за нехорошего прецедента. И что заставит рашку пойти на такой компромисс? Крымский пакет санкций слабее, чем ограничения за один сбитый Боинг или вмешательство в выборы США. Никаких дополнительных усилий по деоккупации на мировой повестке дня нет. За что такое рашке отдавать Крым?
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Соевые ваш барыга политический импотент все не угомонится после двух пенделей под зад от народа Украины - да он же теперь мощная жопозиция и ваши поносные мычания на форуме тому подтверждение...
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Политический советник президента Украины, 94-й номер в списке "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что Владимир Зеленский никогда не пойдёт на размен Крыма на Донбасс. Источник: https://censor.net.ua/n3139304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потураєв лише радник президента і за посадою не повинен говорити про рішення президента. Якщо зняти з посади Потураєва, то Зеленський може говорити про те, що він такого не обіцяв.
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да да, Зеленский уже и войска отводит, фортификации разбирает на границе, что б руским танкам не мешало ничего ехать к Киеву
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Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс, - советник президента Потураев
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Тоді за так подарує Крим і Донбас.
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при цьому усі прекрасно розуміють, що Кирим повернути не реально, а повернуті руїни Донбасу на умовах мінських договорняків стануть каменем на шиї країни..
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Можно российских оккупантов в Крыму залить Днепровской водой,они не выдержат и отдадут оккупированную часть Донбасса,так делали "казачки" когда Мазепу сдавали Московии.
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Это тоже самое, что к примеру, спросить меня куда поступит мой пятилетний племянник после школы... 95номер!!!!!)))
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Ага... Він просто здасть всю Україну... Інакше якого біса розмови про перегляд мовного закону, декомунізацію та двопалатний парламент???
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Ни каких обменов и разменов....зебобик просто все подарит паРаше...безвозмездно...то есть даром.... и Крым..и Донбасс...и Украину....
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А КОМУ ПОТРІБНА ЧАСТИНА СВІНОЛУПОГО ДАУНБАСА? НЕХАЙ ТАК ***** ЗАЛИШАЄТЬСЯ, А МИ БУДЕМО ЗА ЦЕ САНКЦІЙ ВИМАГАТИ. ТА Й НІХТО НІЯКИХ ПРОПОЗИЦІЙ І НЕ РОБИВ. ЦЕ Ж БУВ БИ БЕЗГЛУЗДІЙШИЙ ОБМІН.
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Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-обіцянки. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас, - радник президента Потураєв. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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