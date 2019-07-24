 Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас, - радник президента Потураєв. ВIДЕО

Про це він сказав в ефірі ATR, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас і навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають [українські] паспорти, як би ризиковано це не було. У Криму, я маю на увазі, під окупацією, під репресіями. Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості", - сказав Потураєв.
да... мы не знаем много,
но факт заметен мерзкий:
не хочет от Зеленского
к нам выходить Зеленский.
файна новина!
Никогда не говори "никогда". Тем более, если твой Президент по профессии артист, клоун и паяц.... Врать и перевоплощаться-- это у него профессиональное...
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його хтось запитує? І як розмінювати? Коли кацапи самі кажуть - забирайте до себе цей анклав руського міру, знімайте блокаду, відводьте ВСУ, особивий статус тощо. Який Крим? Де про Крим взагалі йдеться? ***** сто разів казав, що питання про Крим взагалі закрите вже. І зєлємойські про Крим на зустрічах з тим ж західними лідерами нічого не кажуть, не просять. Хто казав, що питання Криму треба винести "за скобки"? Хіба не зєлємойські? Де новий пласт санкцій проти кацапів по Криму чи то по Донбасу за часів правління кловуна? Навпаки - знімають вже наявні санкції.
А ось МО України закуповує їх вже під брендом "Богдан" і зовсім за інші гроші - 2 млн 981 тис. грн!
Якраз тому на території "Богдан Моторс" обшуки.
1) Крым независимое, демилитаризованное государство самоопределения крымско-татарской нации с особыми безвизовыми и экономическими отношениями со странами, в которые от входил за последние два века (Турция, рф и Украина), с правом граждан этих стран на ПМЖ в Крыму, при условии наличия недвижимости (пенсию своим гражданам платит государство, гражданами которого они являются и отчисляют взносы в пенсионный фонд, с медицинской страховкой могут быть различные варианты);
2) Парламент Крыма двух палатный: меджлис крымско-татарского народа (граждан Крыма) и
палата представителей (всех ЖИТЕЛЕЙ Крыма), президента, министра обороны, иностранных дел и главу службы безопасности назначает меджлис, премьер-министра и остальных министров коалиция в палате представителей, кандидатуру премьера должен еще одобрить меджлис);
3) Севастополь как военно-морская база отдается в безвозмездную экстерриториальную аренду РФ на 50 лет без возможности пролонгации и последующим обязательным выводом.
Считаю это разумным компромиссом и выходом из ситуации без активных военных действий!
1) победа в войне неядерной страны с ядерной империей;
2) ждать пока ымперия сдохнет (не факт, что этотбудет мирно);
я же предлагаю РЕАЛЬНЫ ВАРИАНТ ("здесь и сейчас") , парашу этот вариант тоже вполне устроит, несмотря на видимость "нежелания" обсуждать статус Крыма!
Крым оккупирован войсками РФ
ты явно сидишь в Ольгино
немцы помнят как США профинансировав и Гитлера и Сталина организовало ВВ 2
на которой наварилось
и уничтоёили 60 млн европейцев
немцы это все в массе понимают и поэтому не будут давить хйлапутина пока это выгодно США
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потураєв лише радник президента і за посадою не повинен говорити про рішення президента. Якщо зняти з посади Потураєва, то Зеленський може говорити про те, що він такого не обіцяв.
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Тоді за так подарує Крим і Донбас.