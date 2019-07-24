 Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас, - радник президента Потураєв. ВIДЕО

Про це він сказав в ефірі ATR, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас і навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають [українські] паспорти, як би ризиковано це не було. У Криму, я маю на увазі, під окупацією, під репресіями. Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості", - сказав Потураєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв