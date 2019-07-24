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 Нелегальний "магазин" китайських "авторських наркотиків" ліквідовано в Києві. ВIДЕО

Столичні поліцейські ліквідували групу наркоторговців, які розповсюджували китайські "авторські наркотики" через інтернет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на Еспресо ТБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139287
 
 
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Авторские!? это объясняет некоторые странности в поведении… Но не объясняет почему Меркель трясло.
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а кто крышевал.....слабо публиковать....убивают молодежь.......в китае стенка в затылок....а шо в Украине....
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Ось чому зельоні набрали такий відсоток.
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ЭТО ОБЪЯСНЯЕТ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПеТЕКАНТРОПОВ НА ЦЕНЗОРЕ )))
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Цензор.НЕТВідеоПодіїНелегальний "магазин" китайських "авторських наркотиків" ліквідовано в Києві. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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