 Нелегальний "магазин" китайських "авторських наркотиків" ліквідовано в Києві. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на Еспресо ТБ.
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У приватному будинку в Києві ліквідовано найбільшу в історії України нарколабораторію. Вилучено понад 20 кг наркотиків на суму майже 20 млн гривень. ВIДЕО
Нарколабораторію з виробництва наркотиків ліквідовано на Київщині, - СБУ. ФОТО
Ліквідовано наймасштабніше в Україні угруповання, що контролює торгівлю наркотиками на Дніпропетровщині, - МВС. ВIДЕО
Магазин "Мегамаркет" горить на лівому березі Києва. ВIДЕО
Кіберполіція розпочала спецоперацію щодо боротьби з порушенням авторських прав
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Mamay1648
Авторские!? это объясняет некоторые странности в поведении… Но не объясняет почему Меркель трясло.
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24.07.2019 00:55
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Volodymyr Voloshanskyy
а кто крышевал.....слабо публиковать....убивают молодежь.......в китае стенка в затылок....а шо в Украине....
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24.07.2019 03:25
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Jerry Lee
таємниця слідства, ага???
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24.07.2019 06:25
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буков
Залишилсиь лише легальні?
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24.07.2019 07:09
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OldCat
Ось чому зельоні набрали такий відсоток.
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24.07.2019 08:29
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Roman Ivanovich
магазин спаліть разом з власниками!!!!
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24.07.2019 08:33
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Lucretia Black
ЭТО ОБЪЯСНЯЕТ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПеТЕКАНТРОПОВ НА ЦЕНЗОРЕ )))
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24.07.2019 09:09
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