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 Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили, що цей вантаж був незаконно переміщений через кордон із території Росії на територію України.

Учора пізно ввечері у Великописарівському районі прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби та співробітниками СБУ, в межах проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" запобігли спробі незаконного переміщення через російсько-український кордон препаратів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДПСУ.

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За попередньо отриманою від співробітників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби інформацією про можливу протиправну діяльність, на один із напрямків держрубежу було вислано спільний прикордонний наряд. В подальшому міжвідомча група, перевіряючи ділянку держрубежу в районі н.п. Дмитрівка, поблизу кордону виявила та затримала громадянина України, який не мав при собі жодних документів, що посвідчують особу. Поряд з чоловіком, який виявився жителем одного з прикордонних населених пунктів, знаходилися 4 ящики з препаратами, які, ймовірно, містять анаболічні стероїди. В ящиках було понад 2560 упаковок з ампулами, флаконами та пігулками, всього сімдесят тисяч пігулок та близько шістдесяти тисяч ампул. Сума оцінки затриманого товару може сягати понад мільйон гривень.

Правоохоронці встановили, що даний вантаж був незаконно переміщений через кордон з території Росії на територію України.

Наразі за порушення прикордонного режиму та незаконне перетинання державного кордону України стосовно 62-річного чоловіка складені адміністративні матеріали за статтями 202 та 204-1 КУпАП. Також в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 "Контрабанда" КК України, вантаж передано компетентним правоохоронним органам для проведення подальших слідчих дій.

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Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба 01
Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба 02
Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба 03
Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба 04

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Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба 05
Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба 06
Українець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба 07
Фото: dpsu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139263
 
 
 Топ коментарі
 
***
идет качок, качается.
вздыхает на ходу:
- стероиды кончаются
теперь я пропаду
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Качок бычка забодает издалечка.
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Тепер прийдеться довго віджиматися на турніках та брусах.
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Мабуть бізнесмен Циля віз у свій аптечний ларьок.
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это в смысле мойра жаберман? сестричка шыкаладного любителя дамбасни ?
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"На более миллиона гривен"- очі не ріже?
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а може, він все життя мріяв стати самим сильним
клята хунта руйнує мрії!
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На миллион! Да не может быть---ой! Знал бы народ какой контрабас с РФ по лекарствам уже лет 10 ганяют на самом деле---да выздоровел бы с хода. Там на лярды в месяц запросто---прибыль чистую имею в виду.
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Додумался... Да, учитывая "рукожопость "рассеян", от этих анаболиков, не бицепсы расти будут, а член - усыхать...(Хотя, вообще-то, у большей части анаболиков один из "побочных" эффектов, именно такой - знакомый врач, рассказывал... Однако, от европейских, хотя-бы, мышцы, действительно, увеличиваются ...).
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мальчики с трусиках остались без "лекарств" Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7634 премию этому герою Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7634
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***
идет качок, качается.
вздыхает на ходу:
- стероиды кончаются
теперь я пропаду
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Богдана курьер, у него перекач серьезный, даже через одежду видно. Все пиджаки в плечах и на бицепсах лопаются.
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PharmaCom Labs занимается изготовлением стероидов, была создана в 2006 году в Молдове.
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Чувак взнав, шо в нас вже наваросія. А зєля наркорозповсюджувачам ока не виклює!
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бл,ведь классные витамины тормознули - фармакомовские..
лучше бы говно китайское стопорнули..
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тоже хотел роль ведьмака в ведьмаке от нетфликса ?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУкраїнець віз із Росії анаболіки на понад мільйон гривень, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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