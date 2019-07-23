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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2193) розслідування (1525) вбивство (1851) Шеремет (230)

 Журналісти передали Зеленському матеріали власного розслідування вбивства Шеремета. ВIДЕО

Колеги Павла Шеремета Даріас Богуцький та Едуард Чекін передали президенту Володимиру Зеленському власне розслідування вбивства журналіста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", матеріали розслідування передали під час доповіді поліцейських про стан справи.

У матеріалах журналісти заявляють, що вбити Павла могли через його розслідування зникнення телеоператора ОРТ Дмитра Завадського, з яким працював Павло в Білорусі.

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"Я впевнений, що корінь цього пов'язаний зі вбивством Дмитра Завадського. Шеремет ніколи не переставав розслідувати це. Я це точно знаю. За кілька місяців до його смерті ми з ним говорили про це і він ніколи не мирився з тим, що навіть не знайшли тіло Завадського", — сказав Богуцький.

Свого часу Павло Шеремет знімав фільм про зникнення людей в Білорусі, серед них був і Дмитро Завадський.

Фільм називається "Дикая охота", він розповідає про долі зниклих у Білорусі політиків Юрія Захарченка та Віктора Гончара, журналіста Дмитра Завадського і бізнесмена Анатолія Красовського. Всі вони відкрито виступали проти місцевої влади. Шеремет довго боровся за те, щоби фільм пустили в ефір російського телеканалу ОРТ. У Білорусі цей фільм заблоков

Зазначається, що поліція поки вважає передчасним називати прізвища підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета.

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139223
 
   
 Топ коментарі
 
Понятное дело что не за обычное обгавкивание политиков идут на убийство журналиста. Лука такая же мразь как и Хуйло ничем не брезгует даже убийством.
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жрналисты вместо следователей, през вместо суда
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Порохоботам і це не сподобається...
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путін дав наказ вбити, щоб шантажувати лукашенка. Так вже було з Гією Гонгадзе! І люди поруч з вбитим були ті самі, Альона Притула!!!! Ключ до розкриття цих двох злочинів це Притула!
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Понятное дело что не за обычное обгавкивание политиков идут на убийство журналиста. Лука такая же мразь как и ***** ничем не брезгует даже убийством.
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жрналисты вместо следователей, през вместо суда
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А вони тут причім, журналісти ж натякнули на причетність БАцьки до вбивства...
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Брешуть колеги - наводять на хибний слід.
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Звідки впевненість про хибність версії?
Ви ведете власне розслідування?
Чи самі розробляли ліквідацію Павла?
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Коли його вбили, я продивився його останні публікації. І знаючи контекст політичного життя в Україні зробив певні висновки. Вони підтвердились, коли переляканий Порошенко звернувся до ФБР щодо допомоги в розслідуванні. Ще більше вони підтвердились, коли почали запускатись абсурдні версії.
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Тобто впевненість лише з своїх роздумів?
А чому не може бути варіанта, що бульбашей використали втемну?
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Так, все дуже спекулятивно.
Це досить складно - простіше було би найняти місцевих. Згадайте як вбили Сашка Білого. Та і Шеремет був зосередився більше на українській політиці. Варіант з бацькою та його чекістами виглядає вже занадто по-мєстєчковому.
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какой смысл не называть фамилии, если дело действительно связано с расследованием Шеремета, то заказчики всё равно себя узнали.
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Якщо справа дійсно пов'язана з цим розслідуванням, то замовник може бути лише один тоді... Нагадаю, що Завадський зник у Білорусі і підтримував опозицію до Бацьки.
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Исходя из того что реформированный Порошенко суд выпустил даже реально известных убийц Гандзюк, представляете какую банду мы грели последие 5 лет!?
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якщо все вирішує ЗЕ--то навіщо ВР..? він і там був і то сказав і того наказав і тому доручив...
лайте декілька помічників і не потрібно міністрів?
конституцію переписати?
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Не зря же Порох обнимался с бацькой. Был дан сигнал, Лукашенко понял, что настал весьма удобный момент, и им воспользовался, чтобы уничтожить своего давнего врага. Бацька может сказать спасибо Порошреку за дружбу и поддержку.
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Не смешите мои колени.
Бацька про этого деятеля никогда не слышал.
А то, что он нашел член на помойке и начал тыкать в любовницу Литвина вот и повод.
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Зе -тоже юрист,новая команда во всех силовых структурах на подходе,так что и эта версия будет пущена в расследование.Молодцы журналисты.Притула -чёрная вдова.
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Та ну нах. Сказали б сразу кто убийца. И не пришдлось бы досматривать триллер до конца.
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посмотрите видео на Ютубе Леонида Ройтмана на многое прояснится ситуация
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Зе надсмеялся над компетентностью Михаила Ткача,назвав его мальчиком.
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Пока есть путин - есть Лукашенко!!! это одна и та же хрень!!
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Дивлюсь на міміку і манеру триматись Зеленського.
Якщо б це був не Президент - сказав би, що людина нетвереза.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЖурналісти передали Зеленському матеріали власного розслідування вбивства Шеремета. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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