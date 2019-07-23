 Журналісти передали Зеленському матеріали власного розслідування вбивства Шеремета. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", матеріали розслідування передали під час доповіді поліцейських про стан справи.

У матеріалах журналісти заявляють, що вбити Павла могли через його розслідування зникнення телеоператора ОРТ Дмитра Завадського, з яким працював Павло в Білорусі.

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"Я впевнений, що корінь цього пов'язаний зі вбивством Дмитра Завадського. Шеремет ніколи не переставав розслідувати це. Я це точно знаю. За кілька місяців до його смерті ми з ним говорили про це і він ніколи не мирився з тим, що навіть не знайшли тіло Завадського", — сказав Богуцький.

Свого часу Павло Шеремет знімав фільм про зникнення людей в Білорусі, серед них був і Дмитро Завадський.

Фільм називається "Дикая охота", він розповідає про долі зниклих у Білорусі політиків Юрія Захарченка та Віктора Гончара, журналіста Дмитра Завадського і бізнесмена Анатолія Красовського. Всі вони відкрито виступали проти місцевої влади. Шеремет довго боровся за те, щоби фільм пустили в ефір російського телеканалу ОРТ. У Білорусі цей фільм заблоков

Зазначається, що поліція поки вважає передчасним називати прізвища підозрюваних в причетності до вбивства Шеремета.

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".