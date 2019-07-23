EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
  2880  16
Все про:забруднення (61) Росія (19036) екологія (441) ріка (60)

 У прикордонній з Україною Брянщині забруднюють місцеві річки, які впадають у Десну, - еколог. ВІДЕО+ФОТО

У прикордонній з Україною Брянській області РФ місцеві річки Вабля і Бабинець перетворені на стічні канави та отруюють річки Судость і Десну. Стічні води зливаються в річку в районі Стародубських очисних споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог еколога Олександра Чернова.

"Молочний гігант ТНВ "Сир Стародубський", убивши річку Бабинець, почав паскудити в сусідню річку Судость? Жителі міста Почеп поскаржилися напередодні, що якесь підприємство знову скинуло в місцеву річку Судость, одну з найбільш повноводних і великих водних артерій Брянської області, якусь отруйну гидоту білястого кольору, яка моторошно смердить. Дуже нагадує ту, яку майже два роки тому, згідно з рішенням суду, скинув в іншому брянському райцентрі Севськ у річку Сев великий виробник свіжих сирів "Умалат", - повідомив він.

"За словами нечисленних очевидців з-поміж місцевих жителів, деякі з яких працювали на молокозаводі, пару днів назад зі Стародуба прибула машина з величезною, ймовірно, 30-тонною цистерною чогось білого і страшно смердючого. Всю цю гидоту десь ввечері злили на поле фільтрації ТОВ "Почеп-Молоко". Воно в результаті виявилося переповненим. Отрута швидко пішла в Судость. Наслідки не змусили себе чекати: стала масово вмирати риба - особливо багато її спливло догори черевом біля Козарезівського моста - це передмістя Почепа", - повідомив еколог.

Читайте також: Потрібно розслідувати "вбивство" екології в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, - Баканов

"Зчинений галас змусив виїхати на місце представника МНС і санітарних лікарів. Останні взяли проби річкової води - результати напевно будуть відомі через пару або трохи більше днів. Поки брали проби, повз, по поверхні води, затягнутій білястою плівкою, пропливали фрагменти білої маси. "Стояти поруч з річкою було нестерпно - так погано від неї пахло, а простіше кажучи, смерділо!" - розповіла громадська діячка Олександра Сулейманова.

У прикордонній з Україною Брянщині забруднюють місцеві річки, які впадають у Десну, - еколог 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139215
 
 
 Топ коментарі
 
Каци сруть скрізь навколо себе.
 показати весь коментар
 
Не сруть, а гадять. І називають свої душі заГАДочними.
 показати весь коментар
 
Не удивлюсь, что фекалиями!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
они все равно не видят своего будущего, поэтому живут одним днем. И к стати Почеп не сильно русськое название
 показати весь коментар
 
 
Кацапи це людоподобні істоти - шкідники, тому боротись з ними потрібно як зі шкідниками!
 показати весь коментар
 
 
Не сруть, а гадять. І називають свої душі заГАДочними.
 показати весь коментар
 
 
Гадять вони, а страждатимуть Чернігів і далі Київ
 показати весь коментар
 
Есть еще один город: В приграничной с Украиной Брянщине загрязняют местные реки, которые впадают в Десну, - эколог - Цензор.НЕТ 5399 Інгул вмирає: У Кропивницькому активісти закликали рятувати річку (ФОТО, ВІДЕО)
http://fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-vidbulasya-aktsiya-dopomozhit-ingulu-video.html
 показати весь коментар
 
 
Бакланов, ой сорри, Баканов высылай спецназ СБУ и арестуй речку, возбуждай дело за экоцид против рашерских чинуш.
Чё нет?, откатов не будет. Это не "Арселор Миттал" .
А то подумалось СБУ СБУ теперь за все экоциды в ответе
 показати весь коментар
 
Ещё один суд в Гааге присудит рашку выплатить ущерб и компенсацию, а рашка ещё раз положит на решение суда.
 показати весь коментар
 
Надо просто перестать стрелять фекалиями в реки!
 показати весь коментар
 
Загадочная СРУсская душа . ...Нічого іншого від кацашвайне i не очікував
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоЗа кордономУ прикордонній з Україною Брянщині забруднюють місцеві річки, які впадають у Десну, - еколог. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору