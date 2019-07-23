 У 2004, 2014 роках не було ніякої перемоги, і революції не відбулося. Це красиві бренди, як міф про козаччину, - Кіпіані. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
00:12 "Звірка годинників"
06:12 Придбання ZIKу Медведчуком, звільнення з телеканалу
13:27 Минуле Медведчука
21:02 Цензура в українській журналістиці
29:02 Темники
34:35 Акції журналістів проти політичної цензури, журналістська солідарність
42:40 "Журналістська революція" 2004 року
48:45 Відповідальність перед глядачем
56:15 Довіра і ЗМІ
58:40 Журналісти і псевдожурналісти
1:02:40 "Історична правда" і музей-архів преси
1:10:10 Книга "Остання справа Стуса"
1:11:45 Про політику і бізнес
1:13:10 Політичний досвід
1:18:55 Сучасні політичні партії: соціальний ліфт чи соціальна катапульта
1:26:38 Президентство Петра Порошенка і його майбутнє в політиці
1:30:04 Війна: Віктор Гурняк
1:38:05 Неочевидний прогноз
Нагадаэмо, 14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".
Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).
Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.
Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.
В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.
Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.
7 липня український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози".
Згідно з даними підрахунку ЦВК, ОПЗЖ посідає друге місце на позачергових парламентських виборах за партійними списками з результатом близько 13,05%
А щоб зацінити, як-от знатно з вас постібалися...
Maksym E Swift нагадав про евфімізм "слуга народний" зі словника Памви Беринди (1627): "мучитель, кат, цекляр [той, що переслідував злочинців]".
Сталін мав би знати про це значення, коли вводив в обіг поняття "слуга народа": Бериндів лексикон був популярний серед семінаристів, про це, зокрема, згадував Горький у "В людях". Такий собі гумор тирана, зрозумілий лиш посвяченим.
Але цікаво, чи знали про це творці "Слуги народу"?
Та напевно знали це їх крємльовскіє куратори.
Остальные как-то не очень...
То что мерзавцьі используют революции, єто можно даже считать закономерностью.
Революция єто прежде всего разрьів шаблона у бьідлоєлитьі перед реальностью и новьійе правила жизни, а не палки шашки и камни.
В России хотят ограничить электронную почту ишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи смогут иметь электронную почту в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации.
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации», - отмечается в тексте документа.
Подписи под законопроектом поставили председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
если кто подзабыл.
такое...