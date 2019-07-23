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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:історія (637) Кіпіані (9) майдан (491) Медведчук (462) ЗМІ (611) цензура (108) Братущак (21)

 У 2004, 2014 роках не було ніякої перемоги, і революції не відбулося. Це красиві бренди, як міф про козаччину, - Кіпіані. ВIДЕО

Історик і журналіст Вахтанг Кіпіані в інтерв'ю розповів про загрози монополізації медіа Віктором Медведчуком, про минуле і майбутнє кума президента Росії, про історію цензури ЗМІ в незалежній Україні, про свої історичні проєкти та "походи" в політику, а також прокоментував сучасну ситуацію в українській політиці.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:12 "Звірка годинників"
06:12 Придбання ZIKу Медведчуком, звільнення з телеканалу
13:27 Минуле Медведчука
21:02 Цензура в українській журналістиці
29:02 Темники
34:35 Акції журналістів проти політичної цензури, журналістська солідарність
42:40 "Журналістська революція" 2004 року
48:45 Відповідальність перед глядачем
56:15 Довіра і ЗМІ
58:40 Журналісти і псевдожурналісти
1:02:40 "Історична правда" і музей-архів преси
1:10:10 Книга "Остання справа Стуса"
1:11:45 Про політику і бізнес
1:13:10 Політичний досвід
1:18:55 Сучасні політичні партії: соціальний ліфт чи соціальна катапульта
1:26:38 Президентство Петра Порошенка і його майбутнє в політиці
1:30:04 Війна: Віктор Гурняк
1:38:05 Неочевидний прогноз

Нагадаэмо, 14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

7 липня український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози".

Згідно з даними підрахунку ЦВК, ОПЗЖ посідає друге місце на позачергових парламентських виборах за партійними списками з результатом близько 13,05%

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139188
 
 
 Топ коментарі
 
Побыли 5лет украинцами, со стороны даже казалось,что состоялась нация, готовая отстаивать свою землю, нация, которую начали уважать в мире Но к сожалению это была лишь иллюзия Большинство так и осталось малороссами и совками, уставшими на диванах от войны и жаждущих халявы.
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В 2014 году барыга сменил барыгу, вот и все.
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Была не революция, а олигархический междусобойчик, с переделом схем и потоков в результате в пользу победившей группировки.
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Перемога була в 2014 році, але її просрали зебіли.
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Вы определитесь, в 14м Зеленский по корпоративным бегал или сдавал Крым с Донбассом?
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Для чого вчити давню літературу?
А щоб зацінити, як-от знатно з вас постібалися...

Maksym E Swift нагадав про евфімізм "слуга народний" зі словника Памви Беринди (1627): "мучитель, кат, цекляр [той, що переслідував злочинців]".
Сталін мав би знати про це значення, коли вводив в обіг поняття "слуга народа": Бериндів лексикон був популярний серед семінаристів, про це, зокрема, згадував Горький у "В людях". Такий собі гумор тирана, зрозумілий лиш посвяченим.
Але цікаво, чи знали про це творці "Слуги народу"?
Та напевно знали це їх крємльовскіє куратори.
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Ну почему же не было победы? Поросенко, Дурчинов, Яйценюк, Пагубий, Пашинский, Аваков и т.д. и т.п. вполне определенно победили.
Остальные как-то не очень...
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Была победа. И в 4 и в 14 году. Кипиани должен знать фразу о том что революция пожирает своих детей. Она была написана задолго до Украины.
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Грузин не прав, то что поросята воспользовались революцией, не означает, что ее не бьіло.
То что мерзавцьі используют революции, єто можно даже считать закономерностью.
Революция єто прежде всего разрьів шаблона у бьідлоєлитьі перед реальностью и новьійе правила жизни, а не палки шашки и камни.
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Не существует противостояния элиты и народа. Это коммунистический миф. Собственно лозунг "против барыг" это всё коммунизм. Есть противостояние разных элит. В Украине были демократические элиты и элиты совковые. 4 и 14 год давал победы демократическим.
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Существует, сытый голодному не товарищ, ибо-ибо думают кардинально о разном.
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Если ты в это веришь, то ты простая коммуняка. Вот и всё.
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Уважаемый, комунисты во многом были прави, и потому что Ленин итд брали принципи з библии и выдавали как за свою вумную мысль, и врали всем выдавая за свое ( ну как всегда у кацапстане). Но сытый голодному не товарищ это не комун.лозунг, это старая украинская народная поговорка взята из библ.принципов.
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Нет. Они не были правы. История это доказала. Хотя любому здравомыслящему человеку итак было понятно в чем они ошибались. Также и те, кто сейчас чекаются за победу над элитами не понимают, что взамен них будет кто-то другой.
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Борьба єлит не интересуют массьі, так что нет.
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а тем временем в мордоре

В России хотят ограничить электронную почту ишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи смогут иметь электронную почту в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации.
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации», - отмечается в тексте документа.
Подписи под законопроектом поставили председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
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Вообще тот кто считает что изменили одних на других просто тупая коммуняка и всё. Мерзкое создание. Заодно узнали что Кипиани такой.
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Почалося. Зараз нам почнуть розказувати як українська армія бомбила мірній данбас, як "братья" "врятували" Крим від потягів з націоналістами, як Україна 6 років безпідставно оббріхувала Расєйку і ТД і тп. Хавайте малороси, тепер буде що на хліб намастити, невстигатимете знімати з вух і мастити
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Думаю у Кипиани просто разочарование от всего происходящего.
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Які бл.ь всі шустрики,усє і сразу.Націю калічили віками,залишилось в мізках тільки поняття Швидше...навіть в разі реформ зараз, будемо злидарювати ще років 15.
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оба Майдана были слиты Свынарчуком. за тридцать серебрянников.

если кто подзабыл.
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Майданы были слиты дибилоидами, которые бежали голосовать на выборах за рыгов. В 2007 году Партия Регионов набрала 37 процентов. Почти как Слуга сейчас.
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Неее, просто Свинарчуки лохами пользовались для того чтобы до корыта добраться! Снайпера стреляли куда хчешь, но хоть одного барыгу, мажора, или депутата подстрелили???
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Суспільство має право мирними методами сказати владі все, що про цю владу думає.. Тим паче - про владу під керівництвом найсолодшого мародера.
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Будем с собой честными: отмымели всех в 2014 "революцієй гідності" Порошенко и Ко.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУ 2004, 2014 роках не було ніякої перемоги, і революції не відбулося. Це красиві бренди, як міф про козаччину, - Кіпіані. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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