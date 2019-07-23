 У 2004, 2014 роках не було ніякої перемоги, і революції не відбулося. Це красиві бренди, як міф про козаччину, - Кіпіані. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:12 "Звірка годинників"

06:12 Придбання ZIKу Медведчуком, звільнення з телеканалу

13:27 Минуле Медведчука

21:02 Цензура в українській журналістиці

29:02 Темники

34:35 Акції журналістів проти політичної цензури, журналістська солідарність

42:40 "Журналістська революція" 2004 року

48:45 Відповідальність перед глядачем

56:15 Довіра і ЗМІ

58:40 Журналісти і псевдожурналісти

1:02:40 "Історична правда" і музей-архів преси

1:10:10 Книга "Остання справа Стуса"

1:11:45 Про політику і бізнес

1:13:10 Політичний досвід

1:18:55 Сучасні політичні партії: соціальний ліфт чи соціальна катапульта

1:26:38 Президентство Петра Порошенка і його майбутнє в політиці

1:30:04 Війна: Віктор Гурняк

1:38:05 Неочевидний прогноз

Нагадаэмо, 14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

7 липня український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози".

Згідно з даними підрахунку ЦВК, ОПЗЖ посідає друге місце на позачергових парламентських виборах за партійними списками з результатом близько 13,05%