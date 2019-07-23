 Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші". ВIДЕО

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.
Перший житловий комплекс - ЖК New York на вулиці Антоновича. Генпрокуратура намагалася побудувати тут житло від початку 2000-х років, але в першого забудовника виникли фінансові проблеми, і в 2014 році замість нього обрали компанію "Оболоньторгстандарт".
У 2016 році одним із власників цієї компанії став Орест Матковський, який раніше працював у підконтрольному Богдану "Українському аграрному холдингу".
Після цього "Оболоньторгстандарт" почав тісно співпрацювати c SAGA Development, а сама SAGA згодом стала девелопером прокурорського будинку.
На початку 2018 року будинок здали, але співробітники Генпрокуратури, звичайно ж, не отримали в ньому жодної квартири. Замість цього ГПУ передали 17 квартир на півночі Києва (Автозаводська, Вишгородська, Вітряні Гори, Макіївська, Макіївський провулок).
Зараз за такою ж схемою збираються зводити будинок на ділянці Генпрокуратури на території заводу "Арсенал". Це теж центр Києва, Печерський район.
20 травня 2019 року Генпрокуратура попросила КМДА змінити призначення землі, і вже через два тижні будівництву дали "зелене світло" і мерія, і Держархбудінспекція.
Замовником будівництва 17-поверхового ЖК Philadelphia на 65 квартир стала компанія "Оболоньторгстандарт", а девелоперами - SAGA та Perfect Group.
Компанію Perfect Group пов'язують із Дмитром Ісаєнком, 15-м номером у списку "Опозиційної платформи - За життя". Вавриш називає Ісаєнка ледь не вчителем. "Я з ним дружу і дуже вдячний за те, чому він мене в житті навчив. Як будівельник він чудова і прекрасна людина", - розповів він.
Генпрокуратура має отримати від забудовника 6-7 квартир.
лохов развели пора стричь
Их резать надобно иль стричь.
Удел рабов из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Ладно, що б полегшити самопочуття, пропоную погланути на один ролик в тюбіку. Тілько обережно, мізок може розірвати і ноги від тіли втекти.
https://www.youtube.com/watch?v=gGW7lLbx8kE
А щоб зацінити, як-от знатно з вас постібалися...
Maksym E Swift нагадав про евфімізм "слуга народний" зі словника Памви Беринди (1627): "мучитель, кат, цекляр [той, що переслідував злочинців]".
Сталін мав би знати про це значення, коли вводив в обіг поняття "слуга народа": Бериндів лексикон був популярний серед семінаристів, про це, зокрема, згадував Горький у "В людях". Такий собі гумор тирана, зрозумілий лиш посвяченим.
Але цікаво, чи знали про це творці "Слуги народу"?
Та напевно знали це їх крємльовскіє куратори.
Сенсацией было бы ,,если бы они ,всё сделали по закону и без мухляжа .
У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!"
"Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу",- думает старушка.
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
"Вот приедет барин: будет землемерам!-
Думают крестьяне.- Скажет барин слово -
И землицу нашу отдадут нам снова".
Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. "Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!" - говорит Наташа.
Малые, большие - дело чуть за спором -
"Вот приедет барин!" - повторяют хором...
Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута - урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина всё нету... барин всё не едет!
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом - новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету - и уехал в Питер.
(с) Н. Некрасов
Ну що, ромали, дивіться. Вибори у Верховну Раду пройшли, і по їх ітогам ми бачимо те, чого раніше в Україні ніколи не бачили. А саме - вперше в історії України вибори пройшли з явкою менше, ніж 50 відсотків, і вперше в історії України ми бачимо стабільну монобільшість однієї партії. І це партія імені самого пана Зезидента. Таким чином Гідрант Конституції, підсилений партією «Сервант Народу», отримує ВСЮ ПОВНОТУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.
Сам пан Зезидент, можливо, цього і не знає, але влада в Україні традиційно поділяється на три гілки - виконавчу, законодавчу та судову.
Вся повнота законодавчої влади відсьогодні належить 95 кварталу, їм достатньо мандатів для того, щоб ні з ким у коаліцію не вступати. Вся влада і вся відповідальність відсьогодні належить їм.
Вся повнота виконавчої влади належатиме 95 кварталу через пару тижнів, коли вони складуть Кабмін. Президент вже їх, Кабмін, який затверджується ВР, теж буде весь їх. Якщо там з'явиться якась непогана людина - це непогана людина від 95 кварталу, узгоджена з 95 кварталом і підконтрольна 95 кварталу.
Вся повнота судової влади вже і так належить 95 кварталу. Перевірено Баришевським, Ржищевським судами, а також окружним адмінсудом міста Києва.
Чого не вистачає для повного бінго? Двох речей не вистачає. Мерів міст і генерального прокурора. Стосовно мерів міст маю інсайд, який вже давно не інсайд, що узеленського планують зробити позачергові місцеві на 3 листопада цього року.
А стосовно генпрокурора я почув взагалі фантастичний інсайд, яким спішу з вами поділитися.
Генпрокурором гідрант конституції і серванти народу планують зробити вже всім нам відомого Андрія Богдана.
Коли я сьогодні почув цей інсайд, я спочатку подумав, що мене розводять. Тому що ну блін, людина настільки зав'язана на Портнова, що це просто Зеленський розписується, що він віддає особисто Портнову, тобто, читай, Путіну, прокуратуру. А головне - Богдан же люстрований, а генпрокурор підпадає під закон «Про очищення влади».
Але потім я згадав, як сьогодні пройшли вибори, і, дивлячись на їх результати, я вже не так впевнений. Тобто, я вже майже впевнений в зворотньому.
Так, я думаю, що вони зроблять Богдана генпрокурором. І проведуть це через Верховну Раду. Можливо, перед цим вони швиденько проголосують зміни в закон «Про очищення влади», щоб вивести посаду генпрокурора з-під люстрації. Можливо навіть перейменують генпрокуратуру в Офіс Прокурора, а Генпрокурора в Голову Офіса Прокурора, скорочено - ГОП, скажуть «гоп!» і перепригнуть.
А на всі побоювання нормальних людей про те, що не дуже мабуть добре Портнову віддавати прокуратуру, і не дуже добре люстрованому чорту отримувати рулі від прокуратури електорат вам відповість, що ну і подумаєш, а при Порошенко-то взагалі був алкоголік без юридичної освіти, який з собакою танцював, тому після нього можна і Портнову віддавати, подумаєш.
Тобто, якби я вірив у те, що для команди гідранту і серванту є якісь запобіжники та червоні лінії, то я б сказав, що таке неможливо. Але для них немає ніяких червоних ліній, вони їдуть виключно в руслі сіюмоментного раціоналізму, і з цієї точки зору Богдан - ідеальна для них кандидатура. Він найбільше з усієї команди знається на юриспруденції, він був адвокатом десятків токсичних персонажів (оце їм зараз стане ніяково, чувак, який знає всі ваші брудні секрети, став прокурором, ахаха), він максимально довірена особа. А щодо його конфлікту з Бакановим - ну, так навіть краще, так це починає отримувати обриси кадрового паритету - СБУ та ГП ненавидять один одного і теоретично стримують бєспрєдєл друг дружки (насправді, ні, але теоретично).
Ви скажете - таке неможливо. Я скажу - неможливо, щоб вам подзвонив Курт Волкер і порекомендував не брати на роботу людину Портнова, А ВИ ВСЕ ОДНО ВЗЯЛИ. Оце неможливо. Але ми живемо в чарівні часи дива й міраклю, коли неможливі речі трапляються кожен божий день.
А нам з вами я рекомендую почати заміняти слово «пи....ець» на слово «міракль». Так ми ніби у казці братів Гримм живемо. Бабушка, чому у тебе такі великі очі? Чому в тебе такі великі зуби? А чому в тебе Богдан генпрокурор?
А це щоб з'їсти тебе, внучка.
Alex Noinets
Богдан - человек мутный, но умный и матёрый (нужно отдать ему должное). Как дальше повернутся расклады в Зе-команде, этого мы пока не знаем.
Давайте посмотрим на первые шаги слуг народа (специально пишу без кавычек), а потом уже и будем каламутить бурю в стакане.
Пока Зеленский прислушивался к общественному мнению, шо видно из его реакции. Будет прислушиваться и дальше - значит никакой Богдан, или кто другой, Украину не разрушат.
Я понимаю, шо у проховни накопилось стоко говна во рту, шо его нада или сглатывать, или на кого-то выплюнуть. Но имейте же совесть, соевые ушлёпки, облизанному вами хряку страна давала год на изменения. А вы хотите всё быстро и сразу?! Тогда вам к кроликам...
(Сами *** накуролесили за пять лет, а теперь требуют мгновенного для себя рая... Хорошо одно, шо вас скоро не будет, забьётесь снова в свои норы/схроны , куда вам и дорога)
Наверное потому, шо воюют на Востоке Украины исключительно бандерівці - чистокровные арийцы, так сказать. Все исключительно украино-мовные и вообще вся наша армия из Западной Украины. И больше никто...
Вы воюете рядом с русско-говорящими побратимами, и тут-же ху....те русскоговорящих украинцев... Этого я не понимаю. И никогда не прощу такого к себе отношения.
Вот потому я к вам так и отношусь.
А зебилы этого недостойны - достаточно громко пукнуть и они разбегутся.
Ай зебилы, ай молодца - не отходя от кассы пилеж начали...…
Это копия скандала с военными...... там тоже вместо дорогих квартир в центре дали больше на окраинах!
Надо считать ...... инфы не достаточно!
И уж тем более Зеленский не виноват! Договор уж явно не он и Богдан заключали!
Просто наверно не хотят светить луцика, или его шавок! Тогда "шкандала" не будет!
Да порохнявые?