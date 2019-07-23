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Все про:ГПУ (3090) Київ (6304) забудова (194) Богдан Андрій (86) Вавриш (3)

 Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші". ВIДЕО

Київський забудовник Андрій Вавриш, відомий як друг глави Офісу президента Андрія Богдана, побудував елітний житловий комплекс на ділянці Генпрокуратури в центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці столиці і збирається будувати ще один.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

Перший житловий комплекс - ЖК New York на вулиці Антоновича. Генпрокуратура намагалася побудувати тут житло від початку 2000-х років, але в першого забудовника виникли фінансові проблеми, і в 2014 році замість нього обрали компанію "Оболоньторгстандарт".

У 2016 році одним із власників цієї компанії став Орест Матковський, який раніше працював у підконтрольному Богдану "Українському аграрному холдингу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми". ФОТО

Після цього "Оболоньторгстандарт" почав тісно співпрацювати c SAGA Development, а сама SAGA згодом стала девелопером прокурорського будинку.

На початку 2018 року будинок здали, але співробітники Генпрокуратури, звичайно ж, не отримали в ньому жодної квартири. Замість цього ГПУ передали 17 квартир на півночі Києва (Автозаводська, Вишгородська, Вітряні Гори, Макіївська, Макіївський провулок).

Зараз за такою ж схемою збираються зводити будинок на ділянці Генпрокуратури на території заводу "Арсенал". Це теж центр Києва, Печерський район.

20 травня 2019 року Генпрокуратура попросила КМДА змінити призначення землі, і вже через два тижні будівництву дали "зелене світло" і мерія, і Держархбудінспекція.

Замовником будівництва 17-поверхового ЖК Philadelphia на 65 квартир стала компанія "Оболоньторгстандарт", а девелоперами - SAGA та Perfect Group.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я готовий бути "смотрящим" у Києві в сенсі консультування, - забудовник Вавриш про співпрацю з командою Зеленського

Компанію Perfect Group пов'язують із Дмитром Ісаєнком, 15-м номером у списку "Опозиційної платформи - За життя". Вавриш називає Ісаєнка ледь не вчителем. "Я з ним дружу і дуже вдячний за те, чому він мене в житті навчив. Як будівельник він чудова і прекрасна людина", - розповів він.

Генпрокуратура має отримати від забудовника 6-7 квартир.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139178
 
   
 Топ коментарі
 
Не может быть! Это все инсинуации агентов Порошенко!
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эпоха кумовства и дерибана настала
лохов развели пора стричь
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Не может быть! Это все инсинуации агентов Порошенко!
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Нет нет, это же богдан, Вы забыли что именно он в 2016 году руководил ГПУ, и как и с НГ, счел выгодным обменять квартиры на Печерске на квартиры в Хацапетовке.
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«Я и моя команда… молодая… что-то делаем… важное…»
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какое свинство - "новое лицо", а уже коррупционер
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руки прочь от будущего друга премьера...….чистые и надежные с окружения Зе, сам так сказал...
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Далеко не один он еще построит...и не два...с таким другом как богдана ему сейчас масть пойдет...
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эпоха кумовства и дерибана настала
лохов развели пора стричь
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Раньше связку Кличко-Столар ты не замечал? Друг Богдана Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в центре Киева в обмен на 17 квартир на окраине и будет строить еще один, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4641
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А что мы выиграли от замены одних воров на других ? Объясните пожалуйста
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Но ведь ЗЕля сказал, что больше никаких связок не будет! Теперь никакой коррупции и никакого кумовства. Шо? Нет?
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Зачем стадам дары свободы?
Их резать надобно иль стричь.
Удел рабов из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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Так думали и царисты - а потом у расстрельного рва уже так не думали Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9852
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от..так .тинявся-тинявся .бомжував.... не мав де жити..і побудував
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Зебилам "следить за руками" Розумкова.
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Вы все врете! Это все неправда! Это все Парашенки делают!
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Нє а шо тіко один Пєтя має жирувати з друзяками? Прийшла нова команда через 5 років ,а все те ж саме лишилося. Можна навіть не віджимати бізнес а кожні 5 років на нових власників переписувати. ЗЕторч ясно ж сказав шо нікаму нічєго нє должєн. Так шо не триндіть .
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Ну, кто-то сомневался, что новые Зебудовники будут лучше старых?
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Дуже багато негативу останнім часом, дуже багато. З приходом ЗЕ і КО таке відчуття, що вурдалаки ожили...
Ладно, що б полегшити самопочуття, пропоную погланути на один ролик в тюбіку. Тілько обережно, мізок може розірвати і ноги від тіли втекти.

https://www.youtube.com/watch?v=gGW7lLbx8kE
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Так це не корупція, зебіли? Хтось обіцяв садити?
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Для чого вчити давню літературу?
А щоб зацінити, як-от знатно з вас постібалися...

Maksym E Swift нагадав про евфімізм "слуга народний" зі словника Памви Беринди (1627): "мучитель, кат, цекляр [той, що переслідував злочинців]".
Сталін мав би знати про це значення, коли вводив в обіг поняття "слуга народа": Бериндів лексикон був популярний серед семінаристів, про це, зокрема, згадував Горький у "В людях". Такий собі гумор тирана, зрозумілий лиш посвяченим.
Але цікаво, чи знали про це творці "Слуги народу"?
Та напевно знали це їх крємльовскіє куратори.
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Не вижу ничего сенсационного . Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 475 . А что , разве могло быть по другому .? Вавриш и Богдан эталон честности что ли . ? Это же зекоманда ,, всё в норме . Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1020 .
Сенсацией было бы ,,если бы они ,всё сделали по закону и без мухляжа .
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не может этого быть...мы должны верить Зеленскому и не вестись на дешевые инсинуации прошлой мародерской власти
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Забытая деревня

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!"
"Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу",- думает старушка.

Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
"Вот приедет барин: будет землемерам!-
Думают крестьяне.- Скажет барин слово -
И землицу нашу отдадут нам снова".

Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. "Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!" - говорит Наташа.
Малые, большие - дело чуть за спором -
"Вот приедет барин!" - повторяют хором...

Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута - урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты;
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина всё нету... барин всё не едет!

Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом - новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету - и уехал в Питер.

(с) Н. Некрасов
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Друг Богдана Вавриш, друг Богдана портнов.Огласите, пожалуйста, весь список друзей Богдана ну чтобы не путаться
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оно тебе надо? По ночам же будут кошмары сниться.
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їм тре' дуууже квапитися: літо кінчається, опалювальний сезон - йок... натомість хай живе блекаут всєя України
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"Свято наближається, команда возвращаєтся...." Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4633
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не доходит - напишу сам,ну шоб дощло - одних поменяли на других и главное - НЕ ФАКТ шо будет лучше ,они ведь голодные ,да и пришли на 5 лет или пока не скинут))))
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Так это шо ж получается? он шо, постриг гинигальную пгокугатугу вместе с генегальным югиком?
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Країна міраклю і непозбувної бентеги

Ну що, ромали, дивіться. Вибори у Верховну Раду пройшли, і по їх ітогам ми бачимо те, чого раніше в Україні ніколи не бачили. А саме - вперше в історії України вибори пройшли з явкою менше, ніж 50 відсотків, і вперше в історії України ми бачимо стабільну монобільшість однієї партії. І це партія імені самого пана Зезидента. Таким чином Гідрант Конституції, підсилений партією «Сервант Народу», отримує ВСЮ ПОВНОТУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.
Сам пан Зезидент, можливо, цього і не знає, але влада в Україні традиційно поділяється на три гілки - виконавчу, законодавчу та судову.
Вся повнота законодавчої влади відсьогодні належить 95 кварталу, їм достатньо мандатів для того, щоб ні з ким у коаліцію не вступати. Вся влада і вся відповідальність відсьогодні належить їм.
Вся повнота виконавчої влади належатиме 95 кварталу через пару тижнів, коли вони складуть Кабмін. Президент вже їх, Кабмін, який затверджується ВР, теж буде весь їх. Якщо там з'явиться якась непогана людина - це непогана людина від 95 кварталу, узгоджена з 95 кварталом і підконтрольна 95 кварталу.
Вся повнота судової влади вже і так належить 95 кварталу. Перевірено Баришевським, Ржищевським судами, а також окружним адмінсудом міста Києва.
Чого не вистачає для повного бінго? Двох речей не вистачає. Мерів міст і генерального прокурора. Стосовно мерів міст маю інсайд, який вже давно не інсайд, що узеленського планують зробити позачергові місцеві на 3 листопада цього року.
А стосовно генпрокурора я почув взагалі фантастичний інсайд, яким спішу з вами поділитися.
Генпрокурором гідрант конституції і серванти народу планують зробити вже всім нам відомого Андрія Богдана.
Коли я сьогодні почув цей інсайд, я спочатку подумав, що мене розводять. Тому що ну блін, людина настільки зав'язана на Портнова, що це просто Зеленський розписується, що він віддає особисто Портнову, тобто, читай, Путіну, прокуратуру. А головне - Богдан же люстрований, а генпрокурор підпадає під закон «Про очищення влади».
Але потім я згадав, як сьогодні пройшли вибори, і, дивлячись на їх результати, я вже не так впевнений. Тобто, я вже майже впевнений в зворотньому.
Так, я думаю, що вони зроблять Богдана генпрокурором. І проведуть це через Верховну Раду. Можливо, перед цим вони швиденько проголосують зміни в закон «Про очищення влади», щоб вивести посаду генпрокурора з-під люстрації. Можливо навіть перейменують генпрокуратуру в Офіс Прокурора, а Генпрокурора в Голову Офіса Прокурора, скорочено - ГОП, скажуть «гоп!» і перепригнуть.
А на всі побоювання нормальних людей про те, що не дуже мабуть добре Портнову віддавати прокуратуру, і не дуже добре люстрованому чорту отримувати рулі від прокуратури електорат вам відповість, що ну і подумаєш, а при Порошенко-то взагалі був алкоголік без юридичної освіти, який з собакою танцював, тому після нього можна і Портнову віддавати, подумаєш.
Тобто, якби я вірив у те, що для команди гідранту і серванту є якісь запобіжники та червоні лінії, то я б сказав, що таке неможливо. Але для них немає ніяких червоних ліній, вони їдуть виключно в руслі сіюмоментного раціоналізму, і з цієї точки зору Богдан - ідеальна для них кандидатура. Він найбільше з усієї команди знається на юриспруденції, він був адвокатом десятків токсичних персонажів (оце їм зараз стане ніяково, чувак, який знає всі ваші брудні секрети, став прокурором, ахаха), він максимально довірена особа. А щодо його конфлікту з Бакановим - ну, так навіть краще, так це починає отримувати обриси кадрового паритету - СБУ та ГП ненавидять один одного і теоретично стримують бєспрєдєл друг дружки (насправді, ні, але теоретично).
Ви скажете - таке неможливо. Я скажу - неможливо, щоб вам подзвонив Курт Волкер і порекомендував не брати на роботу людину Портнова, А ВИ ВСЕ ОДНО ВЗЯЛИ. Оце неможливо. Але ми живемо в чарівні часи дива й міраклю, коли неможливі речі трапляються кожен божий день.
А нам з вами я рекомендую почати заміняти слово «пи....ець» на слово «міракль». Так ми ніби у казці братів Гримм живемо. Бабушка, чому у тебе такі великі очі? Чому в тебе такі великі зуби? А чому в тебе Богдан генпрокурор?
А це щоб з'їсти тебе, внучка.
Alex Noinets
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Зебилов развели, а вы как думали будет?
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хряка соевого уже утилизировали. теперь нужно гасить команду зе чтоб работали а не воровали.
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Ну да, ну да, прямо таки гасить. Во-первых, чтоб потом не гасить, надо думать. Это во-первых. Во-вторых...Кто ж тебе сказал, что ты их загасишь. Эти люди(там человеческого по сути нет ничего, кроме туловища и головы) сами кого угодно загасят. Так что не спеши. И думай. Для начала разберись со знаками препинания. Это важно для мыслительного процесса. Потом легче будет...
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во-первых по теме секту мародёра уже загасили красиво и продуманно. это во первых. а во-вторых любую власть нужно держать в напряжении чтоб помнили кто их туда назначил и кто их оттуда потом уберёт. так что не спеши. уже вам ничего не поможет и легче не будет.
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ну наконец то загасили проклятых мародеров,теперь я так понимаю пришло время наконец то брать ответственность на себя? или можно еще попользоваться мантрой про проклятых папередников из за которых все беды?
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Не мрійте, що у зетоталітарній Україні до вас будуть прислухатися
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будем посмотреть. и решать проблемы по мере их поступления. а гадать что будет или не будет этим пусть гадалки занимаются.
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Какие проблемы лично у Вас были решены за последние три месяца?
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ога, із тюрємнова окошка звьозди харашо відни...
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В напряжении будут держать тебя, а не ты их. Это главное из всего того, что происходит. Они сюда присунулись не для того, чтобы их держали в узде(они же не клинические идиоты). Им нужны деньги, и они приехали сюда тебя грабить. И тебя никто спрашивать ни о чем не будет.
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выборы обновили старых ворюг на новых (есть шанс что среди новых будут принципиальные порядочные люди ибо все старые уже зашкварены) и их поведение зависит только от нас и скидывать их с наших голов сможем только мы и больше никто.
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не утилизировали,зебилам дана команда минимум 5 лет подряд все фейлы Клована спихать на Порошенка
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Скоріше тебе "загасять", якщо хоч раз вякнеш. Шлях до фільтраційних таборів Портнова короткий.
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Тут сьогодні одного такого утилізатора (Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4154 Игорь Д) вже в бан заслали за такі ідеї на форумі... Друг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6119
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Мутные схемы и жулики появляются только там, где прокуратура занимается землёй и недвижимостью.
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Он строит Зеле новый офис в музее Ленина ! 😁. Кто же его посадит ? 😎
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До речі, коли Бігус про свинарчуків розповідав, то зе-фанати його на руках носили. А коли почав показувати любих друзів Зе і доводити, що вони нічим не кращі, то різко перетворився на порохобота. І тепер зе-фанати почали його брудом поливати!
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А почему молчит "журналист" Дубинский ? 😱 Ах да, он же уже ЗЕ депутат ! 😂
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Если честно, то мне Богдан тоже не нравится ( а я голосовал за Зеленского и голосовал за его партию, естественно).
Богдан - человек мутный, но умный и матёрый (нужно отдать ему должное). Как дальше повернутся расклады в Зе-команде, этого мы пока не знаем.
Давайте посмотрим на первые шаги слуг народа (специально пишу без кавычек), а потом уже и будем каламутить бурю в стакане.
Пока Зеленский прислушивался к общественному мнению, шо видно из его реакции. Будет прислушиваться и дальше - значит никакой Богдан, или кто другой, Украину не разрушат.

Я понимаю, шо у проховни накопилось стоко говна во рту, шо его нада или сглатывать, или на кого-то выплюнуть. Но имейте же совесть, соевые ушлёпки, облизанному вами хряку страна давала год на изменения. А вы хотите всё быстро и сразу?! Тогда вам к кроликам...
(Сами *** накуролесили за пять лет, а теперь требуют мгновенного для себя рая... Хорошо одно, шо вас скоро не будет, забьётесь снова в свои норы/схроны , куда вам и дорога)
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Чому за Зе обов'язково кацапоязичні. І да, москалику, в схронах не порохоботи, а бандерівці сидять.
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Чому за Зе обов'язково кацапоязичнi?

Наверное потому, шо воюют на Востоке Украины исключительно бандерівці - чистокровные арийцы, так сказать. Все исключительно украино-мовные и вообще вся наша армия из Западной Украины. И больше никто...
Вы воюете рядом с русско-говорящими побратимами, и тут-же ху....те русскоговорящих украинцев... Этого я не понимаю. И никогда не прощу такого к себе отношения.

Вот потому я к вам так и отношусь.
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Скажи, у тебе що від українськомовних українців пекельні борошна? І так, я не з Західної України, я корінний киянин...
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Гришаня, наши предки из схронов в маскалей стреляли....

А зебилы этого недостойны - достаточно громко пукнуть и они разбегутся.
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Ну вот ближайшие пять лет он будет прислушиваться... под шаурму
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"біднота" до влади прийшла...як того і хотів лохторат...
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Зелю и К° начнут ненавидеть ещё раньше чем ПО Рошен К° ! 😂
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Это Порох виноват!!!

Ай зебилы, ай молодца - не отходя от кассы пилеж начали...…
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Юра, гениальный прокурор, сидел и пять лет читал этикетки на бутылках ? 😂
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Криминал страной правит ! КРИМИНАЛ ! И пох. какая команда у власти... 😎
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у меня под подьездом нассал кто то... как думаете кто это мог бы быть? Подсказка - это не Обама
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нет, подсказка - это тот кто всегда во всем виноват
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Елэмэнэ так енто еще на рояле не начали играть!
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А нах прокурорам элитное жилье?
Это копия скандала с военными...... там тоже вместо дорогих квартир в центре дали больше на окраинах!
Надо считать ...... инфы не достаточно!
И уж тем более Зеленский не виноват! Договор уж явно не он и Богдан заключали!
Просто наверно не хотят светить луцика, или его шавок! Тогда "шкандала" не будет!
Да порохнявые?
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Вот и основная причина переноса АП в офис. Вот только почему нельзя было пару дней назад показать этот материал,отснятый более месяца назад??!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДруг Богдана Вавриш побудував елітний ЖК на ділянці ГПУ у центрі Києва в обмін на 17 квартир на околиці і будуватиме ще один, - "Наші гроші". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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