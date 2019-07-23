 Пожежа знищила квартиру на столичному Печерську: господиня загинула, евакуйовано 12 мешканців будинку.. ВIДЕО (оновлено)

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний", займання виникло в будинку на Кловському узвозі.
На місце НП прибули п'ять пожежних машин, декілька карет "швидкої допомоги" і співробітники "Київгазу". Зазначається, що в результаті пожежі на поверсі в квартирах заблоковані люди.
Про жертви або постраждалих нічого невідомо.
"У Києві на Печерську дуже серйозна пожежа. Присвоєно підвищену складність. Їдуть додаткові сили рятувальників", - пише сайт dtp.kiev.ua.
Станом на 13:40 пожежникам вдалося підключити брандспойт і почати гасіння вогню.
Як пізніше повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, о 13:22 пожежу було локалізовано, а о 13:30 ліквідовано.
"Пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку. Крім того, на верхніх поверхах на балконах знаходились люди, які не могли самостійно вийти через сильне задимлення та високу температуру. Також, на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, рятувальники не могли своєчасно стати на вуличні пожежні гідранти, адже на них знаходились припарковані автомобілі. Тож прйишлось витрачати дорогоцінний час на пошук водіїв приапркованих автомобілів.
Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб з верхніх поверхів. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.
Причина виникнення пожежі з'ясовуються правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.
Особенно повезло тем что снизу
Приехали 2 машины и обе без воды, минут двадцать ругались кто должен был приехать с водой, потом с пол часа искали гидрант, не нашли. В результате поехали к себе
заправляться водой, пока начали тушить сгорел класс и весь чердак. А да забыл, дежурный офицер пешком быстрее прибежал чем приехали машины.
Бывал там, давненько правда....
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Огнеопасно!
Ну действительно , не подать воду за 15 мин это уж слишком . !
бідні ж ті сусіди...
все что вниз - зальется с гарью, копотью и хренью до...выбросить
впечатляет сосед-соседка, на фото справа, этаж вверх...такая безмятежная и любопытная...
Кловський узвіз 14/24. Цілком пристойний будинок навпроти Правекс-банку. У 2004-му по лівий бік арки містилася територіальна виборча комісія. Мабуть якась бабка-зебілка увімкнула газову плиту і сіла дивитися новини по зомбоящику. А на 17-й секунді відеосюжету вона стрибнула у вікно. Дивістья уважно.