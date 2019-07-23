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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6304) пожежа (1694)

 Пожежа знищила квартиру на столичному Печерську: господиня загинула, евакуйовано 12 мешканців будинку.. ВIДЕО (оновлено)

У центрі Києва в одній з квартир житлового будинку спалахнула сильна пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний", займання виникло в будинку на Кловському узвозі.

На місце НП прибули п'ять пожежних машин, декілька карет "швидкої допомоги" і співробітники "Київгазу". Зазначається, що в результаті пожежі на поверсі в квартирах заблоковані люди.

Про жертви або постраждалих нічого невідомо.

"У Києві на Печерську дуже серйозна пожежа. Присвоєно підвищену складність. Їдуть додаткові сили рятувальників", - пише сайт dtp.kiev.ua.

Станом на 13:40 пожежникам вдалося підключити брандспойт і почати гасіння вогню.

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Як пізніше повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, о 13:22 пожежу було локалізовано, а о 13:30 ліквідовано.

"Пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку. Крім того, на верхніх поверхах на балконах знаходились люди, які не могли самостійно вийти через сильне задимлення та високу температуру. Також, на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, рятувальники не могли своєчасно стати на вуличні пожежні гідранти, адже на них знаходились припарковані автомобілі. Тож прйишлось витрачати дорогоцінний час на пошук водіїв приапркованих автомобілів.

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 12 осіб з верхніх поверхів. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.

Причина виникнення пожежі з'ясовуються правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139152
 
 
 Топ коментарі
 
Тре запустить туди команду порохоботів, - вони своєю слиною заплюють любий пожар. )))
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Ето пока еще работает правительство ПЭ. Так что не звизди У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 2736
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Судя по комментам, пердаки горят только зебилов, что порох таки прошел...
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Всё потому, что команда ЗЕ сократила финансирование пожарников.. вот вам и результат
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Тре запустить туди команду порохоботів, - вони своєю слиною заплюють любий пожар. )))
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Тре тро роз деяким користувачам. Ahuhu особливо.
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Хоть так, а от зебилов вообще ничего не добиться, даже анализов...
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Нуно зелепупику сыграть на рояле путиным!
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то полыхают пуканы ПЕТЮхов после того как опозорились с 8% ))
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Кто тебе порохоботу эту ересь сказал ? _____
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Да уж. Судя по активности пожарных им вообще все пох. Судя по действиям пожарных они собираются сжечь полностью дом чтобы на его месте построить многоетажку.
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Покращення от Зе.
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Ето пока еще работает правительство ПЭ. Так что не звизди
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Зато шампиков скоко можно выростить
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По ходу они подключаются к точке воды, которая или заблокирована, или в ней нету воды, или ещё что то.
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Они уже в смартфоне просто а туда воды еще не подвезли
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Верхние квартиры сгорят вместе с жильцами, нижние затопят вместе с ремонтом. Минусы жизни в многоквартирных муравейниках.
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И это только 5 этаж... 😬 А сколько понастроили 25-30 этажек... 😱
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Им предлагают платить ежемесячный абонемент пожарным . Но там живут супер жлобы . Это их проблема .
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А толку платить если нет техники ? Бабло распилят и всё. А жлобы живут в Конче у водички ! 😜
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Пожарник -самая почётная профессия на Западе.А у нас при Януковиче у меня немало их подсобничали после смены.Что украдёт на пожаре- то его.Неудивительно.
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Кловський узвіз 14/24. Цілком пристойний будинок навпроти Правекс-банку. У 2004-му по лівий бік арки містилася територіальна виборча комісія. Мабуть якась бабка-зебілка увімкнула газову плиту і сіла дивитися новини по зомбоящику.
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Судя по комментам, пердаки горят только зебилов, что порох таки прошел...
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Заздриш, мешканцю мухосранська. Ти приречений бути лузером за будь-якої влади. Так і повинно бути у цьому світі. "кто бьіл нічем - тот і будєт нічєм".
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ПЕСоголовый от радости запустил феерверк прямо в квартире
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Кацапчику, яка цікава цифрочка стоїть у твоєму ніку. Це що: мак-адреса твого лахтинського компа? Чи номер твого лісапеда. Ось цього:

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горела школа в Херсоне,давненько, в 400 метрах пожарная часть.
Приехали 2 машины и обе без воды, минут двадцать ругались кто должен был приехать с водой, потом с пол часа искали гидрант, не нашли. В результате поехали к себе
заправляться водой, пока начали тушить сгорел класс и весь чердак. А да забыл, дежурный офицер пешком быстрее прибежал чем приехали машины.
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хороший город ХЕРсоном не назовут....
Бывал там, давненько правда....
удивило море наркоманов, криминальных личностей и то что хачики держат все рынки...
Не знаю как сейчас..
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А на маскве как. Там хачи тебя вдувают систематически?
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Den4ik1771 - У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 7909 ты хачик...?

Угадал?
Расскажи как ваши женщины спины нитками бреют лучше...
Всем будет интересно...
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Нет ваня,я Славянин и ваш (братцкий) ватный скот кошмарю в ЕС!
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В Херсоне... Он в Киеве недавно на Окружной возле Ашана торговые склады горели что весь Киев был в дыму. Приехали пожарные 6 машин с других раенов, и спрашивают у местных где можно воды заправить. Главного пожарного нач. смены посадили на велосипед и повезли показывать местную лужу где можно воды набрать. Короче склады горели пол дня пока выгорели полностью. У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 7184
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Пожарні завжди їздять без води одне із самих стійких брехливих переконань
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так кто виноват что гидранты раскурочили или на металлолом сдали , мчс-ники ??
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Пожарные - просто метеоры, серьезная подготовка у МНС
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Чувак говорит - пожарные прибыли быстро , позиции заняли ,, там что то с водой . Давления воды нет , а в чём там проблема , пока не ясно . У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 3273 .
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На 17-й секунді бабка-зебілка стрибнула у вікно. У кого великий монітор, придивіться буль ласка.
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Показать как горит дом и не указать какой номер дома. это все, что надо знать об уровне журналистики в Украине.
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порошенко восстановил нгу всу мвд погран и авто в медицину и в села и пожарникам с снарягой 5 лет выдавали --зелебот все просрал..зрада..
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Пердаки?
Порохоботские?
Становится опасно жить в одном доме с Порохоботами!
Огнеопасно!
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Ну, подключить колонку к гидранту минутное дело ,, может что то с самим гидрантом , или давления нет в водопроводе . АЦ с насосом нет , одна автолестница . хз . У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 6109 .

Ну действительно , не подать воду за 15 мин это уж слишком . !
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"Гідрант" тепер тіпо "зєльоний", на газоні не видно.
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Ну шутить можно сколько угодно , а вот в натуре ,, из за идиотов , паркующихся на крышках люков ,колодцев с гидрантами , возможно и погиб человек . ! Пожежа знищила квартиру на столичному Печерську: господиня загинула, евакуйовано 12 мешканців будинку. - Цензор.НЕТ 1340 . Секунды промедления на пожаре ,иногда стоят жизней . А виноваты в итоге , оказываются пожарные .
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тим паче що ******* квартира повністю вигоряє за 7-11 хвилин
бідні ж ті сусіди...
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все что вверх - если все на сгорит, то закоптиться до...выбросить
все что вниз - зальется с гарью, копотью и хренью до...выбросить
впечатляет сосед-соседка, на фото справа, этаж вверх...такая безмятежная и любопытная...
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А нах. нам пожарная техника ? Нам нужен стеклянный мост ! 😂
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Відповів людям щодо адреси, але якісь зеби-жОппи заспамили.
Кловський узвіз 14/24. Цілком пристойний будинок навпроти Правекс-банку. У 2004-му по лівий бік арки містилася територіальна виборча комісія. Мабуть якась бабка-зебілка увімкнула газову плиту і сіла дивитися новини по зомбоящику. А на 17-й секунді відеосюжету вона стрибнула у вікно. Дивістья уважно.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПожежа знищила квартиру на столичному Печерську: господиня загинула, евакуйовано 12 мешканців будинку.. ВIДЕО (оновлено)
 
 
 
 
 
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