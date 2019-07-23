 Бійці 93-ї бригади знищили позицію російських окупантів у районі Авдіївської промзони. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано на сторінці бригади в соцмережі.
"Кожного разу, коли ворог відкривав вогонь, у повітря піднімався коптер і фіксував ворожу вогневу точку. Після цього була адекватна відповідь. На відео зафіксовано повне знищення вогневої позиції противника. Точність роботи б’є всі рекорди. Того ранку вдалося загнати в ціль 14 із 19 мін" , - пишуть автори відео в коментарі до запису.
С пороховскими коптерами ))))
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
- О, люті вороги,
Візьміть собі дівчину -
Віддайте пироги
Я думаю, что 5 мин не пропали зря и тоже попали в цель: причесали зелёнку, где сепары справляют с утра свою нужду.....