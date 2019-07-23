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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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 Бійці 93-ї бригади знищили позицію російських окупантів у районі Авдіївської промзони. ВIДЕО безпілотника

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позиції російських окупантів поблизу Авдіївської промзони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано на сторінці бригади в соцмережі.

"Кожного разу, коли ворог відкривав вогонь, у повітря піднімався коптер і фіксував ворожу вогневу точку. Після цього була адекватна відповідь. На відео зафіксовано повне знищення вогневої позиції противника. Точність роботи б’є всі рекорди. Того ранку вдалося загнати в ціль 14 із 19 мін" , - пишуть автори відео в коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Координати є?" - "Ось на планшеті. І відео хороше є. "Птахом" зняли", - бійці 53-ї бригади виявили та знищили позиції окупантів біля Горлівки. ВIДЕО безпілотника

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139134
 
   
 Топ коментарі
 
Таке перемир'я мені подобається.
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без мародера Бени, который на бензе наживался?.. это да
С пороховскими коптерами ))))
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Только не надо в следующий раз было раскрывать тактику...
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*** классическая танка (почти)))
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы Бійці 93-ї бригади знищили позицію російських окупантів у районі Авдіївської промзони - Цензор.НЕТ 2076
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пэрэмог!! - трэбують наши сердца!
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на 40-й секунде сепар красава - взлетел,как Гагарин..
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Козак гірко заплакав,
- О, люті вороги,
Візьміть собі дівчину -
Віддайте пироги
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Правильное перемирие, с одичалыми по-другому и быть не может.
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"Тем утром в цель удалось загнать 14 из 19 мин....."Источник: https://censor.net.ua/v3139134
Я думаю, что 5 мин не пропали зря и тоже попали в цель: причесали зелёнку, где сепары справляют с утра свою нужду.....
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Гут!Чергова партiя ********* полетiла спiвати з Кабздоном Етат день пабеди !
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На перегной кацапо-фашстких выродков!
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Это было ДО прекращения огня. Сейчас ЗЕшляпы с русней мерится начнут.
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Можно вечно смотреть на три вещи,третью мы только что посмотрели.
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Надо их еще сильнее мочить потому что они не заканчиваются! это паразиты залезшие на Украинскую землю! Нужен дихлофос в виде напалма!!!
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Взяли і розболтали, розкрили тактику- нахера!????
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Для того, щоб орки 5 разів подумали перед тим, як стріляти.
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А сколько путлеровцев подохло ? Молодцы бойцы ВСУ !
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБійці 93-ї бригади знищили позицію російських окупантів у районі Авдіївської промзони. ВIДЕО безпілотника
 
 
 
 
 
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