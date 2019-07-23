 Бійці 93-ї бригади знищили позицію російських окупантів у районі Авдіївської промзони. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано на сторінці бригади в соцмережі.

"Кожного разу, коли ворог відкривав вогонь, у повітря піднімався коптер і фіксував ворожу вогневу точку. Після цього була адекватна відповідь. На відео зафіксовано повне знищення вогневої позиції противника. Точність роботи б’є всі рекорди. Того ранку вдалося загнати в ціль 14 із 19 мін" , - пишуть автори відео в коментарі до запису.

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