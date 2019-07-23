 "Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

В оригіналі фільму звучить текст: "Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців". Однак російський телеканал обірвав її після слова "теща".

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