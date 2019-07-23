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Все про:Артек (14) окупація (2093) знесення (54) Гурзуф (4)

 "Тепер час наших ультиматумів. Аж до перекриття доріг", - жителі окупованого Гурзуфа - окупаційній владі, яка має намір знести їхні будинки і звести паркан. ВIДЕО

Жителі вулиці Ленінградської в окупованому Гурзуфі протестують проти наміру окупаційної влади знести їхні будинки і побудувати частину паркану дитячого табору "Артек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця проведення акції протесту опубліковано на відеохостингу youtube.

На записі один з місцевих жителів зачитує звернення до "заступника глави республіки" Євгена Кабанова з надією відстояти своє право на житло і погрожує "перекриттям доріг".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Раніше ми жили в райському куточку", - будинки і землю кількох жителів окупованого Гурзуфа передали у власність "Артеку". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3139101
 
   
 Топ коментарі
 
Да нет у вас там никаких прав. Уже. Это ж рашка.
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А куда подевался тот весёлый маленький морячок? Пусть приедет спляшет перед этими дол2оёбами.
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Всех забить палками в мясо, а то майданить вздумали
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как только перекроете камни начнут падать.
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КРЫСЧАНЕ ! У ВАС ЕСТЬ ПРАВО---ГРОМКО ПУКНУТЬ В ЛУЖУ,а в остальном ОМОН вам поможет спокойно лежать мордой в грязь !!!!!!
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Ню-ню. Давайте -перекрывайте. Шины прихватите...
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Ультиматум вплоть до перекрытия дорог - это мощно!.. Все пойдут по экстримистской статье.
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Еще никогда не слышал,стобы ультиматум подавали рабы стоя на коленях таким дрожащим испуганным голосом.
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Как выглядят митинги на Рассее, Путэн Памагэ!

"Тепер час наших ультиматумів. Аж до перекриття доріг", - жителі окупованого Гурзуфа - окупаційній владі, яка має намір знести їхні будинки і звести паркан - Цензор.НЕТ 6202
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Балалайкой промеж глаз а не протест - наверное все хотят поехать на какуй-нить всесаюзную стройку и повпаховать там.
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возможно этим людям нужна помощь ?
птуры там, рпг всякие, стрелковое оружие итд ?
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Не ныть, крысчане..

Это только начало ваших инвестиций в заборы."Тепер час наших ультиматумів. Аж до перекриття доріг", - жителі окупованого Гурзуфа - окупаційній владі, яка має намір знести їхні будинки і звести паркан - Цензор.НЕТ 7369
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они гоблину письмо написали ?
а разве гоблин их дома отжимает ?
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Мирный протест у Путина - смешно!!!! Иловайск,Первая чеченская и куча всего прочего!!!
Вы никто. Вы лишние!!! Ху- ло не навидит людей!!!! Ни семьи , не жены не дитей!! Пьет из кружки с срет в специальный пакет который увозят в Москву!!!
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тов.Кабанов просто обязан после этого выслать всех в ГУЛАГ
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Посмеялась! Из девочки знатный тролль растёт, папахена совсем замучила, ему и так страшно читать ультиматум царю, а эта личинка его ещё с темпа сбивала. :D
Короче, так вам и надо, крысы тупоголовые, надеюсь, что ваши пристройки таки развалят и жить будете под открытым небом. В крыму климат благоприятный, не замёрзните.
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Щасливі де хлібальнікі?!
Що це ,холопи ,бунт?!
Усі за ручки взялися,
Вас закопають в грунт!
Неглибоко, по пупа десь,
Що би могли стоять,
Парканчиком дешевеньким ,
"Артек" охоронять.
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В Крыму самостроя, каждая вторая-третья постройка. Татары, как цыгане, самовольно строились без всяких разрешений плюя на законы. Это повелось ещё с 90-х. Водила, который вёз меня в Ялту, ещё в 1998 году, рассказывал, что за ночь вырастали целые посёлки на пахотной земле. А когда приходила милиция, на неё набрасывались целыми таборами, или что там у татар...
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Имели право, поскольку Крым - это их, крымских татар, земля, на которой они жили тысячи лет.
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Настало время им решительно... присесть на бутылку. Как это заведено с любителями попротестовать в рф
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Артек - это русская скрепа...снесутъ))
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будут жить теперь на пляже или в горах в шалашах как скрепные горцы https://www.facebook.com/100031951611354/videos/149634132778306/?t=74
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так ніхто не просить - на коліна забули стати!
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А че не на коленях и одетые?! Так смотреть никто не будет...
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Нет, крысчане, вы теперь собственность России, а любой собственник волен распоряжаться своей собственностью так как ему заблагорассудится. За забор значит за забор.
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Що ще за забор? Бував в красивому Гурзуфі декілька раз, і по Артеку можна було вільно гуляти.
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забор, це тіпа як парєбрік тіки краще "Тепер час наших ультиматумів. Аж до перекриття доріг", - жителі окупованого Гурзуфа - окупаційній владі, яка має намір знести їхні будинки і звести паркан - Цензор.НЕТ 1779 хай будують я ЗА! забор!!!
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а ну ти подивись на них ))) бунтувати удумали))).ультиматуми ставлять))) .рабйо кончєне...
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Бляха-муха, я никак не врублюсь, зачем скрепным рабам квартиры и, тем более, пристройки? Алле, тупорылые, разве не вы мечтали подохнуть на на родной говени, на расее??? Патаарааааапииитеесьььььь!!! "Тепер час наших ультиматумів. Аж до перекриття доріг", - жителі окупованого Гурзуфа - окупаційній владі, яка має намір знести їхні будинки і звести паркан - Цензор.НЕТ 2378

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ані передумалі дохнуть і хатят теперь размнажаться!
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Крысяне, вы че....б-ля ох-ренели !!!!! Эта ж не камни !!! Эта ж просто забор !!!!!
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жалкое зрелище ... но вы пытались ))) лохи!
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Росгвардия по балде быстро настучит, ишь чего вздумали майдан устраивать!?
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Ссыкливо то как блеет! Кто же так требует и бунтует?
Спрятался за девочку и голосок дрожит.
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Они похожи на зеков в тюрьме. жалуются на режим содержания.)))
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Тепер час наших ультиматумів. Аж до перекриття доріг", - жителі окупованого Гурзуфа - окупаційній владі, яка має намір знести їхні будинки і звести паркан. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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