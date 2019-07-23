 "Тепер час наших ультиматумів. Аж до перекриття доріг", - жителі окупованого Гурзуфа - окупаційній владі, яка має намір знести їхні будинки і звести паркан. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця проведення акції протесту опубліковано на відеохостингу youtube.

На записі один з місцевих жителів зачитує звернення до "заступника глави республіки" Євгена Кабанова з надією відстояти своє право на житло і погрожує "перекриттям доріг".

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