 "Тепер час наших ультиматумів. Аж до перекриття доріг", - жителі окупованого Гурзуфа - окупаційній владі, яка має намір знести їхні будинки і звести паркан. ВIДЕО

Жителі вулиці Ленінградської в окупованому Гурзуфі протестують проти наміру окупаційної влади знести їхні будинки і побудувати частину паркану дитячого табору "Артек".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця проведення акції протесту опубліковано на відеохостингу youtube.
На записі один з місцевих жителів зачитує звернення до "заступника глави республіки" Євгена Кабанова з надією відстояти своє право на житло і погрожує "перекриттям доріг".
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Раніше ми жили в райському куточку", - будинки і землю кількох жителів окупованого Гурзуфа передали у власність "Артеку". ВIДЕОИсточник: https://censor.net.ua/ua/v3139101
птуры там, рпг всякие, стрелковое оружие итд ?
Это только начало ваших инвестиций в заборы.
а разве гоблин их дома отжимает ?
Вы никто. Вы лишние!!! Ху- ло не навидит людей!!!! Ни семьи , не жены не дитей!! Пьет из кружки с срет в специальный пакет который увозят в Москву!!!
Короче, так вам и надо, крысы тупоголовые, надеюсь, что ваши пристройки таки развалят и жить будете под открытым небом. В крыму климат благоприятный, не замёрзните.
Що це ,холопи ,бунт?!
Усі за ручки взялися,
Вас закопають в грунт!
Неглибоко, по пупа десь,
Що би могли стоять,
Парканчиком дешевеньким ,
"Артек" охоронять.
Спрятался за девочку и голосок дрожит.